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Климакс - не патология. А с неприятными симптомами можно справиться
По инф. 3vozrast.ru   
06 Января 2020 г.
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Внезапные изменения в женском здоровье в возрасте 45 лет и старше делают этот период тревожным и непредсказуемым. Большинству женщин известна климактерическая симптоматика и причины, которые приводят к ее формированию. Однако полученная информация ничуть не уменьшает страха перед надвигающейся «старостью».

Климакс - не патология. А с неприятными симптомами можно справиться

Климакс легче переносят женщины, ведущие здоровый образ жизни

Климакс отнюдь не считается окончанием активной жизни. Напротив, держать климактерический период под контролем вполне возможно. Главными помощниками женщины должны стать врач-гинеколог и хорошее настроение, благодаря которому удастся сохранить позитивный настрой и оптимизм.

Основные жалобы при климаксе

Если с перепадами эмоционального фона еще можно как-то бороться, то постоянные приливы и нарушенный сон совсем не добавляют веры в собственные силы. К сожалению, частые приливы при климаксе, лечение которых выполняется различными способами, редко можно исключить полностью. Сократить их количество до минимума допускается с помощью медикаментозной или гомеопатической терапии. Как женщине помочь себе самостоятельно? Решение есть! Приливы уменьшаются при соблюдении простых правил в виде:

  • отказа от кофе, напитков с алкоголем и курения сигарет;
  • диетического сбалансированного питания;
  • частых проветриваний и прогулок на природе;
  • ношения удобной одежды из натуральных тканей.

Правила одновременно простые и сложные. Если женщина привыкла к здоровому образу жизни, то такие ограничения не станут неожиданностью для нее. Также к диете можно добавить витамины при климаксе, благотворно отражающиеся на самочувствии.

Бессонница – это второй повод для беспокойства в климактерический период. Хорошее содействие оказывают лекарственные травы, обладающие успокаивающим воздействием и ограничение стрессовых ситуаций.

Помочь избавиться от климактерической симптоматики может препарат Климаксан, который быстро снижает выраженность раздражающих приливов и нормализует нарушенный сон, облегчая засыпание. Климаксан можно сочетать с иными лекарственными средствами, которые порекомендует врач. Хорошей комбинацией являются витамины при климаксе.

Женщина должна понимать, что климакс – это состояние естественное, а не патология. Не стоит стесняться обращаться за врачебной помощью в случаях, когда нарушения в состоянии здоровья выражены чересчур сильно и доставляют дискомфорт.

По инф. 3vozrast.ru

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