Китайский ортопедический пластырь ZB Pain Relief Plaster позволит забыть о боли

Проблема боли в спине и суставах настолько распространена, что с ней сталкивался наверное каждый человек. И чаще всего для улучшения состояния применяются обезболивающие, которые дают только временное облегчение. Специалисты постоянно ищут новые способы борьбы с болью, изучая в том числе и опыт китайской медицины.
Так появилось новое лекарственное средство – китайский обезболивающий ортопедический пластырь ZB Pain Relief Plaster, состоящий из лекарственных растений.
Преимущества применения обезболивающего пластыря
Его главное отличие в том, что он не просто снимает боль, а влияет на саму причину заболевания.
Поэтому часто после курса применения пластыря болезнь уходит навсегда.
Преимущества ортопедического пластыря ZB Pain Relief Plaster перед обезболивающими таблетками:
1.Благодаря своему составу, пластырь, в отличие от обезболивающих таблеток, действует сразу по нескольким направлениям: снимает отёк, устраняет воспаление и мышечный спазм, усиливает кровообращение в поражённой области.
Поэтому боль не просто заглушается, а устраняется сама её причина.
2. Лечебные компоненты пластыря действуют только местно и не ухудшают состояние системы пищеварения, как это происходит при приёме таблеток.
Это средство уже завоевало популярность среди потребителей. Однако, стоит подробнее рассказать об особенностях обезболивающего пластыря.
Ортопедический пластырь: состав и способ применения
1. Из чего состоит пластырь.
Это средство растительного происхождения, в состав которого входят травы, которые тысячи лет использовались китайскими целителями для лечения болезней костно-мышечной системы.
Эти травы усиливают действие друг друга, поэтому оказывают выраженный и быстрый обезболивающий и лечебный эффект.
2. Как действует пластырь от боли
Особенность пластыря в том, что все компоненты измельчены до микрочастиц и нанесены на тканевую основу.
Компоненты активизируются только при контакте с кожей, от тепла тела. Лечебный эффект достигается быстро, так как все полезные вещества всасываются через кожу непосредственно в месте повреждения в течение всего времени, пока пластырь находится на теле и накапливаются в повреждённом участке.
2. Область применения
Пластырь рекомендуется использовать при следующих заболеваниях:
-первая помощь при бытовых и спортивных травмах: ушибах, растяжениях.
- воспалительные и не воспалительные заболевания суставов: артриты, артрозы
-синовиты
- мышечные боли и воспаления различного происхождения
- радикулит
-невралгии
- остеохондроз
- боли в спине, вызванные другими причинами
3. Как применять пластырь
- кожа должна быть сухой и чистой
- избыточный волосяной покров лучше удалить бритвой
- пластырь рекомендуется наклеивать непосредственно на больное место. Иногда требуется две пластины. Например, при болях в пояснице пластырь наклеивают с двух сторон от позвоночника.
В среднем срок действия пластыря составляет 72 часа. После этого пластырь следует снять, дать коже отдохнуть 3-5 часов и наклеить новый.
Облегчение после применения пластыря наступает быстро, но для достижения стойкого результата нужно обязательно пройти полный курс лечения, при запущенных заболеваниях может потребоваться два-три курса.
Важно!
Данные пластыри выпускаются в соответствии с самым высоким международным стандартом качества. У производителя имеются сертификаты на продукцию, он гарантирует безопасность ортопедического пластыря ZB Pain Relief Plaster. Обезболивающий пластырь не является лекарством.
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