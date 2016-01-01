Китайский ортопедический пластырь ZB Pain Relief Plaster позволит забыть о боли

Проблема боли в спине и суставах настолько распространена, что с ней сталкивался наверное каждый человек. И чаще всего для улучшения состояния применяются обезболивающие, которые дают только временное облегчение. Специалисты постоянно ищут новые способы борьбы с болью, изучая в том числе и опыт китайской медицины.

Так появилось новое лекарственное средство – китайский обезболивающий ортопедический пластырь ZB Pain Relief Plaster, состоящий из лекарственных растений.

Преимущества применения обезболивающего пластыря

Его главное отличие в том, что он не просто снимает боль, а влияет на саму причину заболевания.

Поэтому часто после курса применения пластыря болезнь уходит навсегда.

Преимущества ортопедического пластыря ZB Pain Relief Plaster перед обезболивающими таблетками:

1.Благодаря своему составу, пластырь, в отличие от обезболивающих таблеток, действует сразу по нескольким направлениям: снимает отёк, устраняет воспаление и мышечный спазм, усиливает кровообращение в поражённой области.

Поэтому боль не просто заглушается, а устраняется сама её причина.

2. Лечебные компоненты пластыря действуют только местно и не ухудшают состояние системы пищеварения, как это происходит при приёме таблеток.

Это средство уже завоевало популярность среди потребителей. Однако, стоит подробнее рассказать об особенностях обезболивающего пластыря.

Ортопедический пластырь: состав и способ применения

1. Из чего состоит пластырь.

Это средство растительного происхождения, в состав которого входят травы, которые тысячи лет использовались китайскими целителями для лечения болезней костно-мышечной системы.

Эти травы усиливают действие друг друга, поэтому оказывают выраженный и быстрый обезболивающий и лечебный эффект.

2. Как действует пластырь от боли

Особенность пластыря в том, что все компоненты измельчены до микрочастиц и нанесены на тканевую основу.

Компоненты активизируются только при контакте с кожей, от тепла тела. Лечебный эффект достигается быстро, так как все полезные вещества всасываются через кожу непосредственно в месте повреждения в течение всего времени, пока пластырь находится на теле и накапливаются в повреждённом участке.

2. Область применения

Пластырь рекомендуется использовать при следующих заболеваниях:

-первая помощь при бытовых и спортивных травмах: ушибах, растяжениях.

- воспалительные и не воспалительные заболевания суставов: артриты, артрозы

-синовиты

- мышечные боли и воспаления различного происхождения

- радикулит

-невралгии

- остеохондроз

- боли в спине, вызванные другими причинами

3. Как применять пластырь

- кожа должна быть сухой и чистой

- избыточный волосяной покров лучше удалить бритвой

- пластырь рекомендуется наклеивать непосредственно на больное место. Иногда требуется две пластины. Например, при болях в пояснице пластырь наклеивают с двух сторон от позвоночника.

В среднем срок действия пластыря составляет 72 часа. После этого пластырь следует снять, дать коже отдохнуть 3-5 часов и наклеить новый.

Облегчение после применения пластыря наступает быстро, но для достижения стойкого результата нужно обязательно пройти полный курс лечения, при запущенных заболеваниях может потребоваться два-три курса.

Важно!

Данные пластыри выпускаются в соответствии с самым высоким международным стандартом качества. У производителя имеются сертификаты на продукцию, он гарантирует безопасность ортопедического пластыря ZB Pain Relief Plaster. Обезболивающий пластырь не является лекарством.

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