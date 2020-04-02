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Как не щелкать челюстями?
Григорий КОНЕВ, врач, «Аргументы Недели»   
02 Апреля 2020 г.
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zubi 33

Хруст и щелканье в челюстях во время еды - явление часто безболезненное, но доставляющее моральный дискомфорт. Отчего челюсть может начать щелкать и как с этим справиться?

Как не щелкать челюстями?

Часто хруст челюстей - это своего рода профессиональное заболевание

Подобный синдром очень часто наблюдается у людей, которым приходится по роду деятельности много говорить. И кроме педагогов к данной категории можно отнести журналистов, политиков, актёров, лекторов, адвокатов, то есть тех, кто так или иначе связан с общественной деятельностью.

КАК правило, хруст у этих людей не является следствием патологии, и достаточно лишь уменьшить нагрузку, как симптом исчезнет. Но если при снижении нагрузки хруст не пропадает, речь может идти о нарушении кровообращения в челюсти, а это уже патология. В некоторых случаях хруст вызывается разрывами пузырьков газа, они образуются при растягивании сустава при зевании. Этот эффект также является физиологической особенностью человека. И в этом нет ничего страшного.

Периодически повторяющийся хруст у людей других профессий должен вызывать определённое беспокойство. Не исключено, что начинает развиваться ревматизм челюсти.

А если хруст ещё сопровождается щелчками или скрипом, то вполне возможно, у человека начинается артрит. Это говорит о том, что суставы работают неправильно, они двигаются неравномерно, и происходит смещение. Хрящевой диск стирается, начинает истощаться, и сустав становится рыхлым и хрупким.

Хруст также может возникать и по многим другим причинам. Например, это неправильно сделанные протезы или некачественно установленные пломбы, спазмы мышц, слабые связки, проблемы с прикусом и так далее.

Очень важно понимать, что если наряду с хрустом появляются сложности с открыванием рта, следует незамедлительно обратиться к хирургу или стоматологу. Особенно нужно обратить на это внимание, если все эти симптомы возникают в состоянии покоя.

В качестве лечения обычно назначают физиотерапию, таблетки, иногда ставятся специальные мягкие шины. Но для начала надо сделать рентген, который и покажет степень проблемы. К хирургическому вмешательству прибегают очень редко.

 

По инф. argumenti.ru

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