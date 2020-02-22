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Ипохондрия - тоже болезнь, и довольно неприятная
|По инф. www.takzdorovo.ru
|22 Февраля 2020 г.
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Современные люди часто «гуглят» симптомы, ведь с помощью поискового запроса можно узнать, почему болит голова, как можно самостоятельно обнаружить рак кожи и многое другое. Другое дело, что такой поиск заболеваний способствует развитию тревожности, и даже «хорошие» результаты анализов не помогают успокоиться.
Доступная медицинская информация далеко не всегда на пользу
Подобное состояние специалисты называют «ипохондрическим расстройством», а пациенты с таким диагнозом нуждаются в лечении и помощи. Давайте разберемся, что такое ипохондрия и нужно ли ее бояться.
Что такое ипохондрическое расстройство
Ипохондрия — это тревога и переживания из-за возможности чем-то заболеть. Считается, что до 20% людей во всем мире беспокоятся о своем здоровье до такой степени, что у них развивается подобное расстройство.
Обычно человек не обращает внимания на то, как у него бьется сердце, сколько раз в минуту он вдохнул и выдохнул, как часто моргает или как сильно урчит живот. Но люди с ипохондрией могут сильно акцентировать внимание на пульсе, дыхании, отслеживании каких-то симптомов, которые кажутся им важными. Они начинают беспокоиться, прочитав о каком-либо заболевании в новостях, книге или услышав о них по радио и ТВ, и всерьез думают, что заболели или вот-вот заболеют, при этом объективных симптомов у них нет.
Забеспокоившись, многие пациенты с ипохондрическим расстройством обращаются к врачам с жалобами на здоровье. Специалисты назначают медицинские исследования, чтобы понять, действительно ли человек чем-то болен. В результате он оказывается физически здоровым и волноваться ему совершенно не о чем. Тем не менее, ипохондрики стараются убедить докторов в своей болезни, каждый раз придумывая все новые и новые симптомы.
Для врача такая «диагностика» тоже имеет последствия: каждый анализ — это не только заполнение документации, но и расход реактивов, человеческих ресурсов и общение со страховыми компаниями. Последние могут быть очень недовольны постоянным назначением повторных анализов, особенно, если все они в норме. Врачу это может грозить штрафами или снижением заработной платы.
А может быть так, что пациент с ипохондрией действительно болеет?
Да, может. Ипохондрия не исключает возможность действительно заболеть. Поэтому только врач сможет точно определить, с чем он имеет дело и дать верные назначения.
Но ведь я просто забочусь о своем здоровье. Разве это плохо?
Забота о здоровье — это не то же самое, что ипохондрия. Беспокоиться о своем здоровье время от времени — нормально. Например, если человек в прошлом серьезно заболел, а сейчас почувствовал те же симптомы, то он, конечно же, будет испытывать тревогу.
Люди с ипохондрией неверно понимают нормальные реакции организма и связывают их с серьезным заболеванием. Например, если во сне человек долго лежал на одном боку и проснулся с онемением, он может заподозрить у себя первые симптомы инсульта, хотя на самом деле просто отлежал руку.
К сожалению, пациентов с ипохондрией бывает сложно убедить в том, что у них нет никакого заболевания, и им на самом деле нужна психотерапевтическая помощь. Поэтому диагностика и лечение часто затягиваются.
Все равно не понимаю. Ну, пройду я пару тестов на всякий случай — разве это плохо?
Иногда еще одно пройденное обследование может притупить чувство тревоги. Но этот эффект непродолжителен: люди успокаиваются, пока не прочитают новую заметку о, например, онкологическом заболевании. И тогда все начинается по новой. В конечном итоге, большое количество анализов не убирает беспокойство, а усиливает его. Ипохондрия негативно сказывается на повседневной жизни, финансовом и психологическом состоянии пациента.
Как понять, что у меня ипохондрия?
Вот некоторые характерные признаки того, что вам нужно обратиться за медицинской помощью:
У вас нет никаких объективных симптомов, но вы боитесь, что больны.
Врач убеждает вас, что болезни нет, а анализы в норме, но это тоже не снимает тревогу.
Вы постоянно ищите информацию в интернете и склонны акцентировать внимание на самых серьезных диагнозах.
Если вы читаете/слушаете что-то о болезни, вы начинаете подозревать ее у себя.
Ваша тревога мешает вам в повседневной жизни (например, вы постоянно проводите время у врачей, опаздываете на работу или учебу).
Вы часто звоните или ходите к своему лечащему врачу, часто сдаете анализы в поисках «заветного» диагноза.
К кому обращаться за помощью? Как лечиться?
Хорошая новость — ипохондрия успешно лечится. Плохая новость — по данным Американской ассоциации по тревожности и депрессии, из всех пациентов с тревожными расстройствами только 36.9% получают лечение. Это связано с тем, что люди не хотят лечиться у психиатра или психотерапевта.
Тревожные расстройства вполне успешно поддаются терапии, которая включает в себя как медикаменты, так и психотерапевтические практики. Помните, что обратиться за лечением лучше, чем постоянно страдать от тревоги.
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