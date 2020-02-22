Ипохондрия - тоже болезнь, и довольно неприятная

Современные люди часто «гуглят» симптомы, ведь с помощью поискового запроса можно узнать, почему болит голова, как можно самостоятельно обнаружить рак кожи и многое другое. Другое дело, что такой поиск заболеваний способствует развитию тревожности, и даже «хорошие» результаты анализов не помогают успокоиться.

Доступная медицинская информация далеко не всегда на пользу

Подобное состояние специалисты называют «ипохондрическим расстройством», а пациенты с таким диагнозом нуждаются в лечении и помощи. Давайте разберемся, что такое ипохондрия и нужно ли ее бояться.

Что такое ипохондрическое расстройство

Ипохондрия — это тревога и переживания из-за возможности чем-то заболеть. Считается, что до 20% людей во всем мире беспокоятся о своем здоровье до такой степени, что у них развивается подобное расстройство.

Обычно человек не обращает внимания на то, как у него бьется сердце, сколько раз в минуту он вдохнул и выдохнул, как часто моргает или как сильно урчит живот. Но люди с ипохондрией могут сильно акцентировать внимание на пульсе, дыхании, отслеживании каких-то симптомов, которые кажутся им важными. Они начинают беспокоиться, прочитав о каком-либо заболевании в новостях, книге или услышав о них по радио и ТВ, и всерьез думают, что заболели или вот-вот заболеют, при этом объективных симптомов у них нет.

Забеспокоившись, многие пациенты с ипохондрическим расстройством обращаются к врачам с жалобами на здоровье. Специалисты назначают медицинские исследования, чтобы понять, действительно ли человек чем-то болен. В результате он оказывается физически здоровым и волноваться ему совершенно не о чем. Тем не менее, ипохондрики стараются убедить докторов в своей болезни, каждый раз придумывая все новые и новые симптомы.

Для врача такая «диагностика» тоже имеет последствия: каждый анализ — это не только заполнение документации, но и расход реактивов, человеческих ресурсов и общение со страховыми компаниями. Последние могут быть очень недовольны постоянным назначением повторных анализов, особенно, если все они в норме. Врачу это может грозить штрафами или снижением заработной платы.

А может быть так, что пациент с ипохондрией действительно болеет?

Да, может. Ипохондрия не исключает возможность действительно заболеть. Поэтому только врач сможет точно определить, с чем он имеет дело и дать верные назначения.

Но часто такие «пациенты» абсолютно здоровы, и не найдя поддержки специалиста, начинают заниматься самолечением. В лучшем случае такое «лечение» никак не повлияет на физическое состояние. Но не стоит забывать и о том, что у всех препаратов есть побочные эффекты.

Но ведь я просто забочусь о своем здоровье. Разве это плохо?

Забота о здоровье — это не то же самое, что ипохондрия. Беспокоиться о своем здоровье время от времени — нормально. Например, если человек в прошлом серьезно заболел, а сейчас почувствовал те же симптомы, то он, конечно же, будет испытывать тревогу.

Люди с ипохондрией неверно понимают нормальные реакции организма и связывают их с серьезным заболеванием. Например, если во сне человек долго лежал на одном боку и проснулся с онемением, он может заподозрить у себя первые симптомы инсульта, хотя на самом деле просто отлежал руку.

К сожалению, пациентов с ипохондрией бывает сложно убедить в том, что у них нет никакого заболевания, и им на самом деле нужна психотерапевтическая помощь. Поэтому диагностика и лечение часто затягиваются.

Все равно не понимаю. Ну, пройду я пару тестов на всякий случай — разве это плохо?

Иногда еще одно пройденное обследование может притупить чувство тревоги. Но этот эффект непродолжителен: люди успокаиваются, пока не прочитают новую заметку о, например, онкологическом заболевании. И тогда все начинается по новой. В конечном итоге, большое количество анализов не убирает беспокойство, а усиливает его. Ипохондрия негативно сказывается на повседневной жизни, финансовом и психологическом состоянии пациента.

Как понять, что у меня ипохондрия?

Вот некоторые характерные признаки того, что вам нужно обратиться за медицинской помощью:

У вас нет никаких объективных симптомов, но вы боитесь, что больны.

Врач убеждает вас, что болезни нет, а анализы в норме, но это тоже не снимает тревогу.

Вы постоянно ищите информацию в интернете и склонны акцентировать внимание на самых серьезных диагнозах.

Если вы читаете/слушаете что-то о болезни, вы начинаете подозревать ее у себя.

Ваша тревога мешает вам в повседневной жизни (например, вы постоянно проводите время у врачей, опаздываете на работу или учебу).

Вы часто звоните или ходите к своему лечащему врачу, часто сдаете анализы в поисках «заветного» диагноза.

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К кому обращаться за помощью? Как лечиться?

Хорошая новость — ипохондрия успешно лечится. Плохая новость — по данным Американской ассоциации по тревожности и депрессии, из всех пациентов с тревожными расстройствами только 36.9% получают лечение. Это связано с тем, что люди не хотят лечиться у психиатра или психотерапевта.

Тревожные расстройства вполне успешно поддаются терапии, которая включает в себя как медикаменты, так и психотерапевтические практики. Помните, что обратиться за лечением лучше, чем постоянно страдать от тревоги.

Источник: takzdorovo.ru