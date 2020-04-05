ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Симптомы коронавируса: как не спутать с простудой
2020-03-03-07-07-48
Симптомы коронавируса, которые проявляются у больного человека, можно отличить от обычной простуды.
Не так страшен сам вирус, как осложнения?
2020-03-19-06-11-22
"РГ": медики рассказали об осложнении из-за коронавируса, помимо пневмонии. Согласно последним данным, у 80% пациентов заболевание протекает достаточно легко - симптомы схожи с теми, которые появляются при...
ВОЗ дала совет, чем облегчить симптомы при коронавирусе
2020-03-17-15-27-45
ВОЗ назвала лекарство, которое можно принимать самостоятельно при COVID-19, сообщает "РГ".
Кашель у взрослых: виды и причины
2020-03-03-09-17-20
Кашель начинается в том случае, когда имеет место раздражение слизистой гортани, трахеи и бронхов. Именно поэтому, для того, чтобы избавиться от кашля (не от причины возникновения кашля, а только от самого спазма), всего лишь надо снять раздражение, или хотя бы его...
Хотите похудеть? Работайте головой!
2020-03-11-04-12-57
Эксперты нашли способ похудеть, не сдвигаясь с места.

И снова о масках: какие же лучше защитят?
По инф. pnp.ru   
05 Апреля 2020 г.
Изменить размер шрифта

maski med

Глава Минздрава рассказал, какие маски могут защищать от инфекции.

И снова о масках: какие же лучше защитят? 

Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что четырехслойные марлевые маски могут защищать от инфекции.

 «Я хочу сказать, что четырехслойные марлевые маски — они также могут работать спокойно, сегодня проведены тестирования таких масок, они разрешены к обороту. Их непосредственно шьют на заводах, которые затем поступают в том числе в медицинские организации и в аптеки», — сказал он.

Ранее Мурашко также заявил, что дефицита в производственных мощностях по созданию тест-систем на коронавирус нет.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным, в России свыше 166 тысяч человек находится под наблюдением врачей. Число заражённых COVID-2019 в России выросло с 1036 до 1264 за сутки, жертвами стали четыре человека. Общее число зараженных в мире превысило 597 тысяч человек.

 

По инф. pnp.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

  • И снова о масках: какие же лучше защитят?
    maski med Глава Минздрава рассказал, какие маски могут защищать от инфекции.
  • Мнение врачей: лучшая защита от вируса - крепкое здоровье
    default Доказано, что сильный иммунитет способен противостоять коронавирусу, пишет "РГ".
  • Простудились? Кофе лучше пока не пить, считает эксперт
    tea Чай и кофе могут замедлить процесс выздоровления человека от простуды или гриппа из-за обилия кофеина. Об этом рассказала эксперт Ольга Кашубина.
  • Коронавирус диктует свои правила: учимся покупать продукты по-новому, безопасно
    koronovirus1  Роспотребнадзор выпустил для россиян рекомендации "Как правильно выбрать продукты в период пандемии коронавируса". Соответствующее сообщение размещено на сайте ведомства, сообщает "РГ".
  • Не просто закуска, а целебный продукт
    kapusta Появились неприятные ощущения, а порой даже и боли в загрудинной области. Известно, что это, как минимум, предвестник заболевания сердечно-сосудистой системы. Прошёл обследование у кардиолога, и мне в качестве профилактики помимо всего прочего посоветовали употреблять квашеную капусту и пить сок из этого продукта, проще говоря, рассол. Однако, как известно, рассол полезен после бурного возлияния, проще говоря, с похмелья, но никогда не доводилось слышать, что он положительно влияет на сердечно-сосудистую систему. Есть, честно говоря, сомнения по поводу рекомендаций врача. Сергей Солопчук
  • Масло авокадо: лучший продукт из тех, что вы ещё не пробовали
    Масло авокадо: лучший продукт из тех, что вы ещё не пробовали В ежедневной суете и круговерти мы слишком мало внимания уделяем своему здоровью. Дела, заботы, подготовка к дачному сезону – все это отодвигает на задний план советы врачей и доводы здравого смысла. И вот наступает момент, когда становится очевидной истина: необходимо поддерживать себя. Можно быть здоровым, сильным, счастливым.
  • Доктор Бубновский: "Грыжа Шморля - не болезнь"
    rentgen Доктор медицинских наук, профессор Сергей БУБНОВСКИЙ известен как автор кинезитерапии. Излечения методом движения, если проще. Сегодня он рассказывает читателям о самом частом диагнозе при заболеваниях позвоночника.
  • Гайморит нужно лечить немедленно! Иначе осложнений не избежать
    allerg  В настоящее время в прямом смысле этого слова опасаешься уже любого чиха. Как своего, так и чужого. И вот это случилось! Нос у меня заложило, и он «потёк». Температура поднялась до 38, 2. Меня стал колотить озноб. Левая сторона лица как будто онемела, а боль стала отдаваться в висках. То есть многие из симптомов стали напоминать те, о которых сейчас постоянно трубят из «каждого утюга». В больницу самому при разного рода простудных проявлениях идти не рекомендуют, поэтому вызвали врача на дом. Диагноз, которого сейчас все боятся, – не подтвердился. Можно сказать, что у меня «отлегло». Проведя необходимые процедуры, медики сказали, что у меня одна из разновидностей синусита – гайморит. И нужно предельно внимательно отнестись к лечению. Это правда? Андрей Труфанов
  • Выполнять малоинвазивные операции позволяет новое оборудование онкологической больницы №1
    Выполнять малоинвазивные операции позволяет новое оборудование онкологической больницы №1 Второе место по числу смертей от онкологических заболеваний занимают раковые опухоли желудочно-кишечного тракта. Согласно статистическим данным около 55% случаев злокачественных образований в ЖКТ диагностируется на I-II стадиях, до 50% - на III-IV. Данные ВОЗ подтверждают ежегодное число летальных исходов – 750 тыс. человек.
  • Как не щелкать челюстями?
    zubi 33 Хруст и щелканье в челюстях во время еды - явление часто безболезненное, но доставляющее моральный дискомфорт. Отчего челюсть может начать щелкать и как с этим справиться?
  • Идеальные "женские" продукты - это какие?
    vozrast krasota Диетологи назвали продукты, необходимые для здоровья женщин.
  • Эпидемия коронавируса: чем дополнить домашнюю аптечку
    med 996 Педиатр назвал лекарства, которые должны быть в аптечке во время эпидемии коронавируса.
  • Гипертонические кризы – показания к амбулаторному и стационарному лечению
    Гипертонические кризы – показания к амбулаторному и стационарному лечению При купировании неосложненного гипертонического криза легкой степени больного можно оставить дома под наблюдением врача поликлиники для коррекции ранее проводимого лечения.
  • Открытие ученых: у витамина В12 обнаружились противораковые свойства
    default После того, как специалисты Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН установили, что витамин В12 действует как убийца раковых клеток, медики напоминают рацион питания с оптимальным содержанием этого витамина.
  • Чеснок - природное лекарство от ста болезней. Но в умеренных дозах
    chesnok Сейчас в связи с ситуацией в мире по поводу напугавшего всех вируса в числе прочего стали усиленно рекламировать чеснок как одно из средств для профилактики. Давно известно, что он помогает в определённых случаях при простудных заболеваниях, особенно на начальной стадии. Но вот лично у меня совсем недавно после употребления этого продукта не только разболелся желудок, но и началось головокружение и появилась какая-то заторможенность. И врач при обследовании сказал, что в течение месяца мне нельзя чеснок употреблять вообще, поскольку нарушается работа желудочно-кишечного тракта. Так как же быть с его полезными свойствами? Андрей Вяхирев
  • Грамотная помощь при пищевом отравлении: чего делать нельзя?
    03 Следует признать, что многие люди действительно имеют общее представление о том, как оказывать первую помощь при пищевом отравлении. Но практически никто не знает, чего делать категорически нельзя! А это очень важно, поскольку главный врачебный принцип – не навреди!
  • О лишнем весе: наследственностью уже не оправдаешься
    izb ves Ученые опровергли главный миф о причинах ожирения, пишет "РГ".
  • Дамы, ешьте побольше морковки и от комплиментов отбоя не будет!
    vozrast krasota Названы четыре продукта, влияющие на привлекательность лица, пишет "РГ".
  • Даже на карантине режим лучше не нарушать: для сердца это плохо
    bessonnica Сон менее 6 и дольше 8 часов в сутки может представлять угрозу для работы сердца, как показало исследование.
  • Омлет на завтрак - хорошо, но лучше не каждый день
    eis Стало известно, сколько яиц можно съедать в день.

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 