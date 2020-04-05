И снова о масках: какие же лучше защитят? 

Глава Минздрава рассказал, какие маски могут защищать от инфекции.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что четырехслойные марлевые маски могут защищать от инфекции.

«Я хочу сказать, что четырехслойные марлевые маски — они также могут работать спокойно, сегодня проведены тестирования таких масок, они разрешены к обороту. Их непосредственно шьют на заводах, которые затем поступают в том числе в медицинские организации и в аптеки», — сказал он.

Ранее Мурашко также заявил, что дефицита в производственных мощностях по созданию тест-систем на коронавирус нет.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным, в России свыше 166 тысяч человек находится под наблюдением врачей. Число заражённых COVID-2019 в России выросло с 1036 до 1264 за сутки, жертвами стали четыре человека. Общее число зараженных в мире превысило 597 тысяч человек.

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По инф. pnp.ru