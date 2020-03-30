Грамотная помощь при пищевом отравлении: чего делать нельзя?

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Следует признать, что многие люди действительно имеют общее представление о том, как оказывать первую помощь при пищевом отравлении. Но практически никто не знает, чего делать категорически нельзя! А это очень важно, поскольку главный врачебный принцип – не навреди!
При сильном отравлении лекарства должен назначать только врач
ТАК вот, на самом деле нельзя вызывать рвоту у людей, которые находятся в бессознательном или полубессознательном состоянии. Во-первых, пострадавший может захлебнуться, а во-вторых, когда человек себя не контролирует, такие действия могут привести к осложнению других заболеваний. Поэтому в группе риска – люди со слабым сердцем. У них тоже не следует вызывать рвоту, поскольку это большая нагрузка на организм. И категорически это противопоказано беременным женщинам! Во всех этих случаях лучше всего дожидаться врача. В крайнем случае человека, который потерял сознание, перевернуть на бок, чтобы рвотные массы не попали в дыхательные пути, и потихоньку освобождать от них полость рта, до приезда бригады медиков.
Есть ещё одна распространённая ошибка, которую совершают люди при пищевых отравлениях. Поскольку у них часто бывает понос, они начинают принимать разного рода закрепляющие средства.
Следует подчеркнуть, что при пищевых интоксикациях нельзя принимать противодиарейные средства без ведома врача. Жидкий и частый стул при отравлениях – это защитная реакция, посредством которой организм как можно быстрее старается избавиться от патогенных продуктов, микроорганизмов и всяческих вредных веществ. Как это ни странно покажется на первый взгляд, но если диарею остановить, то вредные элементы попадут в кровь, и тогда последствия будут куда более серьёзные и плачевные. Состояние ухудшится. Препараты пропишет только специалист. В случае необходимости.
Единственное, что можно делать самостоятельно, это пить много жидкости, дабы организм избежал обезвоживания. Только пить необходимо абсолютно чистую кипячёную воду. Или слабый чай. Многие считают, что нужно пить газированную воду, и это тоже, как минимум, заблуждение. Газы вызовут в этом случае только нежелательные дополнительные проблемы.
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Следует признать, что многие люди действительно имеют общее представление о том, как оказывать первую помощь при пищевом отравлении. Но практически никто не знает, чего делать категорически нельзя! А это очень важно, поскольку главный врачебный принцип – не навреди!
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