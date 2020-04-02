Гайморит нужно лечить немедленно! Иначе осложнений не избежать

В настоящее время в прямом смысле этого слова опасаешься уже любого чиха. Как своего, так и чужого. И вот это случилось! Нос у меня заложило, и он «потёк». Температура поднялась до 38, 2. Меня стал колотить озноб. Левая сторона лица как будто онемела, а боль стала отдаваться в висках. То есть многие из симптомов стали напоминать те, о которых сейчас постоянно трубят из «каждого утюга». В больницу самому при разного рода простудных проявлениях идти не рекомендуют, поэтому вызвали врача на дом. Диагноз, которого сейчас все боятся, – не подтвердился. Можно сказать, что у меня «отлегло». Проведя необходимые процедуры, медики сказали, что у меня одна из разновидностей синусита – гайморит. И нужно предельно внимательно отнестись к лечению. Это правда? Андрей Труфанов

Воспаление гайморовых пазух может сопровождаться температурой и головной болью

Слова автора вопроса о том, что у него «отлегло», поскольку диагноз «всего лишь» гайморит, напомнил старый анекдот времён перестройки, когда очень много говорили о СПИДе и называли эту болезнь чумой ХХ века. Так вот. Люди сидят в больнице и ждут результаты анализов на СПИД. Выходит медсестра и говорит: «Иванов – СПИД! Петров – сифилис!» Последний вскакивает и радостно кричит: «Ура! Сифилис!» Согласитесь, ситуация похожая. Хотя гайморит, как минимум, очень неприятная и опасная болезнь.

ЧАЩЕ всего этим заболеванием страдают в холодное время года. Основная причина развития гайморита – занесение вирусной и бактериальной инфекций.Также этот недуг развивается и в виде осложнения разных заболеваний дыхательной системы.

Негативный момент гайморита в том, что спектр причин, по которым он может начаться, – достаточно широк. Это и ослабленный иммунитет, и нарушения строения носовой полости либо из-за травмы, либо из-за неправильного анатомического строения. Достаточно часто он возникает в результате аллергических реакций, как предвестник ОРВИ или гриппа, а может, наоборот, быть причиной этих вирусных заболеваний. Поэтому каждый случай следует рассматривать индивидуально и внимательно.

Вирусный гайморит, который часто развивается на фоне ОРВИ, как это ни покажется странным, особенно в нынешнем информационном фоне, обычно проходит сам спустя какое-то время.

Наиболее опасным типом заболевания является бактериальный гайморит. Его симптомы состоят в том, что в носовых пазухах скапливается большое количество гноя. Со временем это может перерасти в абсцесс и, что самое страшное, поразить другие органы.

Ну а название «аллергический гайморит» говорит само за себя, и эта болезнь развивается от разного рода контакта с аллергенами. Это может быть всё что угодно. И лечится только одним путём – удалением раздражителя. Сначала надо установить источник раздражения. Это может быть как неправильное питание, так и кариес. Кстати, непорядок в зубах – очень частая причина гайморита. Чуть ли не каждый пятый человек страдает от этого заболевания. Наиболее частой «зубной» причиной воспаления пазух являются хронические очаги воспаления (кисты) у верхушек корней зубов верхней челюсти.

Обычно удаляется больной зуб, и со временем проблема исчезает. Поэтому очень часто лор-врач отправляет пациента и к стоматологу, чтобы точно установить причину заболевания.

Универсального метода лечения не существует. Также не существует универсальных препаратов. Как, впрочем, и при любом другом диагнозе. Обычно это целый комплекс диагностических и лечебных процедур. Это может быть как медикаментозное, так и физиотерапевтическое лечение. Как вышеупомянутое лечение зубов, так и промывание пазух антисептиками.

Нередко назначают и пункцию гайморовой пазухи. Во время этой процедуры устраняется гной, часто с помощью прокола и своеобразного «откачивания». После этого в полость вводятся лекарственные препараты. Процедура достаточно неприятная и болезненная. Может потребоваться и неоднократное промывание полости гайморовой пазухи. Более того, сейчас есть и другие пути решения проблемы.

Поэтому к врачу нужно обращаться на ранней стадии. Тогда можно будет обойтись какими-нибудь спреями, каплями или просто лёгким карантином и прогреванием. А ещё лучше не допускать его совсем. Надевать тёплую одежду в холодное время года, заниматься физкультурой. Она способствует укреплению иммунитета, но только не в период обострения. Также необходимо правильно питаться. То есть советы традиционны, но от этого они не становятся менее эффективными.

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По инф. argumenti.ru

