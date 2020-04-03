Доктор Бубновский: "грыжа Шморля - не болезнь" 

Доктор медицинских наук, профессор Сергей БУБНОВСКИЙ известен как автор кинезитерапии. Излечения методом движения, если проще. Сегодня он рассказывает читателям о самом частом диагнозе при заболеваниях позвоночника.

Не каждую грыжу позвоночника нужно оперировать

Я нередко на приёме встречаю людей, которые на вопрос «что у вас болит?» отвечают, что у них – грыжа Шморля. Они говорят так уверенно, потому что данную болезнь у них диагностировал рентгенолог, проанализировав снимки. То есть ошибка исключена, он всё видел своими глазами. Мне приходится разочаровывать таких пациентов. Я им так и говорю: такой болезни не существует.

В ответ – возмущения, сомнения в моей компетентности. На самом же деле тут скорее некомпетентность тех, кто сообщил пациенту о таком заболевании. И не потому, что такой грыжи не существует, – существует, конечно. Но, видимо, рентгенолог давно не заглядывал в классическую анатомию. Ведь даже в учебниках говорится, что грыжа Шморля – это не заболевание, это дисплазия позвонков или межпозвонковых дисков. То есть их органическое недоразвитие, в результате которого в позвонках образуются лакуны, ямки, которые на рентгеновских снимках затемнены. Может показаться, что это какое-то воспаление. Но на самом деле это естественное состояние позвоночника, которое он приобрёл ещё в детстве. Тогда он, естественно, не болел, а грыжу обнаружили уже в более зрелом возрасте, лет в 30–40.

Ну вот, казалось бы, какие проблемы? Обнаружил рентгенолог грыжу Шморля. Она вас беспокоит? Нет, не беспокоит, и беспокоить не может. Потому что нечему там болеть. Но у докторов деятельный зуд, и они постоянно предлагают её оперировать.

Что там оперировать – непонятно. Это же нормальный позвоночник, просто в нём есть полость. Нет! Давайте мы туда что-нибудь срочно закачаем, цемент какой-нибудь. Заполним полость!

Это большая ошибка. Сама по себе грыжа позвоночника никаких нервов не ущемляет, это не межпозвонковая грыжа. Грыжа Шморля – это просто игра слов. Это обозначение дисплазии, недоразвития соединительной ткани позвонков. Поэтому боли она не даёт, ни на какие оси позвоночника не влияет, на сколиоз тоже.

Единственный момент – в этой зоне, где недоразвитый позвонок или поверхность межпозвонкового диска, возможно в дальнейшем развитие остеохондроза, потому что позвонок, как правило, менее подвижен и со временем может произойти развитие остеопороза.

Грыжа Шморля – очень распространённое явление. Можно даже сказать – обычное. Я постоянно вижу снимки людей со множественными грыжами Шморля. Что ж теперь, на каждом позвонке операции делать? Некоторые особо активные доктора, может, и не против – операция-то денег стоит. А потом ещё лечение, восстановление, реабилитация. А грыж много – режь не хочу. Но я считаю такой подход крайне нечистоплотным. Врач должен заботиться о том, чтобы пациент мог вести полноценный образ жизни, а не о том, чтобы вытянуть из него или из страховой компании как можно больше денег.

Никто ко мне не приходит с жалобой на грыжу Шморля. Потому что она не причиняет никакого дискомфорта. Пациент боли не испытывает, а приходит ко мне с болями в плечевом или коленном суставе. А грыжа – просто сопутствующее явление.

Поэтому не устаю повторять: грыжа Шморля – это не болезнь, она не является причиной болевых синдромов. Я вынужден говорить пациентам, что они уже родились с грыжей Шморля. И у папы, и у мамы, и у бабушки, и у дедушки они были. Потому что на самом деле это просто предрасположенность к остеохондрозу. Не больше и не меньше. А ведь это пациенту должен был рассказывать не я – врач, к которому они пришли совсем с другими проблемами. Это должен был им рассказать рентгенолог, который увидел эту грыжу на снимке. Или терапевт, к которому пациента отправил рентгенолог. Я уж просто промолчу про хирурга, который настаивает на оперировании этой якобы «болезни».

Поэтому забудьте про неё, занимайтесь правильной гимнастикой, устраняйте боли в спине, связанные со спазмом мышц, – и вам будет хорошо. При правильном подходе к организации своей жизни, к физической активности и правильном наборе упражнений вы думать забудете об этой «болезни», существующей только в головах некоторых не очень профессиональных или не очень честных врачей.

Будьте здоровы!

Грыжа Шморля - что это?

Хрящевой узелок Шморля, узелок Шморля — рентгенологический термин, впервые был описан немецким учёным и медиком Георгом Шморлем в 1927 году. В отличие от более известных горизонтальных грыж межпозвонковых дисков в спинномозговом канале или нервном отверстии грыжа Шморля заключается в продавливании (проваливании) хрящевой ткани замыкательных пластин в губчатую кость, внутрь тела верхнего или нижнего позвонка. Чаще всего носит наследственный характер или появляется в детском возрасте при быстром росте ребёнка. Мягкие ткани успевают вытянуться с увеличением роста ребёнка, а костные ткани отстают, таким образом в губчатом теле позвонка образуются пустоты. Узел Шморля обычно находится в грудном или поясничном отделе позвоночника (в средней или нижней части спины).

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По инф. argumenti.ru

