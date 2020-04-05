Дети от вируса тоже не застрахованы, предупреждают медики

"РГ": медики рассказали об осложнении из-за коронавируса, помимо пневмонии. Согласно последним данным, у 80% пациентов заболевание протекает достаточно легко - симптомы схожи с теми, которые появляются при...
Кашель начинается в том случае, когда имеет место раздражение слизистой гортани, трахеи и бронхов. Именно поэтому, для того, чтобы избавиться от кашля (не от причины возникновения кашля, а только от самого спазма), всего лишь надо снять раздражение, или хотя бы его...
Медики рассказали о симптомах коронавируса у детей.
Дети, по словам врачей, переносят коронавирусную инфекцию гораздо легче
Коронавирус проявляется у детей так же, как и у взрослых — симптомами могут быть лихорадка, кашель и насморк, однако в облегченной форме. Об этом сообщает The Irish Time со ссылкой на доклад ученых из Швеции, Великобритании и США.
96% больных коронавирусом детей будут иметь легкую форму заболевания, подтвердила педиатр, специалист по инфекционным заболеваниям детской больницы в Дублине Карина Батлер. По ее словам, дети с коронавирусом «справляются очень хорошо». Однако насторожить родителей должны такие симптомы, как затруднение дыхания, вялость, отказ от воды.
На данный момент показатель заболевания COVID-19 у детей составляет только 5% от всех известных случаев.
Еще регулярные новости и статьи о здоровье на портале для пожилых — по ссылке.
Появились неприятные ощущения, а порой даже и боли в загрудинной области. Известно, что это, как минимум, предвестник заболевания сердечно-сосудистой системы. Прошёл обследование у кардиолога, и мне в качестве профилактики помимо всего прочего посоветовали употреблять квашеную капусту и пить сок из этого продукта, проще говоря, рассол. Однако, как известно, рассол полезен после бурного возлияния, проще говоря, с похмелья, но никогда не доводилось слышать, что он положительно влияет на сердечно-сосудистую систему. Есть, честно говоря, сомнения по поводу рекомендаций врача. Сергей Солопчук
В ежедневной суете и круговерти мы слишком мало внимания уделяем своему здоровью. Дела, заботы, подготовка к дачному сезону – все это отодвигает на задний план советы врачей и доводы здравого смысла. И вот наступает момент, когда становится очевидной истина: необходимо поддерживать себя. Можно быть здоровым, сильным, счастливым.
Доктор медицинских наук, профессор Сергей БУБНОВСКИЙ известен как автор кинезитерапии. Излечения методом движения, если проще. Сегодня он рассказывает читателям о самом частом диагнозе при заболеваниях позвоночника.
В настоящее время в прямом смысле этого слова опасаешься уже любого чиха. Как своего, так и чужого. И вот это случилось! Нос у меня заложило, и он «потёк». Температура поднялась до 38, 2. Меня стал колотить озноб. Левая сторона лица как будто онемела, а боль стала отдаваться в висках. То есть многие из симптомов стали напоминать те, о которых сейчас постоянно трубят из «каждого утюга». В больницу самому при разного рода простудных проявлениях идти не рекомендуют, поэтому вызвали врача на дом. Диагноз, которого сейчас все боятся, – не подтвердился. Можно сказать, что у меня «отлегло». Проведя необходимые процедуры, медики сказали, что у меня одна из разновидностей синусита – гайморит. И нужно предельно внимательно отнестись к лечению. Это правда? Андрей Труфанов
Второе место по числу смертей от онкологических заболеваний занимают раковые опухоли желудочно-кишечного тракта. Согласно статистическим данным около 55% случаев злокачественных образований в ЖКТ диагностируется на I-II стадиях, до 50% - на III-IV. Данные ВОЗ подтверждают ежегодное число летальных исходов – 750 тыс. человек.
После того, как специалисты Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН установили, что витамин В12 действует как убийца раковых клеток, медики напоминают рацион питания с оптимальным содержанием этого витамина.
Сейчас в связи с ситуацией в мире по поводу напугавшего всех вируса в числе прочего стали усиленно рекламировать чеснок как одно из средств для профилактики. Давно известно, что он помогает в определённых случаях при простудных заболеваниях, особенно на начальной стадии. Но вот лично у меня совсем недавно после употребления этого продукта не только разболелся желудок, но и началось головокружение и появилась какая-то заторможенность. И врач при обследовании сказал, что в течение месяца мне нельзя чеснок употреблять вообще, поскольку нарушается работа желудочно-кишечного тракта. Так как же быть с его полезными свойствами? Андрей Вяхирев
Следует признать, что многие люди действительно имеют общее представление о том, как оказывать первую помощь при пищевом отравлении. Но практически никто не знает, чего делать категорически нельзя! А это очень важно, поскольку главный врачебный принцип – не навреди!
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.