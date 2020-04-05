Дети от вируса тоже не застрахованы, предупреждают медики

Медики рассказали о симптомах коронавируса у детей.

Дети, по словам врачей, переносят коронавирусную инфекцию гораздо легче

Коронавирус проявляется у детей так же, как и у взрослых — симптомами могут быть лихорадка, кашель и насморк, однако в облегченной форме. Об этом сообщает The Irish Time со ссылкой на доклад ученых из Швеции, Великобритании и США.

96% больных коронавирусом детей будут иметь легкую форму заболевания, подтвердила педиатр, специалист по инфекционным заболеваниям детской больницы в Дублине Карина Батлер. По ее словам, дети с коронавирусом «справляются очень хорошо». Однако насторожить родителей должны такие симптомы, как затруднение дыхания, вялость, отказ от воды.

На данный момент показатель заболевания COVID-19 у детей составляет только 5% от всех известных случаев.

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По инф. rosbalt.ru