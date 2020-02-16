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Храп не просто мешает спать, он здоровье портит
По инф. "Российской газеты"   
16 Февраля 2020 г.
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"РГ" сообщает: храп надо воспринимать не просто как раздражающий шум, но и как возможный симптом крайне опасного заболевания, считают медики.

Храп не просто мешает спать, он здоровье портит 

Храпящий человек испытывает дефицит кислорода во сне, это вредно для мозга и сердца

Как пояснил врач-отоларинголог высшей квалификации Алексей Кошелев, синдром обструктивного апноэ провоцирует задержки дыхания во сне, которые могут длиться по десять секунд. В этот момент возникает дефицит кислорода. Такие "эксперименты" над организмом подрывают работу сердечно-сосудистую систему.

Как правило, храпящий по ночам чувствует недомогание - усталость, разбитость, головную боль - на следующий день.

Крайне опасен храп и для детей.

- Ребенок недополучает кислород и, следовательно, его организм не развивается, - пояснил врач.

В результате на утро ребенок просыпается беспокойным, у него отмечается плохой аппетит.

 

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