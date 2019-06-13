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Мороженое в жару врачи не советуют
По инф. "Российской газеты"   
13 Июня 2019 г.
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Ледяное мороженое может вызвать простуду и ОРЗ, а еще стресс у организма, пишет "РГ". Такое мнение высказал главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников.

мороженое

Ледяное лакомство нужно есть не торопясь, тогда и горло не заболит

- Чаще всего люди покупают мороженое в жаркую погоду на улице, желая охладиться. И, как правило, стараются съесть его быстрее, пока не растаяло на солнце - вот здесь и подстерегает риск простудиться, - объяснил он агентству "Москва". - Если быстро съесть ледяное мороженое, происходит резкое охлаждение верхних дыхательных путей. Усугубляет ситуацию резкий перепад температур: тело разогрето жарой, а пища, попадающая внутрь, холодная, что вызывает дополнительный стресс у организма. Это и провоцирует ОРЗ."

В жару стоит отказаться и от ледяных напитков. Пить лучше едва прохладную воду. Главное - маленькими глотками, говорит врач. В "горячую" пору не будут лишними чай, морс и компот. А вот от молочных коктейлей, кофе и газировки стоит отказаться.

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