 Пивной алкоголизм: безобидное начало и тяжелые последствия

Пивной алкоголизм – это термин, которым обозначают болезненную тягу к пиву. Хотя понятие не является официальным диагнозом, остроты проблемы это не снимает.

Зависимость от пива приводит к полному краху здоровья: энцефалопатии, импотенции, болезням печени и сердца

Злоупотребление пивом не рассматривается как отдельный вид алкоголизма, однако признается наиболее быстрым и коротким путем к алкогольной зависимости. Особенность пивного алкоголизма заключается в том, что он развивается стремительно и исподволь, поскольку пиво считается безвредным слабоалкогольным напитком и многими не воспринимается всерьез.

Такое отношение к пиву объясняется следующими причинами:

Реклама формирует представление о пиве, как о спутнике легкой и удачной жизни, непременном атрибуте дружеских встреч и застолий;

Общество воспринимает человека с бутылкой пива спокойно, пьющий не осознает опасности в полной мере;

Напиток действительно обладает некоторым расслабляющим эффектом и достаточно приятным вкусом.

Пивной алкоголизм многие считают менее вредным для здоровья, чем другие типы зависимости. Между тем, недуг быстро распространяется, число страдающих от этого заболевания огромно, при этом люди не верят, что им требуется лечение.

Определить наличие такого диагноза на ранних стадиях очень сложно, позднее появляются более явственные показатели болезненной тяги к пиву.

Приметы алкогольной пивной зависимости во многом схожи с «водочным» алкоголизмом, поскольку дело не в самом напитке, а в спирте, который в нем содержится. Но пациенты с болезненным пристрастием к пиву в момент обращения к специалисту обычно имеют более запущенный вид, чем любители напитков покрепче.

Характерные признаки пивного алкоголизма:

Рыхлое тело;

Избыточный вес;

Шумное, тяжелое дыхание;

Мешки под глазами;

Синюшный цвет лица;

Наличие неустранимого специфического запаха моченых яблок или ацетона, что свидетельствует о нарушении функций поджелудочной железы, а также о повышенном уровне сахара в крови.

Кроме того, такие пациенты жалуются на слабость, боли в районе поясницы и правого подреберья. У мужчин наблюдается резкое снижение потенции или её отсутствие, возникают проблемы с оплодотворением.

Под действием пива мужской гормон – тестостерон – перестает вырабатываться и его заменяет женский, который приводит к росту у мужчин грудных желез, расширению таза и формированию тучности.

Симптомы психологической зависимости от пива таковы:

Потребность в постоянном увеличении дозы напитка для получения первоначального эффекта от его воздействия;

Частое употребление пива в больших количествах;

Отсутствие доступа к напитку вызывает раздражение, агрессивность;

Опьянение сопровождается потерей памяти;

Пропадает контроль над ситуацией, человек начинает употреблять пиво независимо от места, времени и компании;

Ночная бессонница сменяется дневной сонливостью;

Утром возникает желание похмелиться;

Не удается расслабиться, поднять настроение без пива;

Не получается снизить объем выпивки, и он превышает литр в день.

Совпадение более чем по двух пунктам является сигналом о возможном наличии заболевания.

Абстинентный синдром от употребления пива схож с обычным похмельем, но избавиться от его проявлений гораздо сложнее.

Вот некоторые из них:

Стойкая диарея;

Плохое самочувствие и обширные отеки;

Сильные головные боли.

Для пивного алкоголизма не характерны периоды запоя, но больной прикладывается к бутылке по нескольку раз за день, поэтому состояние трезвости не успевает наступить, следовательно, неделями, месяцами, а порой и годами такие люди находятся в опьянении.

Последствия пивного алкоголизма

Пиво оказывает на организм страшное разрушительное воздействие. По вредности его можно сравнить разве что с самогоном, поскольку только в них в ходе спиртового брожения сохраняются в полном объёме сопутствующие алкоголю ядовитые соединения: сивушные масла, альдегиды, метанол, эфиры. Стоит учесть, что пиво может содержать до 14% спирта, поэтому не всегда его разумно считать слабоалкогольным напитком. Привыкание развивается втрое быстрее, чем при употреблении другого спиртного, а психологически человек не ощущает опасности и не борется с зависимостью.

Последствия систематического злоупотребления пивом затрагивают все органы и системы организма:

Сердце – этот орган сильно увеличивается в размере при пивном алкоголизме, существует даже специальный термин «баварское сердце», который обозначает, что сердечные стенки и полости расширились, стали толще, а в сердечной мышце развились некрозы. Такой эффект объясняется высокой концентрацией кобальта, превышающей норму в 10 раз. Негативно сказывается на работе сердца большой объем принятого алкоголя и его насыщенность углекислым газом. Оказавшись в организме, пиво буквально переполняет кровеносную систему, вызывает расширение сосудов и границ сердца. Появляется синдром «капронового чулка», при котором сердечная мышца значительно увеличивается в размерах, становится дряблой, провисает и хуже качает кровь;

Мозг – клетки этого органа из-за алкоголя отмирают, попадают в кровь, затем в почки и выводятся с мочой. При пивном алкоголизме разрушающее воздействие даже больше, чем при употреблении водки, потому что в пиве, помимо прочих вредных веществ, имеется подобие трупного яда – кадаверин. Систематическое употребление пенного напитка снижает обучаемость человека, показатели интеллекта падают. Без должного лечения пивной алкоголизм чреват слабоумием;

Нервная система – пиво отличается тем, что содержит психоактивные вещества, способные производить легкий отупляющий эффект. Следовательно, человек подвергается не только воздействию алкоголя, но ещё и седативных средств. Со временем без пива не получается отдохнуть и успокоиться. Дозы напитка растут, возникают алкогольные эксцессы, ухудшается память. Наркологи приравнивают пиво к наркотикам и отмечают его способность провоцировать агрессивность, которой объясняются многочисленные примеры завершения пивных посиделок убийствами, драками, грабежами и изнасилованиями;

Гормональный фон – токсические вещества и соли тяжелых металлов, содержащиеся в пиве, меняют эндокринную систему. Подавляется выработка тестостерона у мужчин, это приводит к феминизации мужского населения. Жир накапливается на бедрах и боках, разрастаются молочные железы, таз расширяется. Женщины, часто употребляющие пиво, рискуют заболеть бесплодием или раком. У них грубеет голос и появляются «пивные усики». Если пиво будет пить кормящая мать, у её ребенка могут начаться эпилептические судороги;

Детородные функции – пивной алкоголизм провоцирует изменения в яичках и яичниках. Перерождаются семенные канальцы и разрастаются соединительные ткани паренхимы яичек. Токсическое воздействие на надпочечники ингибирует выработку андрогенов, которые отвечают за половое влечение, в результате наблюдается его снижение или полное отсутствие;

Желудочно-кишечный тракт – его органы находятся в непрерывном напряжении, особенно это касается печени. Систематическое потребление пива приводит к ослаблению инфекционного барьера, возникновению очагов воспаления и циррозу. «Пальпируемая печень» – один из самых частых сопутствующих пивному алкоголизму симптомов. Этиловый спирт раздражает слизистые желудка, провоцирует воспаление и гастрит. Желудочные механизмы самозащиты стараются справиться с ситуацией и вырабатывают больше слизи до тех пор, пока не атрофируются. В результате нарушается пищеварение, пища застаивается в кишечнике, вызывая сильные боли. Доказано, что неумеренное потребление пива способствует развитию рака толстой кишки;

Почки – пиво имеет выраженный мочегонный эффект и способствует вымыванию из организма полезных веществ: белков, аминокислот, микроэлементов и витаминов (например, магния, калия, витамина С). Это приводит к многочисленным проблемам со здоровьем. Нарушается под воздействием пива и кислотно-щелочной баланс, что заставляет почки работать в экстренном режиме. Такая ситуация приводит к тому, что почечные сосуды истончаются и возникает угроза кровоизлияния.

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Как избавиться от пивного алкоголизма?

Освободиться от влечения к пиву сложно. Это объясняется тем, что пивной алкоголизм можно считать «полунаркоманией» из-за содержания в напитке наркотических веществ. Поэтому объем необходимой больному помощи возрастает, требуется курсовое лечение.

Пивной алкоголизм обычно формируется в юном возрасте, когда механизмы созависимости очень сильны, поэтому требуется вмешательство специалиста для их корректировки.

Стационарное лечение при пивной зависимости направлено на ликвидацию основных последствий пагубной привычки, а именно на:

Выведение из организма избытка жидкости;

Стимуляцию работы поврежденных органов;

Очищение крови детоксикационными растворами.

Избавиться от пивного алкоголизма полностью и навсегда способен только сам больной при поддержке психотерапевта и нарколога.

Лекарств, которые бы лечили алкоголизм, нет, но есть препараты, применяемые в борьбе с зависимостью. Они делятся на те, что вызывают непереносимость алкоголя, снижают влечение к нему или облегчают похмелье.

Главный этап на пути к выздоровлению – осознание наличия проблемы, то есть, зависимости. Затем человек должен начать искать способ бросить пить пиво.

Иногда достаточно волевого решения, подкрепленного пониманием величины угрозы. Если этот способ себя не оправдал, можно попробовать снижать дозировку напитка. Только делать надо это последовательно и неукоснительно.

Выпивка часто связана с определенным ритуалом, привычкой, жизненным укладом, поэтому нужно его менять. Например, тем, кто привык проводить вечера дома перед телевизором с пивом, стоит попробовать занять свободное время чем-то другим, например, прогулками по городу, сауной или занятиями в фитнесс-клубе. Изменение обстановки поможет отвлечься от необходимости принимать алкоголь.

Дополнительной мотивацией может стать денежное вознаграждение, когда человек каждый день бросает в копилку ту сумму, которая обычно расходуется на пиво. А через полгода он может приобрести за эти средства какую-нибудь полезную и желанную вещь или отправиться на отдых.

Наряду с этими методами стоит обратиться за профессиональной помощью, это поможет решить проблему в комплексе и за более короткий срок.

Пивной алкоголизм – опасное заболевание, которое долго не поддается диагностике и не осознается самим больным, вызывает серьезные нарушения в организме, а впоследствии трудно лечится и чревато серьезными осложнениями.

Источник: www.ayzdorov.ru

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