Для здоровья мозгу нужна тренировка. А занятия могут быть самыми разными

С возрастом активность мозга снижается. Неприятные перемены могут начать проявляться уже после 40 лет. Для здоровья мозгу нужна тренировка. Врачи поделились секретами, как заставить голову работать и сохранить ясный ум до старости. Медики рассказали изданию, какой образ жизни следует вести, чем питаться и каким хобби отдать предпочтение.

Чтобы сохранить ясный ум, надо больше тренировать мозг

Специалисты советуют разнообразить свою жизнь. «Чем больше перемен в жизни человека, чем активнее его деятельность — физическая, интеллектуальная, творческая — тем меньше шансов для развития атрофических, дегенеративных процессов в мозге, — сказал главный врач районного Психоневрологического диспансера № 1 Владимир Дутов. — Важны любые тренировки для мозга — разгадывайте кроссворды (их положительное влияние на мозг уже доказано), ходите в театр, старайтесь считать в уме, а не в телефоне, научитесь играть в шахматы — очень развивает, занимайтесь творчеством».

Также, по мнению врачей, для нормальной работы мозга важна эмоциональная нагрузка, впечатления. Они призывают больше путешествовать и пробовать себя в новых видах активного отдыха.

О других полезных привычках можно почитать по ссылке.

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Кроме того, нельзя замыкаться в себе. Важно как можно дольше работать, «сохраняя социальные связи и чувство собственной нужности, полезности». «Если человек замыкается в пределах собственной квартиры, семьи, что часто происходит с выходом на пенсию, он постепенно утрачивает навыки социальной адаптации. Это неизбежно сказывается на его психическом и душевном состоянии. Тренировка мозга — это по сути тренировка души», — отметил Владимир Дутов.

Директор НИИ мозга человека им. Бехтеревой Михаил Дидур советует обратить внимание на физическую нагрузку, больше гулять, бывать на природе, медитировать и отгонять плохие мысли.

«Просыпаться лучше с мыслью, что каждый новый день — это подарок. Поэтому утро надо начинать с оптимистичного настроя и построения планов, хотя бы на ближайший день», — считает он.

Невролог Мариинской больницы Андрей Жуков также отметил пользу спорта. По его словам, для активизации интеллектуальных способностей полезны игровые виды, такие как волейбол, баскетбол, теннис. При этом, отмечает врач, нельзя перенапрягаться.

Кроме того, специалист рассказал, каким должно быть питание. Жуков подчеркнул, что надо ограничить употребление алкоголя, так как он вызывает развитие энцефалопатии (дистрофическое поражение мозговой ткани). Среди полезных продуктов он назвал рыбу и морепродукты, нежирные сорта мяса, яйца.

Невролог также посоветовал учить стихи, разгадывать кроссворды, читать сложную литературу, слушать классическую музыку и джаз — все это тренирует мозг.

«Вообще надо взять за правило, постоянно учиться чему-то новому — как в словах, так и в действиях», — заключил он.

По инф. rosbalt.ru

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