Кого любил и кого забыл Станислав Садальский?

Он называет себя «принципиально одиноким» человеком, о личной жизни других актеров рассказывает больше, чем о своей, и отличить правду от выдумки в его рассказах чрезвычайно сложно.

Станислав Садальский долгие годы женат. Этот факт в его биографии случился настолько давно, что ни сам актер, ни его поклонники об этом не вспоминают. Гораздо чаще фамилию Садальского произносят в связке с другими известными актерскими именами.

Сирота

Он рано потерял мать: она умерла, когда Стасу было 12 лет, после того, как ее сильно ударил по голове его отец. Садальский оказался в интернате, и в следующий раз увидел хоть кого-то из родственников уже в столице – когда из Германии к нему приехала двоюродная бабушка.

Его карьера актера могла не сложиться: в первый год Садальскому отказали все театральные вузы, в которые он поступал, с одной и той же формулировкой – неправильный прикус. Но юноша не сдался, и на второй год все же был зачислен в ГИТИС.

Станислав Садальский в молодости

Неуживчивый характер дал о себе знать уже в молодости: едва придя на службу в Театр им. Маяковского, молодой актер разругался с режиссером Андреем Гончаровым и перешел в «Современник», где прослужил восемь лет. Так и не получив ни одной главной роли на сцене, в 1981 году Садальский завязал с репертуарным театром навсегда.

«Я почти ничего не могу делать на заказ, потому что не хочу. На сцене – запросто. На репетиции – нет, и каждое утро в десять вставать на репетицию, служить в репертуарном театре...» - говорит Станислав Юрьевич.

Назло тем, кто в него не верил, Садальский стал королем антреприз – и не стесняется работать в них «обезьяной». Так называют актера, на которого идет публика – он всегда получает за выход на сцену чуть больше остальных.

Муж?

После первых же фильмов с участием Станислава Садальского он хорошо запомнился аудитории. Тот самый прикус, из-за которого его когда-то не хотели принимать в вузы, теперь стал его отличительной особенностью. Одной из самых звездных работ была роль в картине «Место встречи изменить нельзя»: молодой Садальский прекрасно исполнил роль карманника Кирпича.

Молодой Садальский прекрасно исполнил роль карманника Кирпича

К тому времени актер уже был женат, но история его брака покрыта таинственным мраком. Известно, что женой актера стала жительница Финляндии, которая родила ему дочь Пирио – и увезла ее в Хельсинки.

Наследницу Садальский видел два раза в жизни – и говорить на эту тему не любит:

«Я человек принципиально одинокий. Актер в принципе не имеет права распространяться о своей семье, это вредит имиджу, и я этих разговоров не выношу, особенно когда люди, на которых пробу ставить негде, рассказывают, как они верны супругу и страстно молятся Богу».

Говорят, что официального развода между Садальским и его супругой так и не последовало.

Садальский и женщины

Было время, когда Станислав Садальский часто появлялся в обществе Татьяны Васильевой – поклонники успели «поженить» двух актеров, а потом с удивлением наблюдали за их публичными ссорами.

Станислав Садальский и Татьяна Васильева

Часто рядом с именем Садальского появлялось имя Ларисы Удовиченко – вместе они сыграли в нескольких фильмах, а потом поругались.

«С Ларисой все просто. У нее был юбилей, а я тогда работал в газете. Написали другие люди, что она поймала «белочку». А она сказала, что это я написал. А я этого не писал! Говорил ей: «Лариса, если бы я писал, я бы сказал еще то-то и то-то. Очень много вещей, которых я там видел, я бы написал». А она сказала: «Нет, это ты». И обиделась», - объяснял Садальский.

Сейчас между актерами снова мир – но с Садальским никогда не знаешь, чего ожидать завтра.

Блогер

За последние десять лет Стас Садальский вышел за рамки профессии актера и стал «сам себе журналистом». Истории из его блога разбирают на цитаты, а он знай себе травит одну байку за другой.

Блогер Станислав Садальский

Это он рассказал о странных взаимоотношениях актрисы Татьяны Васильевой с сыном, это он публично осудил дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной, которая требовала у матери 15 миллионов рублей за жилье, это он в интервью Дмитрию Быкову описал, как режиссер Петр Фоменко публично назвал Никиту Михалкова «генетическим подлецом». На вопрос Быкова, может ли он опубликовать эту историю, Садальский ответил:

- Думаю, должен. Но подчеркни, что это тебе рассказал я.

Ему сходит с рук то, за что другие публичные персоны давно бы стали нерукопожатными. Но Садальский сумел создать себе репутацию человека, всегда знающего о других чуть больше, чем они сами.

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Источник: goodhouse.ru

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