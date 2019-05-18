Память светлая

В самый канун Дня Победы мы похоронили Нэли Гавриловну Шлямову – дитя войны, нашу бабулю, маму, тётю, тёщу... А ещё прекрасного человечка великой души, добрее и ласковее которого никто из нас просто не встречал. Не выдержало после воспаления лёгких сердце, натруженное за долгие годы непосильным и не женским трудом. Да и горестями-невзгодами тоже, которых с лихвой хватало в её ох какой непростой жизни.

Коренная байкалочка родом из Больших Котов, «бабулей» она стала лет в 40 с лёгкой руки первой внучки, когда старшая дочь так же, как и мать, в 19 лет вышла замуж и одарила счастливых родителей первым чадом. Потом количество этих внучек и внуков, а потом и правнуков стало исчисляться не одним десятком, и все они проходили школу жизни у бабули на Байкале. В детстве на всё лето или наскоками на день-два, уже повзрослев, они по-прежнему приезжали к ней – поделиться своими успехами и радостями или за советом-поддержкой, когда совсем становилось плохо, а свои секреты нельзя было доверить даже родителям. И всех она привечала, одаривала теплом, гостеприимством и мудростью. Может, потому ещё все они и стали порядочными, любящими труд, людей и жизнь людьми, что накрепко впитали в себя бабулин незатейливый, но мудрый опыт постижения бытия на этой грешной земле? Может, потому наша бабуля и была до конца дней своих тем главным звеном, этаким «междугородним пунктом связи» для всей нашей сильно разросшейся родни?

При этом она до конца оставалась трепетно любящей мамой для своих уже сильно повзрослевших дочерей и сына. Как, впрочем, и для невестки и четырёх зятьёв, которые в последнем к ней обращении так и написали: «Самой лучшей в мире тёще...»

Гостеприимной Нэля, а раньше и вся их с мужем Игорем семья, была всегда. Сколько за долгие годы перебывало гостей в их так и недостроенном доме на окраине Больших Котов! Многочисленные ближние и дальние родственники, друзья со всей области, да и СССР, космонавты, профессора и академики из столиц, целые зарубежные делегации – всех тянул сюда не только Байкал, но и возможность окунуться в полупатриархальное прошлое русской деревни, на себе ощутить щедрость и самобытность русской души. Умилению и восторгам гостей не было предела.

Однажды ассистентки одного известного профессора-химика, работающего на космическую отрасль, насмотревшись местных красот, так и заявили за праздничным и щедрым столом: «Счастливые вы люди, раз живёте здесь и так!» Вот тогда-то я и не выдержал и поведал им про скрытую от их туристического взгляда сельскую жизнь в отрезанном морем и властями посёлке. Про скудную пашню, отвоёванную среди камней-валунов, про покосы на таких косогорах, что косарям приходилось вставать в полушпагат. Про не раз побывавшего на дне Байкала Игоря, когда он проваливался туда на тракторе с возом сена или на мотороллере с почтой из Листвянки. Про уход за многочисленной скотиной и за огородом, про то, как тёща в каждый дождь под жёсткой командой Игоря юнгой летает по стропилам, закрывая крышу дома рамами, затянутыми полиэтиленовой плёнкой, так поразившей их. Про то, как они с тестем по-браконьерски добывают ночами вот эту так понравившуюся им рыбку. А закончив свой пояснительный комментарий, взглядом показал на Нэлины огрубевшие и несоответствующие её возрасту старушечьи руки. Ассистентки подавленно и долго молчали, а потом подошли и молча поцеловали ей эти руки...

Мы-то всё это знали – сами жили и работали в этом «раю». Хорошо знали о «райской» жизни Нэли и её односельчане. И о трудолюбии, о гостеприимстве и душе её широкой – тоже, любили и уважали её. Потому, наверное, с родственников они не взяли ни копейки ни за катер с Листвянки, ни за парковку машин, ни за копку могилы и другие скорбные услуги. Потому скорбели и поминали её всем селом.

Они, так же, как и родственники, понимали, что провожают в последний путь не только прекрасную, добрую и близкую им односельчанку, но и человека, перенёсшего в этой жизни немало, похоронившего всех своих братьев и сестёр, мужа, сына, внучку и внука. Да мы все понимали, что провожаем в этот последний путь не только Нэли Гавриловну – провожаем целую эпоху. Их ведь почти не осталось – людей, хоть как-то соприкоснувшихся с той ужасной войной. И совсем мало осталось таких вот русских женщин, что могут пожертвовать собой ради семьи, мужа, детей, внуков и правнуков, полностью растворившись в них. А значит, продолжающей в них жить!

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