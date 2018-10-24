Цвет будущего: модные эксперты рассказали о колорите 2019 года

О будущей моде нас любезно проинформировало тренд-бюро Trendstop, которое тщательно просмотрело новые показы лучших брендов мира и определило основные цвета сезона весна-лето 2019. О модных прогнозах рассказала в Fashion United.

В первую очередь, в глаза экспертов бросились натуральные оттенки современных коллекций, которые Trendstop разделил на три вида.

Группу «жаркие тона пустыни» пополнили тёплые цвета: приглушенный коричневый, терракотовый и цвет выжженной глины. Специалисты рекомендуют либо смешивать эти цвета друг с другом, либо собирать однотонные сочетания.

Категорию под номером два прозвали «ключевые современные». Здесь уже можно найти цвета попроще: шалфей, голубой и розовый. Стилисты советуют подобрать к вещам, окрашенным цветами этой группы, бежевые или серые аксессуары.

Группа «оттенки ярких мелков» объединила в себе неоновые, но немного приглушённые оттенки. Эксперты Trendstop отмечают, что эта палитра отличается довольно интенсивными цветами, так что лучше всего остановить свой выбор на одежде в одном цвете.

Интересно то, что моду на одноцветность задала супермодель Кендалл Дженнер. Однажды она попалась на глаза камер в ярко-жёлтом наряде, после чего многие специалисты в мире моды признали этот оттенок передовым цветом осеннего периода 2018 года.

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