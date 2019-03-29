«Темнокожая» американка в 70 лет узнала о своих настоящих родителях. Они оказались белыми

Вы когда-нибудь сомневались в принадлежности к собственной расе? Дело, мягко говоря, странное, но и такие случаи происходят в нашем многогранном мире. Недавно пожилая 70-летняя американка, которая всю жизнь считала себя темнокожей, узнала шокирующую правду: на самом деле её родители были белыми. Об удивительном открытии рассказало издание Daily Mail.

Еще истории из жизни, в некоторые из которых трудно поверить — по ссылке.

Долгие годы Верда Берд из техасского города Конверс жила со своими темнокожими родителями и даже не задумывалась о своей расовой принадлежности – всё и так очевидно! Лишь в 70-летнем возрасте она узнала, что выросла в приёмной семье. Тогда Берд решила сама разузнать всю правду и отправилась на поиски своих биологических родителей.

Оказалось, что она родилась в многодетной и очень бедной семье, да и настоящее имя у неё было другим – Джанетт Бигл. Сразу после рождения девочки отец бросил семью, что стало серьёзным ударом для матери. Она осталась без каких-либо средств к жизни, из-за чего органы опеки забрали всех детей вместе с маленькой Джанетт.

Девочке было всего пять месяцев, когда её удочерила бездетная темнокожая пара. В каком-то смысле ей повезло, ведь приемные родители жили не бедно, так что они могли обеспечить своей дочери достойное будущее.

Имя Джанетт они сменили на Верду. Кожа девочки была светлее, чем у родителей, но об этом никто особо не задумывался, включая самого ребёнка.

Родная мать Верды Берд смогла вернуть назад детей, которых у неё забрало государство, но Джанетт так и осталась в приёмной семье. Женщине удалось познакомиться с тремя родными сёстрами, но их отношения не наладились, ведь одна из сестёр оказалась расисткой.

Казалось бы, случай из разряда любопытной фантастики, но он далеко не единичный. Недавно весь мир узнал историю 77-летней Сандры Бароник-Пайн из США, которая на старость лет узнала о том, что всю жизнь была рядом с чужими родителями. Ещё в роддоме девочку перепутали с другой малышкой, из-за чего дети попали в чужие семьи.

Другая история чудесного воссоединения произошла в Китае. Трёхлетнего мальчика по имени Чэнь Сюэпин неизвестные украли у родителей в далёком 1988 году. Родители долгое время искали своего ребёнка, но так и не смогли добиться успеха. Лишь под конец 2018 года с помощью современных ДНК-технологий они наконец-то обнаружили Чэня, который на тот момент уже обзавёлся семьёй. В итоге повзрослевший сын решил сам отправиться к родным родителям на другой конец страны.

Можно вспомнить ещё немало подобных историй. Люди нередко поддаются «зову крови» и стараются узнать всё о своих настоящих родственниках: здесь главное о приёмных родителях не забывать, которые всё это время заботились о человеке, несмотря на отсутствие родственных связей. В наши дни общество с улыбкой принимает подобные истории и только подталкивает людей к поиску правды, а технологии позволяют найти даже самого дальнего родственника спустя многие годы после расставания. Наверняка скоро появятся новые откровения, которые сразу же разлетятся по всемирной паутине.

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