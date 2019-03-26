Такая разная собачья жизнь: четыре истории о наших четвероногих друзьях

Собаку не просто так назвали лучшим другом человека. Преданное животное сопровождало нас почти всю историю развития людского рода, оно не бросило нас и сейчас. Для одних собака становится защитником, для других – добрым питомцем, третьим она даже помогает в научных изысканиях. К сожалению, бывают случаи, когда верный пёс становится жертвой своего жестокого хозяина – «собачья жизнь» нередко превращается в настоящий кошмар. Сегодня мы расскажем вам четыре истории из столь разной жизни наших четвероногих питомцев.

Россия может похвастаться хорошими новостями: недавно зоозащитники отыскали пса, которого несколько дней назад обнаружили привязанным к рельсам. Помог собаке машинист, который вовремя заметил животное и затормозил перед ним. Дело происходило у станции Антропшино в Ленинградской области.

После этого за дело взялись активисты. Они узнали, что пёс дожил до почётных 14 лет, а зовут его Серега. Хозяином собаки оказался 40-летний мужчина, который узнал своего питомца по снимкам.

Мужчина не признался в содеянном, но и отрицать жестокого поступка не стал. Он лишь заметил, что «пёс своё отжил». Казалось бы, раз он так думает, лучше бы отдал животное активистам: они смогут позаботиться о собаке на старости лет. Но мужчина не стал отдавать своего питомца, так что теперь зоозащитники хотят обратиться в полицию.

По крайней мере этому четвероногому бедолаге удалось выжить, хоть он пока и остаётся в руках далеко не самого доброго хозяина. Другой собаке из южноафриканской Бостваны повезло гораздо меньше. Пастор Христовой церкви божественного фрукта Кеннет Дэниел Мтюту убил беззащитного пса прямо на глазах изумлённых прихожан из городка Канье.

На этом сумасшедшая служба не закончилась: мужчина стал есть сырое мясо собаки, называя его благословенным. Он даже предлагал прихожанам попробовать кусочек. Фотографии этого нелицеприятного действа появились в соцсети Facebook на странице церкви. Подпись к посту гласит: «Ешь меня. Кто бы меня ни отведал, тот никогда не умрет». Впрочем, в комментарии к фотографиям утверждается, что участников службы принуждать к поеданию сырого мяса никто не будет.

От подобной трапезы нас может отвлечь очень ответственный пёс из Таиланда, который самоотверженно защитил незнакомых туристов от нападок обезьян.

Жители Мельбурна Мэтти Майлз и его невеста Эйприл Хьюз решили провести свои тренировки по тайскому боксу на таиландском острове Пхукет. Пара была настроена серьёзно, так что свою физическую подготовку они решили улучшить с помощью пятикилометрового восхождения на холм к статуе «Большой Будда».

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Для начала они отправились на разведку на мопеде, как вдруг на пару напала свора свирепых обезьян. Майлз заметил, что их было около семи штук, они «шипели и расправляли плечи».

Казалось, вот-вот обезьяны пойдут в атаку, но на пути разъяренных животных встал бездомный пёс Берт. Собака заступилась за девушку, а потом ещё и «проводила» туристов до пункта назначения.

После этого случая Майлз и Хьюз много раз возвращались к своему спасителю, чтобы накормить и напоить его. Но на этом их благодарность не закончилась: туристы решили взять собаку к себе домой, для чего Берта сначала показали ветеринару. Сейчас австралийцы подготавливают документы, чтобы забрать своего нового питомца на родину.

Но не одной лишь бесконечно ответственной преданностью хвалятся собаки. Эти животные всегда были отличными «детективами» и служили в полиции с большим успехом.

Правда, даже среди собак есть лучшие. В Китае, к примеру, таким рекордсменом стала куньминская овчарка Хуахуанма, которая сыграла важную роль в раскрытии огромного числа убийств в стране.

К сожалению, этого четвероногого стража правопорядка уже нет в живых. Но в Министерстве общественной безопасности Китая решили, что такие великолепные навыки не должны пропадать зря, так что там придумали программу по клонированию выдающихся полицейских собак. Идея министерства заключается в экономии времени и денег на подготовку лучших из лучших.

Хуахуанма уже после смерти стала участницей этого эксперимента. С помощью образца её ДНК, который в итоге «выносила» другая собака, на свет появился щенок Куньсюнь. Его ДНК на 99,9% совпадает с генетическими данными предшественницы, так что теперь в Китае появилась практически вторая легенда собачьей полиции.

Навыки четвероногих зависят не только от ДНК, но и от дрессировщика. Тренером Куньсунь станет Ли Хуа, который не только 33 года занимался с собаками-полицейскими, но и лично тренировал Хуахуанму.

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