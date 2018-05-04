Спасённый Барлук

Лесной пожар в Куйтунском районе Иркутской области едва не уничтожил село Барлук. Огонь подошёл к населённому пункту на расстояние пятьсот метров. Первыми на борьбу со стихией бросились лесники, но своих сил им бы не хватило.

– Сообщение о создавшейся угрозе поступило в десять часов вечера, – рассказывает начальник 6-го отряда федеральной противопожарной службы Александр Филиппович. – Решение было принято незамедлительно – к месту пожара была направлена пожарная техника из Тулуна и Куйтуна. На помощь уже спешили пожарные автомобили из города Саянска. Подъезжая к Барлуку, я видел зарево за окраиной села, всё было затянуто дымом. На месте были работники администрации, все жители.

Улица Молодёжная первой могла попасть под удар стихии, поэтому её жителей, это 21 человек, из которых 11 детей, вывезли в пункт временного размещения, развёрнутый на базе Дома культуры.

В это время в Барлуке уже стояло семь автобусов, готовых эвакуировать всех жителей села в любой момент.

Тем временем работники лесоохраны с помощью тяжёлой техники создавали противопожарный разрыв более чем на пятьдесят метров углубляясь в лес, перепахивая территорию и убирая валежник от границы села. Пожар пытались остановить с трёх сторон встречными палами и опашкой. Прибывшие в Барлук пожарные оцепили его по периметру, поливая водой заборы, дома, постройки, землю и сухостой.

– Всю ночь жители села стояли бок о бок с пожарными, вёдрами заливая огонь, ветками сбивая кромку пожара, – отметил Александр Филиппович.

В итоге Барлук удалось отстоять. В шесть часов утра 2 мая стало ясно, что угроза миновала, а ещё через три часа стало известно, что направление ветра сменилось. Лесной пожар ещё не потушен, но людям уже разрешили возвращаться в свои дома.

– Село Барлук Куйтунского района спасён от лесного пожара благодаря слаженным действиям сил пожарной охраны, лесничества, местной администрации, – прокомментировал ситуацию начальник ГУ МЧС России по Иркутской области Валентин Нелюбов. – Однако Барлук относится к населённым пунктам, подверженным переходу лесных пожаров, и создавшейся угрозы можно было избежать, своевременно предприняв противопожарные меры.

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