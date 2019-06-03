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В Иркутске, Зиме, Шелеховском и Иркутском районах вода для купания может быть опасна
По инф. Телеинформа   
03 Июня 2019 г.
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По состоянию на начало июня в четырех муниципальных образованиях Иркутской области не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям вода в семи открытых водоемах. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Роспотреб: в Иркутске, Зиме, Шелеховском и Иркутском районах вода для купания не соответствует требованиям

Всего пробы воды были взяты в 73-х точках. Из них семь оказались неудовлетворительными:

  • Иркутск: «р. Иркут, п. Горького»; «Иркутское водохранилище - у ледокола "Ангара"»; «р. Ангара, залив остров Юность»;
  • Иркутский район: «Иркутское водохранилище, п. Ново-Грудинино»; пляж с. Смоленщина;
  • Зима: «р. Мура (зона рекреации)»;
  • Шелеховский район: «река Иркут, с. Баклаши».

– Загрязнение воды в этих местах оценивается как опасное и создает угрозу развития инфекционных заболеваний у населения Иркутской области, – поясняют в ведомстве. – Администрациям Иркутска, Зимы, а также Шелеховского и Иркутского районов рекомендовано разместить на берегу указанных водоемов объявления о запрете купания.

По инф. Телеинформа

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