В Иркутске, Зиме, Шелеховском и Иркутском районах вода для купания может быть опасна

По состоянию на начало июня в четырех муниципальных образованиях Иркутской области не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям вода в семи открытых водоемах. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Всего пробы воды были взяты в 73-х точках. Из них семь оказались неудовлетворительными:

Иркутск: «р. Иркут, п. Горького»; «Иркутское водохранилище - у ледокола "Ангара"»; «р. Ангара, залив остров Юность»;

Иркутский район: «Иркутское водохранилище, п. Ново-Грудинино»; пляж с. Смоленщина;

Зима: «р. Мура (зона рекреации)»;

Шелеховский район: «река Иркут, с. Баклаши».

– Загрязнение воды в этих местах оценивается как опасное и создает угрозу развития инфекционных заболеваний у населения Иркутской области, – поясняют в ведомстве. – Администрациям Иркутска, Зимы, а также Шелеховского и Иркутского районов рекомендовано разместить на берегу указанных водоемов объявления о запрете купания.

По инф. Телеинформа

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