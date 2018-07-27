Избила учениц? Заплати и живи спокойно

Учительницу одной из школ Сунтарского района Якутии признали виновной в нанесении побоев ученице 4-го класса, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Во время урока в классе учительница несколько раз ударила по голове девочку, которая не реагировала на ее замечания. Кроме того, педагог унизила честь и достоинство школьницы, оскорбив ее, говорится в сообщении.

Отмечается, что педагог и раньше допускала рукоприкладство в отношении этой же ученицы.

Уголовное дело было заведено по ст. 156 УК РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним).

По результатам рассмотрения дела подсудимую признали виновной и оштрафовали на 70 тыс. рублей. Кроме того прокуратура планирует после вступления приговора суда в законную силу добиваться увольнения педагога.

По инф. rosbalt.ru

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