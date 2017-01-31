Социальные выплаты пенсионерам повышаются

Вместе со страховыми пенсиями в России проиндексируют самую массовую социальную выплату – ЕДВ.

ЕДВ в 2017 году

Ежемесячная денежная выплата будет проиндексирована с 1 февраля 2017 года на 5,4%.

В настоящее время Пенсионный фонд выплачивает ЕДВ 15,6 млн федеральных льготников, включая инвалидов, ветеранов боевых действий, граждан, подвергшихся воздействию радиации, Героев Советского Союза и России, Героев Социалистического Труда и других граждан.

Как сообщает пресс-центр Пенсионного фонда РФ, размер индексации ЕДВ определён исходя из роста потребительских цен за 2016 год. Средства на увеличение ЕДВ, предусмотренные в бюджете ПФР на 2017 год, составят 21,3 млрд рублей.

Общие расходы на выплату всех видов ЕДВ с учётом индексации запланированы в бюджете ПФР в размере 450,9 млрд рублей.

На 5,4% также индексируется входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг (НСУ). По закону он может предоставляться в натуральной или денежной форме.

Стоимость полного денежного эквивалента НСУ с 1 февраля выросла до 1048,97 рубля в месяц. Он включает в себя:

предоставление лекарственных препаратов, медицинских изделий, продуктов лечебного питания – 807,94 рубля;

предоставление путёвки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний – 124,99 рубля;

бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте или на междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 116,04 рубля.

Помимо этого, также увеличивается пособие на погребение, которое Пенсионный фонд выплачивает родственникам умершего пенсионера. С 1 февраля размер пособия составляет 5562,25 рубля.

Ежемесячная денежная выплата устанавливается и выплачивается территориальным органом ПФР.

Если гражданин имеет право на получение ЕДВ по нескольким основаниям в рамках одного закона, ЕДВ устанавливается по одному основанию, которое предусматривает более высокий размер выплаты.

Если гражданин одновременно имеет право на ЕДВ по нескольким законам или иному нормативному правовому акту, ему предоставляется одна ЕДВ по одному из оснований, предусмотренных либо федеральным законом, либо иным нормативным правовым актом по выбору гражданина.

Граждане из числа получателей ЕДВ также имеют право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг. Кроме того, отдельным категориям граждан из числа ветеранов и инвалидов вследствие военной травмы устанавливается дополнительное ежемесячное материальное обеспечение (ДЕМО) в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 30 марта 2005 года № 363 и от 1 августа 2005 года № 887.

На сегодняшний день получателями ЕДВ и ДЕМО через органы Пенсионного фонда Российской Федерации являются свыше 16,5 миллионов граждан.

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