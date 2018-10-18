Шокирующая версия будущего: "физмат", которым мы так гордимся, уходит в прошлое

По мнению главы и председателя правления Сбербанка Германа Грефа, физматшколы, в которых готовят узкопрофильных специалистов, уходят в прошлое. Тут надо, во-первых, понять ситуацию правильно: на былую и (заслуженную!) славу советского "физмата" никто не покушается. Во-вторых, есть смысл все-таки прислушаться к словам Грефа (которого у нас, особенно среди старшего поколения, многие не любят): что он имеет в виду? А в-третьих, соотнести ситуацию с рынком труда - на который, благодаря известной и массово проклинаемой реформе, вот-вот хлынут среди прочих, и пожилые люди с теоретическим образованием в точных науках, предпенсионеры... Найдут ли они себя в новой реальности? Не будем забывать и о будущем собственных внуков (если их, конечно, наше мнение как-то интересует...)

Итак, глава "Сбера" считает, что в ближайшее время трудовому рынку понадобится больше профессионалов, способных справиться со многими задачами сразу. Такое заявление Греф сделал на московском международном форуме «Открытые инновации».

В пример глава Сбербанка привёл программистов. Уже скоро они могут лишиться возможностей для заработка, если не овладеют широким списком дополнительных навыков. По его словам, работодатели в России на сегодняшний день в новых программистах не нуждаются, а вот с другими профессиями наблюдается явный дефицит, ведь уровень подготовки таких специалистов оставляет желать лучшего, передаёт «Газета.ру».

Здесь, уточняет Греф, необходимо остерегаться «очередного перегиба» при обучении новых экспертов: «Когда мы пытаемся сказать, что мы сейчас будем развивать специальности «математик» и «программист», мы попадем ровно в такую же ловушку, как у нас было какое-то время назад с юристами и экономистами», – при этом значимость хорошей математической подготовки Греф не отрицает, но подчёркивает, что у детей «должно быть всестороннее развитие».

Недавно глава РФ Владимир Путин высказал своё мнение по этому вопросу. На встрече с призёрами олимпиад в образовательном центре «Сириус» в Сочи он предположил, что в будущем рынку труда в основном потребуются специалисты, умеющие работать с высокими технологиями: большими числами, искусственным интеллектом и роботами.

Но юристам с экономистами беспокоиться не о чем, считает Путин. Рынок будет сам регулировать число работников в этих сферах. Важнее здесь обратить внимание на границы между разнообразными отраслями знаний, которые всё больше размываются – по мнению президента, работники, оставшиеся на стыке наук, смогут добиться наибольших успехов.

Для директора лаборатории информационных технологий Объединенного института ядерных исследований, профессора Владимира Коренькова ответ на вопрос о будущем российского рынка труда дался не просто. Он считает, что в современном мире нужные и ненужные профессии так быстро сменяют друг друга, что уследить за этим практически невозможно.

К примеру, сегодня специальности web-программиста и web-дизайнера считаются крайне актуальными, но лет через шесть об этих профессиях почти забудут, считает Кореньков.

По его мнению, технологии становятся всё проще и понятнее, так что совсем скоро любой новичок сможет сделать себе сайт своими руками. Помимо этого само продвижение «больших данных», то есть инструментов для анализа и обработки огромного количества информации, неизбежно приведёт к вымиранию множества специальностей.

«Пока нам трудно доверить искусственному интеллекту руль автомобиля, штурвал самолета и скальпель хирурга, но через 10 лет практически во всех странах мира будет законодательно запрещено, чтобы человек водил автомобиль, управлял самолетом и делал операции», – утверждает Кореньков.

В связи с этим профессор заметил, что в скором времени наиболее востребованными могут стать люди, которые умеют анализировать «большие данные». В широком понимании это направление называют Data science, что в переводе с английского означает «наука о данных».

Уже сейчас подобные специалисты работают во множестве различных фирм, где занимаются обработкой значительных объёмов данных, для чего им обязательно необходимы навыки в сфере информационных технологий и обширный круг знаний в различных областях человеческой жизнедеятельности.

В России имеются подходящие для работы с огромными потоками информации специалисты, считает Кореньков, ведь наши выпускники-разработчики имеют нестандартный склад ума, что помогает им хорошо ориентироваться в мире информационных технологий. Только вот, говорит профессор, отечественные университеты с направлением «науки о данных» не работают от слова совсем – значит и свои навыки российские программисты развить не смогут.

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