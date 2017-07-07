Сэкономленный на льготах пенсионеров миллиард отдали на футбол

Власти сэкономили на льготах пенсионеров миллиард рублей под предлогом перераспределить изъятые деньги среди социально незащищённых категорий населения, но отдали деньги на подготовку к чемпионату мира по футболу.
На заседании Самарской губернской думы 4 июля заместитель председателя областного правительства – министр управления финансами Самарской области Сергей Кандеев заявил, что «высвобожденные бюджетные ассигнования в 2017 году составят 1 млрд 63 млн 750 тыс. рублей» и пойдут они на подготовку к чемпионату мира по футболу в России, строительство, транспорт и решение проблем обманутых дольщиков.
В ходе заседания стало понятно, что «высвобожденные ассигнования» – это те самые сэкономленные на социальных выплатах бюджетные средства, которые ранее самарские власти обещали перераспределить другим, еще более социально незащищённым категориям, которые в этом остро нуждаются. Новость быстро облетела среди самарцев и стала предметом обсуждения в сетях.
«Изъятый из карманов пенсионеров миллиард направят на ЧМ, строительство и дольщиков», – написал в своем блоге депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев.
Чтобы подкрепить данный вывод, депутат разместил видео своего диалога с министром управления финансами области Сергеем Кандеевым.
Приводим диалог депутата с чиновником.
Депутат Михаил Матвеев:
«Поясните, пожалуйста. В заключении Счётной палаты говорится о том, что в результате перехода на механизм компенсации фактически оплаченных жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан Самарской области высвобожденные бюджетные ассигнования в 2017 году составят 1 млрд 63 млн 750 тыс. рублей. Вышеуказанные дополнительные доходы и высвобождаемые средства предлагается направить на другие мероприятия... Каждый раз я слышу о том, что сокращения льгот, из-за которых у нас пенсионеры бунтуют, и даже президент страны сюда комиссию направляет, объясняется легендой такой: то, что мы берём сейчас у отдельных хорошо живущих пенсионеров, немножко у них забираем, но эти деньги мы отдаём другим социально незащищённым категориям, которые в этом остро нуждаются... Поясните, пожалуйста, высвобожденный миллиард рублей в результате компенсаций, он куда идёт? Кстати, ещё раз это говорит о том, что компенсация происходит не в полном объёме. Основная концепция этого действия заключается в том, чтобы платить людям меньше. Иначе откуда бы у вас миллиард рублей образовался в результате замены льгот на компенсации? Поясните, пожалуйста, куда же эти деньги, которые вы забрали у пенсионеров, направляются?»
Министр Сергей Кандеев:
«Ну, я бы, наверное, не стал, во-первых, передёргивать разные вещи. Давайте исходить из того, что такое компенсация расходов на ЖКУ. Все мы прекрасно знаем, что есть федеральный закон, в соответствии с которым субъекты могут предоставлять меры социальной поддержки только в виде компенсаций произведённых расходов. Иного не дано. Откуда берётся данная экономия? Во-первых, она исходит из того, что есть соответствующие нормы, установленные, в первую очередь, органами местного самоуправления, потребления тех или иных видов коммунальных услуг. Это раз. Второе: то, что эти нормы по факту, они превышают фактическое потребление, тоже все это знаем, так как последние годы практически все граждане перешли на учёт потребления коммунальных услуг, исходя, значит, из приборов учёта. Это два. И второе. То, что раньше представлялись выплаты соответствующие, исходя из регионального стандарта, который рассчитывался по муниципальным образованиям, исходя из категории жилищного фонда, в котором проживают соответствующие категории граждан. Он тоже был довольно-таки сильно усреднён. Мы это тоже понимали, а сейчас происходит по факту».
«Вот исходя из этого, мы считаем, что если ранее у нас в год уходило без учёта федеральных льготников порядка 4,8 млрд в год на данные выплаты, я имею в виду только ЖКУ, компенсации ЖКУ, то в текущем году эти расходы, они за счёт вот перехода на компенсации сократятся более чем на миллиард рублей, – продолжил министр финансов региона. – Это первое. Второе. На что предлагается перераспределить эти деньги. Да, мы предусмотрели вопросы, связанные с подготовкой к чемпионату мира, с подготовкой, поддержкой спорта, науки и так далее. Но, как я сказал уже в докладе, у нас есть несколько источников финансирования данных расходов. Первое. Давайте исходить из того, что вот этот миллиард всё-таки мы перераспределяем на вещи в первую очередь-таки социальные, связанные с приобретением транспорта, с оснащением и ремонтом учреждений здравоохранения, приобретением, значит, и строительством детских дошкольных учреждений, ремонтом и строительством, значит, учреждений образования общего, школы. Кроме того, предусматриваются расходы, связанные с обеспечением, так скажем, прав законных обманутых дольщиков».
Как сообщалось ранее, во время прямой линии с Владимиром Путиным глава государства прочитал вопрос из Самарского региона о том, что «самарский губернатор Меркушкин лишает ветеранов льгот» и пообещал проверить. В пресс-службе главы области заявляла, что отмена региональных выплат целому ряду категорий пенсионеров связана с необходимостью увеличения адресной поддержки тем, кто в этом нуждается острее всего. Затем в Самару прибыла направленная из администрации президента РФ комиссия, которая 3 июля была встречена пикетами против отмены льгот пенсионерам и с требованием отставки губернатора Николая Меркушкина.
«Это первая акция протеста на площади Славы в Самаре за все время протестного движения пенсионеров, которая прошла 3 июля непосредственно у здания правительства Самарской области. Такие пикеты будут проходить ежедневно всю неделю, в том числе и перед зданием Самарской губернской думы, чтобы обратить внимание приехавшей в Самару комиссии из администрации президента. Пикеты согласованы», – прокомментировал депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев.
Парламентарий подчеркнул, что пикет, собравший 3 июля около 100 человек, прошел в поддержку выполнения поручений президента страны. Люди вышли с плакатами «Путин, верни льготы, забери Меркушкина» и «Меркушкина в отставку – вернуть льготы пенсионерам».
«На данный момент самарцы рассчитывают на то, что поручение президента будет выполнено и что льготы пенсионерам будут возвращены, – отметил депутат. – Если же итогом работы этой комиссии из администрации президента будет заключение о том, что все в порядке и все, что отобрали, – отобрали правильно, то это может привести к переключению недовольства жителей с региональной власти на недовольство федеральными властями. А это окажет влияние на электоральные результаты будущих президентских выборов в нашей стране».
Стоит отметить также, что в Самарской области с начала 2017 года каждый месяц проходят согласованные с властями акции протеста с требованием вернуть льготы пенсионерам и льготным категориям граждан и отправить в отставку губернатора Николая Меркушкина. Последний митинг состоялся 28 мая около Дворца спорта авиационного завода. На этот раз в повестку митинга были включены новые требования – его участники выступали против повышения тарифов ЖКХ с 1 июля и переноса сроков капремонта домов на 20–30 лет.
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