«Россия никогда не исповедовалась»: Лех Валенса хочет объяснить Путину причину сноса памятников в Польше

Экс-президент Польши Лех Валенса желает лично поговорить с Владимиром Путиным, чтобы объяснить ему причины «войны с памятниками» в Польше. Ну и вообще - ошибки России (как он их видит со своей точки зрения, конечно же). Президент России – «человек мудрый», считает Валенса, но для полного понимания ситуации ему не хватает аргументов.

«Война с памятниками» в Польше волнует многих наших соотечественников, которые крайне негативно смотрят на такое отношение к памяти о героях Советского Союза. Сейчас под угрозой уничтожения в Польше находится немало советских памятников, но бывший президент страны Лех Валенса решил объяснить такую политику лично Путину.

Валенса заметил, что у России в настоящее время имеется немало сложностей, хотя и страна эта «прекрасная». Она не может разобраться с собой в новых условиях окружающего мира, хватаясь за старые привычки могущественной сверхдержавы. Экс-президент вспомнил, что когда-то ему удалось это объяснить Ельцину, и он всё понял. Вот и нынешний президент может всё понять, если Валенса получит шанс: «Путину я бы тоже смог объяснить, если бы у меня было больше разговоров с Путиным. Если бы он дал себя убедить. Он мудрый человек. Мудрый, только надо для него добавить аргументов».

Варшава, по его мнению, занимается сносом советского наследия из-за того, что Россия всё ещё не хочет признать негативного воздействия СССР на «освобождённую Польшу». Это была оккупация, «порабощение», считает политик. Он замечает, что у Польши в то время не было свободы и возможности какого-либо самоуправления. В этом нет вины солдат и кладбищ, добавляет Валенса, но такой уж «менталитет» у поляков, ничего не поделаешь.

«С немцами мы воевали больше, чем с русскими. И с немцами уже есть взаимопонимание, а с русскими — нет, потому что немцы признали все, что сделали, и исповедь была искренней. Россия никогда не исповедовалась. А все это требует правды и искренности», — утверждает Валенса.

Активная «война с памятниками» в Польше началась примерно год назад. Осенью 2017 года в силу вступил закон, запрещающий любую пропаганду тоталитарного строя, и коммунизм здесь не стал исключением. В итоге примерно 450 памятников оказались под угрозой уничтожения, причём 230 из них посвящены бойцам Красной армии.

Но не только правительство Польши занимается сносом памятников – за это дело уже брались вандалы, которые уничтожили немало надгробий советских солдат. В МИД России на этот случай отозвались жёстко, обвинив политику Варшавы, которая сама провоцирует общество, «фальсифицируя историю».

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