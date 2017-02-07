Региональные льготы пенсионерам: на что рассчитывать

Набор региональных льгот пенсионерам отличается в зависимости от субъекта Федерации. Сайт «Мои года» (moi-goda.ru) разбирался, какие льготы для пенсионеров действуют в регионах.

Льготы пенсионерам в разных регионах могут быть разными. Фото pixabay.com

Каждая область, край или республика – как маленькое социальное государство. Здесь и льготы свои, и размеры выплат разнятся. Однако во многих регионах действует общий минимум льгот. Знать о них важно каждому пенсионеру, ведь чтобы их получить, нужно лично обратиться в соответствующий орган.

Льготы пенсионерам

Для начала, подробнее остановимся на коммунальных льготах пенсионерам, так как расходы на коммунальные услуги сейчас забирают немалую часть пенсии.

Коммунальные льготы пенсионерам

1. Оплата за коммунальные услуги

Размер льготы исчисляется помесячно и зависит от величины оплаты за ЖКХ и суммы общего дохода. По общему правилу, некоторым пенсионерам возвращают 50% затрат на коммунальные платежи. Под льготу попадают граждане, признанные нуждающимися, а также следующие категории граждан:

Участники и инвалиды ВОВ;

Ветераны боевых действий, а также государственной и военной службы;

Ветераны труда;

Жители блокадного Ленинграда, признанные инвалидами;

Герои Соцтруда, кавалеры ордена Трудовой Славы;

Почётные доноры СССР и России;

Инвалиды и резиденты страны, пострадавшие от воздействия радиационного излучения во время катастрофы на Чернобыльской АЭС;

Труженики тыла и лица, пострадавшие от политических репрессий;

Члены семей участников ВОВ, ветеранов боевых действий и умерших инвалидов войны.

Стоит оговориться, что эти пенсионеры пользуются данной льготой в большинстве регионов. Однако каждый регион вправе корректировать список льготных категорий граждан, в зависимости от экономического состояния региона.

Льгота на коммунальные услуги для пенсионеров - одна из самых существенных. Фото pixabay.com

Для уточнения предоставления льготы нужно обратиться в местное отделение соцзащиты, многофункциональный центр или орган местного самоуправления. Возьмите с собой все необходимые для оформления льготы документы:

Правоустанавливающие документы владения недвижимостью. В случае её аренды – договора социального, служебного или иного найма; Расчётные бумаги (квитанции и чеки), подтверждающие факты предыдущих оплат за коммунальные платежи; Копию документа, удостоверяющего право на получение мер соцподдержки (например, удостоверение ветерана); Сведения о доходах претендента и членов его семьи.

Есть и другой вариант оформления льготы. Заявку и документы можно отправить заказным письмом через почту или посредством сети Интернет на Едином портале госуслуг. Для этого нужно пройти по ссылке: www.gosuslugi.ru . Попросите помочь сыновей или внучат разобраться в этом вопросе. Тогда не придется стоять в очереди.

2. Возврат платы за капитальный ремонт

Один из самых злободневных вопросов – плата за капитальный ремонт многоквартирных домов. Это обязательный платёж, но некоторые граждане полностью или частично освобождены от него:

Ветераны, инвалиды, малообеспеченные – платят 50%.

Все граждане после 70 лет – 50%.

После 80 лет – 100%.

Одиноко проживающим пенсионерам и семьям, состоящим только из неработающих пенсионеров, взносы на капремонт возмещают либо на 50% (для граждан от 70 до 80 лет), либо целиком (для тех, кто старше 80 лет).

Есть и такие регионы, где изменили саму основу льготы. К примеру, на Чукотке льготой пользуются те, кто перешел возрастную отметку в 60 лет. Связано это с низкой продолжительностью жизни в регионе.

3. Возврат платы за газификацию

Кроме компенсации за услуги ЖКХ, пенсионеры также имеют право на возмещение затрат на газификацию своего жилья. Эта льгота предоставляется для неработающих пенсионеров.

Полную стоимость газификации местные власти не компенсируют, однако часть всё же вернут. Размер выплаты устанавливается отдельно в каждом регионе. Выделяют материальную помощь органы власти субъекта Федерации – это может быть как министерство, так и департамент социальной защиты населения.

Льготы пенсионерам на лечение

Льготы пенсионерам на лечение не такие и большие. Фото pixabay.com

Здоровье каждого пенсионера нуждается в особом внимании. Поэтому пожилые люди имеют право на ряд медицинских льгот, в том числе право на бесплатные лекарства, диспансеризацию или прививки.

1. Льготные медикаменты

Основная и наиболее затратная сфера – лекарства. На льготное получение медикаментов претендуют пожилые люди с инвалидностью, которые не отказались от набора социальных услуг. В рамках амбулаторной помощи предоставляются 360 различных лекарственных препаратов, 228 из которых (63%) являются жизненно необходимыми.

2. Диспансеризация

С 2013 года граждане старше 60 лет раз в три года могут проходить диспансеризацию бесплатно. Пенсионеры-инвалиды, а также награждённые знаком «Жителю блокадного Ленинграда», могут пройти эту процедуру бесплатно каждый год.

3. Прививки от гриппа

Все граждане России в возрасте 60 лет и выше имеют право на бесплатную прививку от гриппа. Для этого потребуется обратиться к своему участковому врачу по месту жительства. Время вакцинации объявляется осенью и зависит от эпидемиологической ситуации в регионе.

Кроме этого, все пожилые люди имеют право на получение медицинской помощи не только в государственных поликлиниках и больницах, но и в гериатрических кабинетах и специальных геронтологических центрах. Порядок обращения в такие центры и кабинеты определяют местные власти.

Льготы пенсионерам на проезд

Льготы пенсионерам на проезд разнятся даже в городах одного региона. Фото pixabay.com

Для пенсионеров предусмотрена компенсация за проезд в общественном транспорте. Величина компенсации различна в зависимости от региона проживания пенсионера и устанавливается местными властями.

Если пенсионер отказывается от льготного проездного, сумма компенсации будет включена в сумму дополнительной прибавки к пенсионному пособию. Например, к ежемесячной денежной выплате (ЕДВ).

Льгота предоставляется:

при покупке авиабилетов (величина скидки устанавливается компанией-перевозчиком);

при проезде в электричке;

при проезде в общественном городском транспорте;

на билеты РЖД.

Отдельно оформлять эту льготу не нужно. Она вступает в силу при покупке билета. Надо лишь предъявить пенсионное удостоверение.

Адресная помощь пенсионерам

Для тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации, региональными властями оказывается материальная поддержка. Предоставляется адресная помощь не только в виде денег, но и продуктами питания, обувью и одеждой, другими предметами первой необходимости. Размер выплат и её виды устанавливаются регионами самостоятельно.

Чтобы получить адресную поддержку, нужна реальная причина для оказания помощи. К примеру, на льготу может рассчитывать семья, если она пережила стихийное бедствие, затопление квартиры, пожар, смерть близкого родственника и тому подобное.

Изменения в льготной системе не всегда идут на пользу россиянам. К примеру, в Москве с 2015 года отменён бесплатный проезд в метро для пенсионеров, проживающих в Подмосковье. Кроме того, если ранее в отдельных регионах пенсионеров не ограничивали в объёме поездок, то с некоторых пор пенсионеру положено всего 30 посадок на общественный транспорт.

В заключение, хотелось бы отметить, что перечисленные льготы не являются полным перечнем, так как у каждого региона существуют вариации и дополнений к вышеуказанным видам поддержки.

Чтобы уточнить все возможные льготы, нужно обратиться в отделение социальной защиты. Ведь задача каждого региона не только следовать федеральным установкам, но и корректировать те или иные льготы в соответствии с уровнем жизни на местах.

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Сайт для пенсионеров «Мои года», moi-goda.ru



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