Правительство дополнительно проиндексирует страховые пенсии

И ещё раз повысит стоимость пенсионного коэффициента, по которому 1 февраля 2017 года в России был установлен новый размер страховой пенсии.

Правительство планирует дополнительно проиндексировать пенсии с 1 апреля 2017 года

13 февраля завершился срок общественного обсуждения опубликованного на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов проекта постановления правительства РФ «Об утверждении коэффициента дополнительного увеличения с 1 апреля 2017 г. размера фиксированной выплаты к страховой пенсии и корректировке с 1 апреля 2017 г. размера страховой пенсии».

Согласно документу с 1 апреля 2017 года размер фиксированной выплаты к страховой пенсии планируется дополнительно увеличить на 0,4%, а стоимость одного пенсионного коэффициента повысить до 78 рублей 58 копеек.

С 1 февраля 2017 года страховая пенсия уже была повышена на 5,4%, а стоимость одного пенсионного коэффициента установлена в размере 78 рублей 28 копеек. Такое решение приняло правительством РФ в конце января.

Законодательством установлено, что пенсии в России повышаются (индексируются) исходя из фактического роста потребительских цен за предыдущий год. В 2016 году этот рост составил 5,4%. На столько и были проиндексированы пенсии, а также увеличена стоимость пенсионного коэффициента, с 1 февраля 2017 года.

При этом, в конце прошлого года Госдума приняла закон о бюджете Пенсионного фонда, в котором предусмотрела индексацию пенсий с 1 февраля 2017 года на 5,8%. Однако, по факту пенсии были проиндексированы в меньшем размере, чем было заложено в бюджете средств, – на 5,4%.

В связи с этим Минтруд России разработал проект постановления правительства, восполняющий «недостачу». С 1 апреля страховые пенсии в России будут проиндексированы ещё на 0,4%.

Индексация пенсии в 2017 году

Учитывая скрупулёзное отношение наших читателей к вопросам пенсионного обеспечения, сайт для пенсионеров «Мои года» (moi-goda.ru) приводит текст пояснительной записки к новому постановлению правительства.

Пояснительная записка к проекту постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении коэффициента дополнительного увеличения с 1 апреля 2017 г. размера фиксированной выплаты к страховой пенсии и корректировке с 1 апреля 2017 г. размера страховой пенсии»

Согласно части 7 статьи 16 Федерального закона «О страховых пенсиях» ежегодно с 1 апреля Правительство Российской Федерации вправе принять решение о дополнительном увеличении размера фиксированной выплаты к страховой пенсии с учетом роста доходов Пенсионного фонда Российской Федерации. Коэффициент дополнительного увеличения размера фиксированной выплаты к страховой пенсии определяется Правительством Российской Федерации.

Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении коэффициента индексации с 1 февраля 2017 г. размера фиксированной выплаты к страховой пенсии» коэффициент индексации с 1 февраля 2017 г. размера фиксированной выплаты к страховой пенсии составил 1,054 исходя из фактического роста потребительских цен за 2016 год на 5,4 процента.

При этом в Федеральном законе «О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» расходы на индексацию с 1 февраля 2017 года размера фиксированной выплаты к страховой пенсии были предусмотрены исходя из прогноза Минэкономразвития России о росте потребительских цен за 2016 год на 5,8 процента.

В связи с этим с учетом средств, запланированных в бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на соответствующие цели, Правительство Российской Федерации вправе принять решение о дополнительном увеличении с 1 апреля 2017 года в 1,0038 раза (1,058 / 1,054) размера фиксированной выплаты к страховой пенсии.

Установленный до 1 апреля 2017 года размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, по инвалидности инвалидам I и II групп с 1 апреля 2017 года составит 4823,37 руб. в месяц. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по инвалидности инвалидам III группы, а также к страховой пенсии по случаю потери кормильца повысится до 2411,69 рублей.

Таким образом, с учетом дополнительного увеличения размера фиксированной выплаты с 1 апреля 2017 года установленный размер фиксированной выплаты с начала 2017 года повысится на 5,8 процента.

В результате дополнительного увеличения с 1 апреля 2017 года размера фиксированной выплаты к страховой пенсии будут дополнительно увеличены все соответствующие размеры повышения фиксированной выплаты, установленные к страховой пенсии неработающих пенсионеров (повышение в связи с достижением возраста 80 лет, наличием инвалидности I группы, нахождением на иждивении нетрудоспособных членов семьи, проживанием в районах Крайнего Севера и (или) в приравненных к ним местностях, либо наличием у неработающих получателей страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности длительного стажа работы в указанных районах и (или) местностях). Неработающим получателям страховой пенсии из числа детей, потерявших обоих родителей, или детей умершей одинокой матери также будет установлено повышение исходя из соответствующего дополнительного увеличенного размера фиксированной выплаты.

Средний размер фиксированной выплаты к страховой пенсии неработающих пенсионеров (с учетом установленных к ней повышений) с 1 апреля 2017 года после повышения составит 5745 рублей.

В соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 18 Федерального закона «О страховых пенсиях» размер страховой пенсии ежегодно корректируется с 1 апреля в связи с установлением стоимости одного пенсионного коэффициента (далее – СПК) на указанную дату.

В соответствии с частью 22 статьи 15 Федерального закона «О страховых пенсиях» СПК ежегодно с 1 апреля устанавливается федеральным законом о бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на очередной год и плановый период. При этом ежегодное увеличение СПК не может быть менее индекса роста потребительских цен за прошедший год.

Статьей 8 Федерального закона «О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» СПК с 1 апреля 2017 года установлена в размере, равном 78 рублям 58 копейкам. Указанный размер при планировании соответствующих расходов бюджета ПФР был установлен исходя из размера СПК с 1 февраля 2017 года, определенного с учетом прогноза Минэкономразвития России о росте потребительских цен за 2016 год на 5,8 процента (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении индекса роста потребительских цен за 2016 год для установления стоимости одного пенсионного коэффициента с 1 февраля 2017 г.» СПК с 1 февраля 2017 года составила 78 рублей 28 копеек исходя из фактического роста потребительских цен за 2016 год на 5,4 процента).

В связи с этим настоящим постановлением Правительства Российской Федерации для корректировки с 1 апреля 2017 года размера страховой пенсии СПК с 1 апреля 2017 года утверждается в размере, равном 78 рублям 58 копейкам.

Таким образом, стоимость одного пенсионного коэффициента с указанной даты увеличится в 1,0038 раза (78,58 руб. / 78,28 руб.), при этом суммарно стоимость одного пенсионного коэффициента за 2017 год возрастет в 1,058 раза.

С учетом части 1 статьи 261 Федерального закона «О страховых пенсиях» дополнительное увеличение с 1 апреля 2017 года размера фиксированной выплаты страховой пенсии, а также размера страховой пенсии позволит повысить уровень пенсионного обеспечения порядка 31,4 млн. неработающих получателей страховой пенсии.

Расходы с 1 апреля 2017 года на дополнительное увеличение размера фиксированной выплаты к страховой пенсии и корректировку размера страховой пенсии составят 1,548 млрд. руб. в месяц, или 13,93 млрд. руб. до конца текущего года, из них 7,92 млрд. руб. – расходы на корректировку размера страховой пенсии.

Поскольку с 1 февраля 2017 года в соответствии с Федеральным законом «О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» предусмотрены средства на проведение индексации размера фиксированной к страховой пенсии и корректировку размера страховой пенсии на 5,8%, а фактическое повышение с указанной даты соответствующих размеров произведено на 5,4%, расходы с 1 апреля 2017 года на дополнительное увеличение размера фиксированной выплаты к страховой пенсии и корректировку страховой пенсии, предусмотренные настоящим постановлением Правительства Российской Федерации, будут осуществлены в пределах соответствующих средств, предусмотренных в бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации.

Проект постановления не содержит положений, вводящих избыточные административные и иные ограничения и обязанности для субъектов предпринимательской и иной деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующий возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной деятельности и бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации.

Настоящий проект постановления Правительства Российской Федерации соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г., а также положениям иных международных договоров Российской Федерации.

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Владимир Шпикалов, moi-goda.ru



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