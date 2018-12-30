Посетили кафе или ресторан и отравились? Получите компенсацию!

В разгар праздников многие владельцы кафе и ресторанов начинают откровенно халтурить, предлагая клиентам некачественную или несвежую еду. И хорошо, если подобное блюдо вызовет только неприятные воспоминания. Но, вот если вы отравились, то сгладить обиду можно иным образом, получив материальную компенсацию. Как это сделать расскажем в статье.

Обращаемся к букве закона

В подобных ситуациях вам помогут два закона:

ФЗ «О защите прав потребителей» (ст. 7) и Гражданский кодекс РФ (ст.1 095).

Обратитесь к врачу

Если вы получили отравление, то не стоит самостоятельно пытаться ликвидировать его последствия.

Во-первых, это опасно и неправильно;

Во-вторых, только официальный визит к доктору (вызов скорой помощи) станет для вас отличим подспорьем при компенсации ущерба как морального, так и материального.

В процессе общения с медиком обязательно расскажите что ели, когда почувствовали себя плохо. Эти моменты должны быть зафиксированы документально и стать снование для мед. заключения – основного доказательства на случай возникновения спора.

Большой плюс, если медик изложит все так, чтобы прослеживалась причинно-следственная связь между фактом посещения ресторана или кафе и последующим отравлением.

Собираем доказательства

Поскольку при отравлениях в предприятиях общественного питания – презумпция вины ответчика, предусмотренная ст. 1 064 ГК РФ не действует, то для компенсации ущерба у вас должны быть прямые доказательства, например, заключение врача.

Помимо него, в качестве доказательств подойдут чек из кафе или счет с перечнем блюд, банковская выписка (если чек утерян и платили картой), показания свидетелей.

Составляем претензию

Поскольку мало кто добровольно согласится компенсировать ущерб лишь на основании чека и заключения врача, то вам придётся написать претензию. Документ этот составляется в письменном виде, события указываются в повествовательной форме. В качестве приложений прикладываются копии медицинского заключения и чеков, показаний свидетелей.

Внизу указываются ваши требования, и даётся срок для их рассмотрения и предоставления ответа на претензию. В соответствии с положениями ст. 31 ФЗ «ОЗПП» на это дается 10 дней.

Как вручить претензию?

Отправьте претензию заказным письмом с перечнем вложений и с уведомлением о вручении по юридическому адресу компании или вручите её лично представителю ресторана (на втором экземпляре поставляется его подпись и дата получения).

Как установить размер компенсации?

Размер компенсации (возмещения) определяется исходя из следующих показателей:

Счёта за обед (ужин, завтрак);

Сумм, потраченных на лечение (вызов врача);

Прочих расходов, непосредственно связанных с отравлением и его последствиями.

Если вам пришлось взять больничный, то, в соответствии с положениями ст. 1 085 ГК РФ, вы имеет полное право потребовать компенсации потерянного из-за болезни заработка (разница между полученными средствами по больничному листу и тем, что вы могли бы заработать, в случае присутствуя на рабочем месте).

Обращаемся в Роспотребнадзор

Одновременно с предъявлением претензии вы можете (чтобы укрепить свои позиции) направить письменную жалобу в территориальный орган Роспотребнадзора, обратившись туда лично, направив письмо по почте или через Интернет.

Служба, чья основная задача - защита прав потребителей и благополучие человека, на основе такой жалобы обязана провести внеплановую проверку заведения общепита. Все выявленные ей нарушения станут сильным аргументом на случай суда.

Подаем заявление в суд

Если предыдущие меры не дали желаемых результатов, обращаемся в суд. Великолепной основой для иска станет претензия, которую потребуется слегка доработать. В заявлении указываем:

Реквизиты сторон;

Обстоятельства получения отравления;

Причиненный здоровью вред;

Прочие убытки, непосредственно связанные с отравление;

Доказательства (претензия, чеки, ответ Роспотребнадзора, адреса свидетелей, мед документы и т.д.);

Требования.

Заявление пишется по количеству сторон в деле, госпошлина не взимается, а дело рассматривается районным судом:

По месту нахождения (гос. регистрации) ответчика;

По месту жительства истца;

По месту причинения вреда (адрес кафе или ресторана).

Здесь вы можете обратиться к профессионалу и взыскать потом с ответчика стоимость услуг юриста.

Выбирайте заведения общественного питания ответственно, будьте здоровы, питайтесь вкусно и полезно. С наступающими праздниками!

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