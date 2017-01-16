Почти 10 млн российских пенсионеров останутся без февральской индексации пенсий

Правительство РФ определило стоимость пенсионного коэффициента, по которому с 1 февраля 2017 года российским пенсионерам повысят пенсии.

1 февраля 2017 года пенсия в России будет проиндексирована не всем пенсионерам. Фото yuga.ru

На Федеральном портале проектов нормативных правовых актов опубликован проект постановления правительства РФ «Об утверждении индекса роста потребительских цен за 2016 год для установления стоимости одного пенсионного коэффициента с 1 февраля 2017 г.».

Как сообщается в пояснительной записке к постановлению, в соответствии с частью 21 статьи 15 Федерального закона «О страховых пенсиях» с 1 февраля 2017 года стоимость одного пенсионного коэффициента увеличивается на индекс роста потребительских цен за 2016 год, размер которого устанавливается Правительством Российской Федерации.

По данным Росстата, рост потребительских цен за 2016 год составил 105,4% (декабрь 2016 года к декабрю 2015 года).

В связи с этим настоящим постановлением Правительства Российской Федерации предлагается утвердить индекс роста потребительских цен за 2016 год в размере 1,054 для установления стоимости одного пенсионного коэффициента с 1 февраля 2017 года.

В результате стоимость одного пенсионного коэффициента увеличится на 5,4%, или на 4 рубля 01 копейку, и с 1 февраля 2017 года составит 78 рублей 28 копеек.

Согласно пункту 1 части 10 статьи 18 Федерального закона «О страховых пенсиях» размеры страховой пенсии с 1 февраля 2017 года корректируются в связи с установлением стоимости одного пенсионного коэффициента с 1 февраля 2017 года. Таким образом, пенсии повышаются в 1,054 раза исходя из нового размера стоимости одного пенсионного коэффициента и установленной суммы индивидуальных пенсионных коэффициентов каждого получателя.

На сколько проиндексируют пенсии с 1 февраля 2017 года

Увеличение размеров страховой пенсии с 1 февраля 2017 года позволит повысить уровень пенсионного обеспечения:

всех неработающих получателей страховой пенсии (около 30 млн человек), около 0,44 млн неработающих военных пенсионеров, получающих наряду с пенсией по государственному пенсионному обеспечению страховую пенсию по старости (за исключением фиксированной выплаты к ней).

В результате с 1 февраля 2017 года повысится:

на 384 рубля средний размер страховой пенсии неработающих пенсионеров (без учёта фиксированной выплаты к страховой пенсии);

на 400 рублей страховая пенсия по старости;

на 160 рублей страховая пенсия по инвалидности;

на 315 рублей страховая пенсия по случаю потери кормильца.

Расходы федеральной казны в связи с увеличением с 1 февраля на 5,4% стоимости одного пенсионного коэффициента составят 11,857 млрд рублей в месяц, а за весь год – 130,43 млрд рублей, из них 28,56 млрд пойдут на увеличение суммы валоризации и возмещения за нестраховые периоды.

В бюджете Пенсионного фонда РФ на 2017 год все необходимые средства для индексации пенсий предусмотрены, отмечается в пояснительной записке к постановлению правительства.

При этом, как уже сообщал сайт для пенсионеров «Мои года» (moi-goda.ru), повышение пенсий для работающих пенсионеров не планируется.

По словам министра труда и социальной защиты РФ Максима Топилина, вопрос возвращения индексации пенсий работающим пенсионерам правительством не рассматривается в принципе. Подробнее об этом читайте здесь.

Как отметил глава ПФР Антон Дроздов, в 2017 году продолжат работать около 9,6 млн российских пенсионеров. Февральская индексация пенсий их не касается.

На сайте «Мои года» можно познакомиться с другими материалами на пенсионную тематику, в том числе:

Владимир Шпикалов, moi-goda.ru

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