По разным странам на автомобиле путешествует блогер Владимир Яхно

Тревел-блогеров - людей, которые путешествуют и пишут об этом, делают фото и снимают видео, среди старшего поколения немало. Но не все они, как Владимир Яхно из города Владивостока, рискуют отправиться в дальнюю дорогу на автомобиле. Заядлый путешественник и участник автопробега "Порты Приморья" с удовольствием совершает такие туры. В его багаже накопилось уже целых 38 стран. А в сети Instagram нашлось 300 публикаций. https://www.instagram.com/vladimir_yaxno/

Со своей страницы блогер отсылает, кому интересно, и к более подробным отчетам о проведенных путешествиях. Для этого имеется, как оказалось, отдельный ресурс.

Самые первые фотографии, которые были размещены в Instagram, из Боливии. Немного вместе с автором виртуально "проедемся" и мы по этой стране.

Владимир "отметился", к примеру, в Национальном парке Reserva. Комментарии к стартовому посту имеются. Кто-то говорил, что тоже мечтает вот так путешествовать, поступило и приглашение - приехать в Сибирь.

Среди боливийских фото можно найти также пост о Пустыне Дали. Вот что пишет блогер об этой территории: "Сюрреалистический пейзаж. Место, где действительно хочется взять в руки кисть, даже если ты не художник". А вот какое пояснение-размышление сопровождает следующую фотографию: "Невероятно, как на такой высоте в суровом климате высокогорья выживают эти птицы. Чем они питаются в соленых озёрах? Как спасаются от холода? К утру в машине было -5. Но они тут повсюду - яркие пятна с розовым оперением на фоне голубой воды и синего неба".

Здесь запечатлены представители местного населения: https://www.instagram.com/explore/locations/272130694/tarabuco/ . И комментарий автора следующий: "Тарабуко - городишко в 60 км от столицы Боливии. Не на каждой карте его можно найти. Здесь проживают местные индейцы, сохраняющие свою культуру. Благодаря этому городок популярен для туристов. Ежегодно в память о погибших в боях за свободу индейцах в Тарабуко проводится фестиваль и карнавал, а котором принимает участие и президент Боливии. На фестиваль мы не попали, но городок осмотрели. Очень колоритно".

А это памятник, который установлен на центральной площади Тарабуко.

Какие события отражает монумент, тоже можно найти у Владимира в описании.

Есть очень красивые природные пейзажи. Например, прямо какую-то картинку из космоса напоминает вот этот гейзерное поле.

Смотришь на снимок и кажется, что сейчас по этой поверхности должны в скафандриках весело пропрыгать инопланетяне. Прямо ждешь их в кадре.

Оказывается, ветер, солнце и время смогли создать вот такое необычное каменное дерево:

Им точно стоит полюбоваться.

Путешествовать онлайн по Боливии вместе с автором можно еще очень долго. В целом фотографии ленты вместе с пояснениями дают очень хорошее представление о местах, где побывал блогер. Его интересные заметки о путешествиях не оставили людей равнодушными, и поэтому откликов на истории Владимира достаточно.

Нашли отражение и другие территории, которые объехал турист из Владивостока. Это Перу, Колумбия, Чили, Аргентина и т.д. Есть фото и с вышеупомянутого автопробега "Порты Приморья".

А вот этот пост известный мультик никому не напоминает?

Имеется и подсказка в одном из комментариев, который выглядит так:

"evgenii_borzov

А теперь покатай меня, большая черепаха!!!"

Но нет! Владимир выбирает для своих путешествий автомобиль!

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