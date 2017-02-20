Пенсионеры задолжали Пенсионному фонду миллионы

Пенсионный фонд отмечает значительный рост случаев удержания из пенсий, так называемых переплат. Во многом это связано с переходом на ежемесячный мониторинг ПФР трудовой занятости населения.
В случае необходимости пенсионерам положены социальные доплаты к пенсии
Ежемесячные доплаты пенсионерам
С 2016 года отчётность работодателей предоставляется в Пенсионный фонд ежемесячно (ранее отчёты поступали раз в квартал). Подобная оперативность застала пенсионеров врасплох, точнее тех из них, кто работает и получает определённые социальные доплаты. К таким доплатам относятся:
Ежемесячная компенсационная выплата 1200 рублей – положена лицам, которые ухаживают за нетрудоспособными гражданами:
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инвалидами I группы, за исключением инвалидов с детства I группы;
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престарелыми гражданами, нуждающимися по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе, либо достигшие возраста 80 лет.
Ежемесячная выплата 5500 рублей – устанавливается гражданину, осуществляющему уход за ребёнком-инвалидом или инвалидом с детства I группы. Её размер повышается на районный коэффициент, если получатель проживает в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
Подробнее об этом читайте на сайте для пенсионеров «Мои года» (moi-goda.ru) в материале, объясняющем порядок назначения ежемесячных и компенсационных выплат от ПФР.
Ежемесячная доплата до уровня прожиточного минимума пенсионера – сумма рассчитывается в индивидуальном порядке. Пенсионеры, чей доход ниже величины прожиточного минимума, получают доплату в размере разницы между величиной минимума и их доходом.
В бюджете Пенсионного фонда 2017 года на такие выплаты предусмотрено 109,6 млрд рублей, что, кстати, на 8,5 млрд рублей больше, чем в 2016 году. Подробнее о правилах установления доплаты читайте здесь.
Удержание из пенсии
Такого рода финансовая помощь от государства положены лишь неработающим гражданам. Если пенсионер трудоустраивается, по закону он обязан известить об этом Пенсионный фонд, который прекратит начисление вышеназванных социальных доплат.
Однако практика показывает, что далеко не все пенсионеры, получающие соцвыплаты, извещают ПФР о том, что вышли на работу. Причины разные: забыли, или даже не знали. Но вот работодатели отчитываются перед Пенсионным фондом исправно – каждый месяц. И всё тайное становится явным: сразу видно, кто из пенсионеров работает и сколько зарабатывает.
Далее «молчун» получает уведомление от ПФР с предложением добровольно вернуть незаконно полученную выплату. На самом деле, было бы даже лучше, в первую очередь для пенсионера, если бы Пенсионный фонд направлял такие уведомления как можно скорее: одно дело вернуть переплату всего за месяц, другое – за несколько месяцев, тут суммы взыскания могут превышать десятки тысяч рублей. Где пенсионеру взять такие деньги?
Если человек не отдаёт переплату добровольно, возврат производится в принудительном порядке через суд.
Такие случаи не единичны. Например, управляющий отделением ПФР по Алтайскому краю Борис Трофимов сообщил на днях, что счёт получателей незаконных выплат идёт на тысячи. В общей сложности они задолжали миллионы рублей.
И это только в одном не самом населённом регионе – Алтайском крае. Регионов в России больше 80-ти. Это значит, что в масштабах страны счёт таких должников идёт на сотни тысяч человек, и они должны вернуть в Пенсионный фонд сотни миллионов рублей.
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Владимир Шпикалов, moi-goda.ru
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