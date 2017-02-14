Пенсионный фонд: порядок назначения ежемесячных и компенсационных выплат

За оказание помощи нетрудоспособным гражданам предусмотрена компенсационная или ежемесячная выплата от ПФР. Сайт для пенсионеров «Мои года» (moi-goda.ru) рассмотрел порядок их назначения.

Для тех, кто ухаживает за нетрудоспособными гражданами, предусмотрены выплаты по линии Пенсионного фонда

Выплаты по уходу за нетрудоспособными гражданами

Государством предусмотрены два вида выплат по уходу за нетрудоспособными гражданами, детьми инвалидами и инвалидами с детства I группы – ежемесячные и компенсационные.

Выплата назначается с месяца, в котором осуществляющий уход гражданин обратился с заявлением и всеми необходимыми документами, но не ранее дня возникновения права на указанную выплату.

Выплата производится к пенсии, установленной гражданину, за которым осуществляется уход.

Выплачивается в течение периода ухода за ним или до наступления обстоятельств, влекущих прекращение выплаты.

Если наступили обстоятельства, влекущие прекращение выплаты, гражданин, осуществляющий уход, обязан в течение пяти дней известить об этом территориальный орган Пенсионного фонда России. Основанием для прекращения выплаты является наступление следующих обстоятельств:

смерть гражданина, за которым осуществляется уход, а также признание его в установленном порядке умершим или безвестно отсутствующим;

прекращение фактического ухода;

назначение гражданину, осуществляющему уход, пенсии, независимо от её вида и размера;

назначение гражданину, осуществляющему уход, или нетрудоспособному гражданину пособия по безработице;

выполнение нетрудоспособным гражданином либо лицом, осуществляющим уход, оплачиваемой работы;

истечение срока, на который гражданину, за которым осуществляется уход, установлена I группа инвалидности либо категория «ребенок-инвалид»;

достижение ребенком-инвалидом 18 лет, если ему по достижении этого возраста не установлена I группа инвалидности;

помещение гражданина, за которым осуществляется уход, в организацию социального обслуживания, предоставляющую социальные услуги в стационарной форме;

прекращение выплаты пенсии гражданину, за которым осуществляется уход.

Компенсационная выплата и ежемесячная выплата – шире, чем просто денежные выплаты. Период ухода засчитывается в страховой стаж лицу, осуществляющему уход за инвалидом I группы, инвалидом с детства I группы, престарелым гражданином, достигшим возраста 80 лет (за исключением престарелых граждан, нуждающихся по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе). В размере пенсии гражданина, осуществляющего уход, за эти периоды учитываются пенсионные баллы – 1,8 балла за каждый полный год такого ухода. Эти меры введены для тех, кто занят уходом за больным человеком и по этой причине не может работать и, следовательно, формировать страховую пенсию.

Компенсационная выплата по уходу за нетрудоспособными гражданами



Выплата осуществляется на основании Указа Президента Российской Федерации от 26 декабряс2006 года № 1455 «О компенсационных выплатах лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами».

Выплата устанавливается неработающему трудоспособному гражданину, который ухаживает за нетрудоспособным гражданином, независимо от факта их совместного проживания и от того, являются ли они членами одной семьи. К таким нетрудоспособным гражданам относятся:

инвалиды I группы, за исключением инвалидов с детства I группы;

престарелые граждане, нуждающиеся по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе либо достигшие возраста 80 лет.

Размер компенсационной выплаты в месяц – 1200 рублей.

Ежемесячная выплата по уходу за детьми-инвалидами



Выплата определена Указом Президента Российской Федерации от 26 февраля 2013 года № 175 «О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы».

Выплата устанавливается неработающему трудоспособному гражданину, который ухаживает за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства I группы.

Размер ежемесячной выплаты родителю (усыновителю), опекуну (попечителю) – 5500 рублей;

Размер ежемесячной выплаты другим лицам – 1200 рублей.

Для граждан, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в районах с тяжелыми климатическими условиями, требующими дополнительных материальных и физиологических затрат, указанный размер выплат увеличивается на соответствующий районный коэффициент.

Этот коэффициент применяется в данных районах (местностях) при определении размеров пенсий.

Перечень документов для назначения выплат

Для назначения компенсационной или ежемесячной выплаты гражданину, осуществляющему уход, необходимо обратиться в орган, осуществляющий выплату пенсии нетрудоспособному гражданину, ребенку-инвалиду или инвалиду с детства I группы, в том числе в территориальный орган Пенсионного фонда России, и представить следующие документы:

заявление гражданина, осуществляющего уход, с указанием своего места жительства и даты начала ухода; заявление нетрудоспособного гражданина о согласии на осуществление ухода конкретным лицом. Если уход осуществляется за гражданином, который признан в установленном порядке недееспособным, такое заявление подается от имени его законного представителя с предъявлением документов, подтверждающих его полномочия. От родителей, осуществляющих уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, такое заявление не требуется. При необходимости подлинность подписи нетрудоспособного гражданина, инвалида с детства I группы, ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет на указанном заявлении может подтверждаться актом обследования органа, осуществляющего выплату пенсии; заключение лечебного учреждения о нуждаемости престарелого гражданина в постоянном постороннем уходе; документ, удостоверяющий личность лица, осуществляющего уход; трудовая книжка лица, осуществляющего уход; трудовая книжка нетрудоспособного гражданина, если есть; разрешение (согласие) одного из родителей (усыновителя, попечителя) и органа опеки и попечительства на осуществление ухода обучающимся гражданином, который достиг 14 лет, в свободное от учебы время; справку организации, осуществляющей образовательную деятельность. Эта справка должна подтверждать факт обучения по очной форме гражданина, осуществляющего уход; документы, подтверждающие полномочия законного представителя лица, за которым осуществляется уход.

Выплаты по уходу устанавливаются одному неработающему трудоспособному лицу в отношении каждого нетрудоспособного гражданина, ребенка-инвалида или инвалида с детства I группы на период осуществления ухода за ними и выплачиваются ежемесячно. Пенсионеры и граждане, состоящие на учете в службе занятости населения, такие выплаты получать не могут.

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Сайт для пенсионеров «Мои года», moi-goda.ru

По материалам Пенсионного фонда РФ



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