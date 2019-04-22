Отложенная смерть: какие вопросы ставит перед нами воскрешение мёртвого мозга?

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Недавно весь мир потрясла история из категории фантастики. Учёным удалось воскресить мозг свиньи через четыре часа после ее смерти! Верится в такой научный факт с трудом, но ещё сложнее придётся самим медикам, которым теперь не избежать появления нового представления о биологической смерти. Насколько сильно изменится мир после первого воскрешения мозга?
Американские учёные буквально перевернули весь научный мир своим экспериментом. Сначала они умертвили 32 свиньи и положили их мозги в специальные камеры. После чего учёные использовали свою систему BrainEx для создания искусственного кровотока и специальный жидкий препарат, который отлично имитирует кровь.
К началу эксперимента мозг животных был уже «мёртв» в течение четырёх часов, но учёным удалось буквально оживить его. Клетки стали умирать медленнее, а некоторые функции органа даже восстановились. Но не волнуйтесь, свиньи от такого эксперимента не мучились, ведь учёные не смогли вернуть им сознание.
Здесь, конечно же, появляется немало вопросов к самому эксперименту, что не скрывают научные специалисты. Вполне возможно, что свинки всё-таки были в сознании, просто ЭЭГ, которая как раз может показать эту важную деталь, со своей задачей не справилась из-за самой процедуры исследования. А может быть и так, что сознание можно «запустить» с помощью какого-нибудь электрошока.
С другой стороны, учёные опровергли предположение о скоропостижной смерти мозга после отсутствия подачи кислорода. Ранее считалось, что мозг умирает очень быстро, если организм лишается доступа к кислороду. А сам кислород, как известно, путешествует в главный орган с помощью крови.
Своим экспериментом учёные как минимум доказали, что мозг обладает неплохой способностью к регенерации, так что некоторые процессы можно восстановить даже спустя 4 часа после «смерти» хозяина органа. Кто знает, вполне возможно, что и другие функции мозга можно восстановить, просто учёные это пока не обнаружили!
И всё это имеет огромное значение как для медиков, так и для всех нас. Смерть теперь оказалась под вопросом: через какое время после «смерти мозга» можно считать человека «мёртвым»?
- Например, ответить на этот вопрос очень важно для организации морально и юридически корректного донорства органов. Ранее донорами органов становились люди, у которых мозг «погиб» из-за перекрытого доступа кислорода. При этом остальные органы можно было без особых проблем сохранить на довольно длительный период времени.
Если же технология BrainEx будет работать даже на людях, то потенциальные доноры станут пациентами реаниматологов. Уже нельзя будет просто так «разбирать» человека на органы, ведь его всё ещё можно будет спасти.
Врачи даже сейчас спорят о том, как долго можно пытаться реанимировать пациентов. Кто-то говорит, что это бессмысленная трата времени, из-за которой могут повредиться другие органы, и они станут негодными для донорских процедур. Другие утверждают, что констатировать смерть человека можно лишь спустя 30 минут после его клинической смерти.
Совсем скоро у сторонников реанимации может появиться сильный аргумент, с которым будет непросто поспорить. Но такая вот «отложенная смерть» означает, что во всём мире придётся переписать существующие права тяжелобольных, которые могут выжить лишь при пересадке органов, и права пациентов, которым всё ещё может помочь реанимации.
- Вопрос здесь не только правовой, но даже моральный и в какой-то степени религиозный. Не всегда просто сочетать религию и науку, но всё-таки теперь все мы знаем, что, грубо говоря, смерть не наступает в сам момент смерти.
Звучит странно, отчего вызывает ещё больше удивления. Сможет ли этот факт как-то повлиять на понимание смерти во всём мире? Стоит отметить, во многих странах смерть воспринимается даже с некоторой радостью из-за тысячелетних традиций и религиозных верований. Теперь же сама медицина готова перевернуть понятие смерти. Кто знает, к чему может привести столь значимое открытие.
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