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Воскрешение умершего мозга: это получилось со свиньей!
По инф. rosbalt.ru   
18 Апреля 2019 г.
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Ученые из Йельского университета воскресили мозг свиньи через четыре часа после ее смерти. Специалисты использовали искусственную систему кровоснабжения и особый белковый коктейль, сведения об эксперименте представлены в журнале Nature.

Воскрешение умершего мозга: это получилось со свиньей!

Специалисты создали особый жидкий препарат, имитирующий кровь, и специальную установку, позволяющую прокачивать ее через изолированный мозг, отделенный от тела, и одновременно охлаждать его. Подключив свиней к «искусственному телу», биологи следили за тем, как менялось состояние мозга и начинали ли в нем гибнуть клетки. Мозг свиней оказался стойким к действию недостатка кислорода и питательных веществ даже через четыре часа после смерти животных. Когда ученые подключили его к системе кровоснабжения, крупные кровеносные сосуды начали прокачивать через себя раствор, а через время восстановилась работа мелких капилляров.

При этом ученые не зафиксировали никаких признаков «коллективной» активности в ткани мозга — это свидетельствует об отсутствии сознания и других высших форм нервной деятельности. Биологи отрицают, что пытались восстановить сознание свиней и подчеркивают, что таких планов у них не было и нет.

Напомним, кстати, что организм свиней считается очень близким по строению и функционированию к человеческому (не считая высших приматов, конечно). А еще - про другую последнюю новость из мира медицины и биотехнологий - израильским ученым впервые удалось напечатать 3D-принтере работающее сердце, правда, пока - очень маленькое.

По инф. rosbalt.ru

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