Непривычно, но это "не у нас": радостное ожидание смерти

Писатель Сюзанна Кулешова рассказала, что у многих народов отношение к смерти сильно отличается от того, которое принято в Европе.

«Например, в Японии смерть воспринимается как нечто совершенно естественное: никто ее не боится и не чурается. Хотя все, конечно же, хотят продлить свое земное существование, но тем не менее такого ужаса и страха не испытывают. Если в японских школах детей просят написать о своем будущем, то ребята обязательно упомянут, как они хотят умереть. Это все культурные особенности страны. Кладбища в Японии — вовсе не мрачные места, а на похоронах люди вообще радуются», — подчеркнула Кулешова.

Напомнила писательница и о том, как в Мексике отмечают День мертвых — точнее, даже три дня. Первый из них посвящается умершим детям, второй — взрослым, а третий предназначен для всех.

«Мексиканцы верят, что после смерти, в другом мире, сплошной праздник. Поэтому если люди преставились, то это не воспринимается как трагедия», — поведала Кулешова.

По словам писательницы, в культуре разных нардов смерти уделяется разное внимание. И далеко не все считали, что смерть — это что-то плохое.

«Египтяне верили, что у человека есть пять тел. Главное тело умирало, но существовало еще две души. Одна — это Ва, которая отправлялась в космос. По верованию древних египтян, она вообще была частицей космоса в человеке. А вот другая составная часть души, Ка, оставалась на земле и была привязана к вечному дому, к телу. Поэтому египтяне — даже самые бедные — старались его сохранить. По египетским верованиям, если этого не сделать, то Ка будет ходить неприКАянной, не получит поКАяния, а те, кто немилостиво поступили с умершими будут раскаиваться всю свою оставшуюся жизнь», — добавила Кулешова.

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По инф. rosbalt.ru

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