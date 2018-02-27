Одной льготой больше. В закон «О ветеранах» предлагается внести изменения

22 февраля в Госдуму внесён законопроект, расширяющий список льготных категорий граждан, которым положена компенсация из федерального бюджета на оплату жилищно-коммунальных услуг. Сайт для пенсионеров «Мои года» (moi-goda.ru) узнавал подробности.
Законопроект №397221-7 «О внесении изменений в статью 16 Федерального закона "О ветеранах"» внесён в Госдуму группой депутатов от ЛДПР во главе с Владимиром Жириновским и направлен на предоставление дополнительных мер социальной поддержки ветеранам боевых действий.
Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах» установлен перечень категорий граждан, которым предоставляются меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. Льгота предусматривает компенсацию расходов за счёт федерального бюджета на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50 процентов.
Однако в отношении ветеранов боевых действий льгота распространяется только на компенсацию оплаты жилых помещений, а 50-процентная скидка на коммунальные услуги им не положена. При этом вдовы ветеранов боевых действий имеют право на компенсацию расходов, как по оплате жилья, так и по оплате коммунальных услуг, тем самым, законодатель дал вдовам ветеранов больше льгот, чем самим ветеранам.
Авторы законодательной инициативы предлагают предоставить право на 50-процентную компенсацию расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг ветеранам боевых действий с 1 января 2019 года.
«Ветераны боевых действий перенесли на своих плечах страшные испытания, но гарантировали мирную жизнь в нашей стране, отдали свой интернациональный долг в Афганистане, Вьетнаме, Корее и других странах, – отмечается в пояснительной записке к законопроекту. – Эти люди должны при жизни получать компенсации и поощрения за то, что они заслужили своими фронтовыми и трудовыми подвигами для нашего государства».
Как следует из финансово-экономического обоснования, в случае принятия закона о коммунальной льготе ветеранам боевых действий дополнительные расходы федерального бюджета составят 24 млрд рублей в год. Указанные средства должны быть учтены при подготовке проекта федерального бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.
Редакция сайта «Мои года» от себя добавит, что в некоторых субъектах Федерации ветеранам боевых действий всё же предоставляется льгота на оплату жилищно-коммунальных услуг, но оказывается она из средств регионального, а не федерального бюджета. Это дополнительное социальное обязательство взяли на себя власти конкретных регионов. Таких регионов не так уж и много.
Объём и порядок предоставления льготы определяется на местах – это может быть компенсация 25, 50, или 100 процентов расходов. В разных регионах – по-разному, да и называется льгота по-разному – компенсация, скидка, фиксированная выплата и т.п.
Кстати, города, как правило, административные центры субъектов Федерации, самостоятельно устанавливают дополнительные льготы отдельным категориям граждан. Возможна ситуация, когда в целом по региону льгота отсутствует, но предоставляется жителям отдельно взятого города.
Это значит, что, несмотря на то, что федеральным законом льгота не предусмотрена, тем не менее, она может действовать на региональном или муниципальном уровне.
Сколько граждан получают льготы на ЖХК в рамках Федерального закона «О ветеранах»? Ответ - в нижеприведённой таблице, данные Минтруда и соцзащиты РФ.
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Владимир Шпикалов, сайт для пенсионеров «Мои года», moi-goda.ru
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