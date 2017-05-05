Новые льготы пенсионерам – и такое бывает

В каких регионах, не смотря на кризис, прибавилось льгот для пенсионеров, и знают ли об этом сами пенсионеры? Сайт «Мои года» (moi-goda.ru) подготовил обзор по регионам, где расширили меры социальной поддержки для пенсионеров.

Новые льготы пенсионерам

Как оказалось, льготы пенсионерам не только урезают, но и добавляют. Фото pixabay.com

В Костромской области расширили перечень получателей бесплатного социального обслуживания на дому. Ранее в регионе эта мера соцподдержки оказывалась исключительно инвалидам Великой Отечественной войны. С 20 октября 2016 года, по единогласному решению депутатов областной думы, среди получателей оказались одиноко проживающие в сельской местности ветераны войны, труженики тыла и жители блокадного Ленинграда. Таким образом, ещё 220 пожилых костромичей приобрели право на бесплатное домашнее социальное обслуживание.

«Особое внимание ветеранам – это отдельное направление, которое мы проводили и будем проводить. Изменения, которые мы сегодня приняли, не потребуют дополнительных затрат из бюджета. Обслуживание одиноких ветеранов на дому будет бесплатно осуществляться работниками комплексных центров социального обслуживания населения теми возможностями и ресурсами, которые у нас есть», – отметил председатель областной думы Алексей Анохин.

В Московской области в начале 2017 года Мособлдумой был принят закон, в соответствии с которым все ветераны, награждённые медалью «За оборону Москвы», будут получать социальные услуги на дому бесплатно. Общее число героев, награждённых медалью «За оборону Москвы», составляет 611 человек.

В Подмосковье также введена услуга бесплатной доставки лекарств ветеранам на дом. В 2016 году ею воспользовались более 1200 человек, в 2017 году количество пользователей возросло до 2 тысяч. Кроме того, уже второй год, с 1 января 2016-го, одиноко проживающие пенсионеры Московской области старше 70 лет, чей ежемесячный доход ниже двух прожиточных минимумов, получают дополнительную выплату в размере 700 рублей.

В Красноярском крае увеличен список получателей 50-процентной скидки на оплату за жилье пострадавшим от Чернобыльской аварии. На эти цели в краевом бюджете предусмотрено около 8 миллионов рублей. До недавнего времени, некоторые чернобыльцы не могли претендовать на эту компенсацию. Речь идёт о тех, кому досталась квартира в подарок или в результате обмена. Кроме этого, не получали льготу и те, кто приобрёл жильё на основании договора купли-продажи или по наследству.

В феврале 2017 года в краевой закон «О социальной поддержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг» были внесены изменения. По новой редакции все без исключения пострадавшие от радиации, распространившейся в результате Чернобыльской аварии, будут получать 50-процентную компенсацию по оплате за жильё.

По нормам федерального закона льгота на оплату жилого помещения в размере 50 процентов предусмотрена чернобыльцам, которые проживают в муниципальном или приватизированном жилье. На тех, кто является собственником квартиры на основании договора купли-продажи, мены, дарения, наследования по завещанию, данная мера социальной поддержки не распространяется.

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский поддержал инициативу членов общественной организации Союз «Чернобыль» о предоставления льготы на оплату жилищной услуги всем чернобыльцам с целью установления социальной справедливости. Таким образом, ещё около 600 человек будут получать льготы на оплату жилищной услуги за счет средств краевого бюджета.

Глава республики Крым Сергей Аксёнов, поручил министерству труда и соцзащиты увеличить в два раза ежемесячную денежную выплату для ветеранов войны и членов семьи погибших ветеранов. Таковых в области, по словам руководителя министерства, Елены Романовской, – 29,9 тысяч человек. Для улучшения материального обеспечения этих граждан с 1 января 2017 ЕДВ была повышена до 1000 рублей вместо 500.

В полном списке тех, кому полагается выплата, оказались труженики тыла, участники боевых действий и совершеннолетние узники концлагерей. Кроме этого, 1000 рублей ежемесячно теперь получают участники войны, статус которым установлен по законодательству, действовавшему на территории Республики Крым до 21 февраля 2014 года. Повышенная ставка ЕДВ полагается и членам семей погибших, умерших или пропавших без вести ветеранов войны, не относящихся к федеральным льготникам.

В Хабаровском крае расширен список тех, кто будет получать компенсацию на оплату капитального ремонта. Согласно региональному закону, принятому 20 февраля 2016 года, 100-процентную компенсацию теперь получают пенсионеры старше 80 лет, а тем, кто переступил отметку в 70 лет, региональный бюджет компенсирует половину оплаты.

Распространяется льгота на пенсионеров, живущих одиноко или в семье, состоящей из неработающих пенсионеров. Выплата предусматривается только для собственников жилья. После нововведения, льготу в Хабаровском крае получают около 15,5 тысяч пенсионеров.

Инициаторами данного нововведения стала Государственная дума. Ещё в декабре 2015 года депутаты Госдумы приняли закон, согласно которому регионы могут назначать одиноким пожилым гражданам компенсацию оплаты за капремонт. Однако закон не обязывает, а рекомендует, и не все регионы торопятся внести эти коррективы в систему льгот, ведь выплачивать компенсации им придется из местного бюджета.

Частично или полностью освободили пожилых граждан от уплаты за капремонт в Амурской, Волгоградской, Орловской, Владимирской и Калужской областях, а также в некоторых других субъектах РФ. И каждый регион может внести коррективы в условия получения льготы.

Так, к примеру, поступили в Ярославской области: региональные власти добавили несколько дополнительных условий для получения льготы. К примеру, компенсация полагается только на социальную норму жилья. В Ярославской области это 33 квадрата для одинокого пенсионера, 42 кв. метра – для двух, и 18 кв. метров на каждого для семьи из трёх или более членов семьи. А на «лишние» квадраты льгота уже не распространяется. Кроме этого, компенсируют только базовый взнос, утвержденный в Ярославской области. В 2016 году его размер составил 6,37 рубля за метр. Если же на общем собрании жильцов было принято решение повысить оплату – то компенсирована будет только базовая ставка.

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Сайт для пенсионеров «Мои года», moi-goda.ru



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