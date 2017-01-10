На выход: в 2017 году в России станет на 600 тыс. пенсионеров больше

Такой прогноз даёт Пенсионный фонд России.

Выход на пенсию в 2017 году

В 2017 году на пенсию выйдут 600 тысяч россиян

В 2017 году численность пенсионеров в России вырастит на 600 тысяч человек. Согласно данным пресс-центра Пенсионного фонда РФ, прогнозируемое количество получателей пенсий за год Огненного Петуха увеличится с 43,3 млн до 43,9 млн человек.

Речь идёт лишь о тех пенсионерах, которым пенсия выдаётся по линии ПФР. В расчёт не брались военные пенсионеры и приравненные к ним категории пенсионеров – бывшие сотрудники силовых ведомств. Здесь пенсия начисляется по линии Министерства обороны РФ.

Если прибавить ещё и силовиков-отставников, то «пенсионный призыв» 2017 года по численности не на много уступит Вооружённым Силам Российской Федерации, насчитывающим порядка 770 тысяч военнослужащих.

Как объясняют в Пенсионном Фонде России, увеличение численности пенсионеров в 2017 году по сравнению с 2016 годом связано с естественным ростом численности пенсионеров в РФ.

Опять же, это только прогноз. Реальность всегда другая, чем о ней думают.

Год назад ПФР прогнозировал: численность пенсионеров по линии ПФР вырастит с 42,7 млн (конец 2015 года) до 43,2 млн человек (конец 2016 года). Но по итогам 2016 года получили 43,3 млн. Ошиблись в прогнозах на 100 тысяч человек, или на 20% – ожидали 500-тысячный прирост, а вышел 600-тысячный.

Это значит, что пенсионный призыв 2017 года с высокой долей вероятности превысит 700 тысяч человек и общая численность пенсионеров перешагнёт отметку в 44 миллиона россиян.

По данным ПФР, численность пенсионеров в России составляла:

2014 год – 41,3 млн человек;

2015 год – 42,7 млн человек (прибавились пенсионеры Крыма и Севастополя);

2016 год – 43,3 млн человек.

Ежегодно растёт число получателей не только страховой (трудовой) пенсии, которая является основным видом пенсии в России, но и получателей пенсий по государственному пенсионному обеспечению (в том числе, социальной пенсии).

Так, в 2015 году на государственном пенсионном обеспечении находились более 3,3 млн человек, в 2016 году – более 3,5 млн, в 2017 году прогнозируется уже около 4 млн.

С учётом индексации страховых пенсий с 1 февраля 2017 года и социальных пенсий с 1 апреля 2017 года средний размер страховой пенсии в новом году составит 13208 рублей, а социальной пенсии – 8854 рубля.

На сайте для пенсионеров «Мои года» (moi-goda.ru) можно ознакомиться и с другими пенсионными новостями.

«Мои года»

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