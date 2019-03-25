Мораль технологического прогресса: в Европе разбираются с вопросом самостоятельности боевых роботов

О моральных проблемах искусственного интеллекта ещё в прошлом веке поведал всеми миру знаменитый писатель Рэй Брэдбери (в СССР произведения великого гуманиста издавались и поэтому хорошо знакомы нашему пожилому читателю). Прошли десятки лет, и теперь вот мы сами встречаемся с этими проблемами лицом к лицу, что вынуждает целые страны решать вопрос правильного использования роботов в жизни людей. Бельгия, Люксембург и Ирландия вынесли на повестку дня тему контроля за автономными боевыми системами. Европейские страны хотят выдвинуть совместную инициативу, которая поможет держать «роботов-убийц» на коротком поводке.

Консультации по этому вопросу пройдут с 25 по 29 марта в Женеве. Судя по информации МИД Бельгии, страны просто так языком трепать не будут, а предложат совершенно конкретные пути решения проблемы «убийственной» автоматизации. В первую очередь европейцы хотят понять, какие именно автономные системы стоит запретить. Ранее о необходимости подобных мер также говорил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

Формулировка проблемы довольно простая, но вопросов она создаёт немало. Что же делать с «автономными вооружениями, которые могут убивать без контроля и управления человека»?

Этот вопрос решить одним съездом нескольких европейских государств вряд ли получится. Прогресс поставил перед всем миром сложные задачи, справиться с которыми можно лишь усилиями всего мира, совместно придумывая огромную систему по контролю за искусственным интеллектом.

Но не надо отдавать все труды политикам, мы и сами на месте сидеть не должны, иначе решение вопроса автономных роботов может выйти даже не в нашу пользу. Минобороны, к примеру, уже предлагало дать российским боевым роботам искусственный интеллект, который позволит им самостоятельно принимать решение о стрельбе при неопределенной внешней обстановке.

Эта идея идёт вразрез с новой инициативой европейских стран, но у каждого государства в итоге может появиться своё решение проблемы искусственного интеллекта. А раз уж даже сама гонка вооружений активно переходит в сферу автономности, бросать это дело на произвол властей нам точно не стоит. Следует внимательно следить за политическими идеями и подобными технологическими инициативами, чтобы как минимум быть в курсе возможных угроз. В крайнем случае можно даже одёрнуть своих властей: всё-таки нам всем потом придётся жить рука об руку с роботами.

Но кое-что многие уже проглядели, привыкли, и теперь даже внимания не обращают. Как думаете, сколько различных камер вас успели снять за один день, пока вы прогуливались по центральным улицам города? Десятки? Может быть сотни?

Технологии, пусть даже без продвинутого искусственного интеллекта, окружили нас не так давно, но их возможности успели вырасти буквально в тысячи раз за пару десятков лет. Мы уже находимся в мире тотальной слежки, где за каждым нашим шагом следят «технологические глаза», где каждое наше слово записывают «цифровые уши», где каждое наше действие запоминают «автономные мозги».

Любое слово, написанное вами в браузере, отправляется десяткам, а то и сотням корпораций по всему свету; камеры снимают нас на улицах, в зданиях и подъездах; а наши покупки в магазинах остаются в памяти цифровых систем огромных торговых корпораций.

Но рано разводить паранойю, ведь пока большая часть слежки ведётся с благими или, по крайней мере, «терпимыми» для нас целями. Камеры помогают находить преступников, а ваши запросы в поисковых системах помогают компаниям предоставлять вам надоедливую, но всё-таки безобидную рекламу. Да и наши личные секреты, о которых могли узнать в каком-нибудь Google, там точно никому не нужны: на их хранение даже у мегакорпораций денег не хватит, а смысла от этого никакого.

Но вся эта слежка окутана бесконечным количеством моральных вопросов, без решения которых развивать технологии дальше не получится. Насколько вообще правильно следить за людьми? Есть ли границы у подобной слежки, или понятие личного пространства уже стёрлось из нашей реальности?

Другие вопросы вызывают автономные системы с искусственным интеллектом. Здесь их даже больше, ведь мы говорим о самом настоящем интеллекте: пусть даже слабом, если сравнивать с человеком, но всё-таки! Это мыслящие создания, с размышлениями которых нельзя не считаться. Кто будет ответственен за действия роботов? Как будет действовать робот в критической ситуации, когда от его решения зависят жизни разных людей? А если робот боевой, вспоминается тот же вопрос убийства: можно ли позволить другому, нечеловеческому интеллекту убивать людей? Ох, и непросто будет с этим всем разобраться!

А пока мировые власти будут рассуждать о боевых роботах, мы должны внимательно прислушаться к их словам, чтобы потом шагать в новый мир автономных технологий без страха неизвестности и с полным пониманием наших новых технологических соседей.

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