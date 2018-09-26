Улыбнитесь, вас снимает не очень скрытая камера! Каких масштабов достигла всемирная слежка?

Рядовая, казалось бы, новость из разряда чуть ли не «коммунальных»: заместитель главы Минстроя Андрей Чибис сообщил о планах ведомства по включению биометрической системы распознавания лиц в стандарт «Умный город». Но она имеет отношение к поистине тектоническим сдвигам, которые происходят в жизни общества прямо на наших глазах. Вы все еще не верите, что поступки и перемещения человека (по крайней мере, в публичном пространстве) перестали быть его «личным делом» и могут быть отслежены и задокументированы?

Известный писатель Эрнест Хемингуэй был знаменит не только своим литературным талантом и стальным характером – под конец жизни создатель повести «Старик и море» прославился своей непрекращающейся паранойей. Жучки, прослушка и агенты ФБР мерещились ему повсюду. Даже близкие друзья не верили старому писателю, а зря. Федералы действительно следили за Хемингуэем, а теперь, кто знает, может острый глаз правительственных структур переключился на нас...

Но не стоит раньше времени разводить паранойю – Хемингуэю она на пользу не пошла. Лучше трезво взглянуть на дело и ответить на важный вопрос: зачем вообще нужна эта самая слежка? Полвека прошло со времён Хемингуэя, полвека технологические «глаза и уши» развивались, чтобы выйти из тени в свет и похвастаться лучшими достижениями в области наблюдения.

Да, сейчас такое особо никто и не скрывает. Скажу больше: сейчас сами люди подписывают договоры о добровольной слежке, ведь кому нужно читать пункты пользовательского соглашения, когда регистрируешь новый аккаунт в Google? А компания тем временем собирает о вас всю информацию: что читаете, что пишете, чем интересуетесь и на какие сайты заходите. Всё это можно довольно легко отключить в настройках конфиденциальности своей почты, но вот такую информацию Google напрямую не сообщает – пусть сами догадаются, не глупые!

В интернете за вами следят в основном для того, чтобы подкидывать контекстную рекламу, делая выводы по вашим запросам. Захотели однажды купить себе новую плиту в интернет-магазине? Будьте готовы к непрекращающемуся наводнению рекламы бытовой техники. Но слежка от Google – это ещё цветочки! А ягодки потихоньку начнут появляться в автобусах.

Недавно заместитель главы Минстроя Андрей Чибис сообщил о планах ведомства по включению биометрической системы распознавания лиц в стандарт «Умный город» для российских городов, сообщают «Известия».

Чибис подчеркнул, что система распознавания лиц отлично подойдёт для общественного транспорта: уже не потребуется наличных или карт, чтобы оплатить проезд – нужно только ваше лицо. Улыбаетесь в не самую скрытую камеру, она вас сразу же узнаёт и автоматически списывает деньги с вашего счёта в банке. Конечно, такую технологию реализовать не просто, так что Минстрой подключит к делу китайские телекоммуникационные компании, включая Huawei.

Лет 10 назад я смотрел фантастический фильм про подобную систему, которая тогда казалась чем-то совершенно далёким и невозможным. В том кино, правда, правительство вовсю использовало сканеры сетчатки глаза, но суть от этого не меняется: совсем скоро фантастика станет реальностью и начнёт следить за нами отовсюду.

В общем-то, она уже следит, просто мы не всегда это замечаем. Современный мир почти подошёл к этапу, когда даже на улице найти место без камеры будет сложнее, чем с ней. Дорожные сенсоры фиксируют наши машины, нас снимаюткруглосуточно муниципальные и частные камеры, расположенные буквально в каждом общественном заведении: магазины, рестораны, школы, кинотеатры – чтобы переписать весь список никакой статьи не хватит. Отследить нужного человека с таким «глазастым» арсеналом не составит труда, учитывая, что многие системы слежения подключены к сети. Можно даже самому посмотреть на вид из многих городских камер в режиме реального времени – в Иркутске, например, любой желающий может хоть днями наблюдать за Сквером Кирова или площадью у памятника Александру III по Интернету.

Камер много, и с каждым днём эти вездесущие «глаза» становятся всё умнее. Одни просто снимают чёрно-белую картинку без звука, другие распознают лица, третьи – предугадывают преступления. Так называемые «камеры предпреступления» были разработаны компанией BRS Labs, чтобы определить террориста или нарушителя закона ещё до того, как тот сможет совершить противоправные действия. В этом камерам помогает мощный алгоритм, анализирующий движения человека. Прохожий сделал что-то подозрительное? Алгоритм оповещает правоохранительные органы, которые идут разбираться с потенциальным преступником.

Технология всё ещё далека от идеала, но дайте ей лет 10, и такие камеры будут повсеместно ставить во всех общественных местах – государство точно не откажется от возможности остановить преступление ещё до его совершения.

Если отвлечься от камер, то о личном информационном пространстве можно забыть навсегда. Службы такси записывают наши поездки, мобильные телефоны постоянно передают информацию о нашем месторасположении, электронные кошельки и банковские системы хранят историю наших покупок, а каждый клик в сети разлетается по тысячам сайтов, собирающих и перепродающих информационные базы пользователей в коммерческих целях. При этом все отслеживаемые данные анализируются если уж не людьми, то специальными цифровыми алгоритмами. Специалисты говорят, что даже по информации о покупках в продуктовом магазине можно узнать о человеке буквально всё: пол, возраст, семейное положение, национальность, место жительства и так далее.

Так может вот оно, время для паники? Каждый наш шаг находится под объективами видеокамер, каждое действие записывается и сохраняется во множестве информационных архивов по всему миру, но даже этого правительству и частным организациям мало – они постоянно что-то ещё придумывают, чтобы места для жизни совсем не осталось!

Но всё-таки к паранойе Хемингуэя обращаться, опять же, не стоит. Лучше вспомнить про самый важный вопрос, заданный ещё в начале этого текста: «Зачем вообще нужна эта самая слежка?». Если слежка нужна действительно для помощи правоохранительным органам и создания удобства для граждан, то почему бы и нет? Неужели люди откажутся от возможности поймать террориста до того, как тот заберёт десятки невинных жизней? Неужели никто не захочет совершать любые покупки, оформлять договоры, да и вообще проходить любые мучительно долгие бюрократические процессы за пару секунд, забыв о стопках ненужных документов – всего-то надо мимолётно посмотреть в камеру? Неуютно, конечно, жить под постоянным наблюдением, но кое-чем можно пожертвовать ради таких неоспоримых преимуществ. Со временем к этому все привыкнут, про камеры в магазинах ведь уже никто даже и не думает, хотя они оттуда никуда не делись.

С другой стороны, слежка может понадобиться и для чего-то совершенно несправедливого и даже незаконного по отношению к обществу. Введут, например, жёсткую цензуру – рот придётся держать на замке постоянно. Тут даже истории о «шутках про Сталина» покажутся высшим проявлением справедливости – в те времена можно было хотя бы в небольшой дружеской компании цензуру нарушить, а сейчас «всевидящий глаз и всеслышащее ухо Большого Брата» найдут тебя повсюду – прятаться негде.

Слежка – это крайне мощный инструмент, который можно использовать как во благо, так и во зло. И раз уж за нами следят с помощью настолько могущественного артефакта, надо отвечать тем же – внимательно следить в ответ, чтобы вовремя заметить любые попытки злоупотребления наблюдательной силой. Именно поэтому лучше не только допускать, но и поддерживать открытую слежку, конечно же, понемногу контролируя границы её законности. Сама технология от попыток общества её запретить никуда не денется, только опустится в подполье, где мы сами уже ничего не разглядим. А нас всё равно будет отчётливо видно даже из тёмного подвала.

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