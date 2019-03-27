«Мелочи», от которых зависит жизнь: специалисты рассказали о ранних признаках рака мозга

Недавно ученые лондонского Королевского колледжа опубликовали исследование, в котором они поведали о ранних симптомах рака мозга. Многие пациенты даже не обращали внимания на небольшие проблемы с памятью и частичную потерю равновесия – всё списывали на возраст. Оказалось, что даже такие «мелочи» могут быть первыми признаками опасного заболевания, что лишний раз подтвердили российские врачи.

Основные симптомы, о которых рассказали учёные из Лондона, ничего необычного из себя не представляют. Какие-то пациенты страдали от потери памяти, другие вынуждены были терпеть собственную неуклюжесть и рассеянность, у третьих заплетался язык или резко падало зрение. Все они поначалу думали, что это от старости: мало ли какие проблемы приносит возраст!

На деле всё было гораздо страшнее, но многие люди обращались к специалистам лишь после того, как у них появились подозрения на инсульт или деменцию. Врач-онколог Андрей Пылев заявил, что перечисленные симптомы не новы. О подобных «мелочах» медики давно знают и периодически советуют людям внимательнее относиться к своему здоровью.

Сам специалист разделил все ранние симптомы рака мозга на две группы. К первой группе он отнёс «общемозговые симптомы, которые характеризуются головной болью, дискоординацией, общей слабостью».

Во вторую группу попали уже очаговые симптомы, которые возникают из-за поражения конкретного участка мозга. Здесь уже вариантов может быть очень много: у кого-то начнутся проблем с глотанием, а у других с речью или двигательной активностью. В таких случая болезнь просто «атакует» определённый участок мозга, из-за чего выключается связанная с ним функция.

Андрей Пылев заявил, что при появлении первых симптомов не стоит медлить: лучше сразу бежать к врачу! Для начала лучше обратиться к неврологу, а об онкологе думать потом. Если специалист поставит диагноз «подозрение на наличие опухолевого поражения», уже тогда можно обращаться к профильному врачу.

При этом без направления от невролога в частные клиники тоже не стоит идти, считает эксперт. Он заметил, что в частных клиниках порой проводят так называемые «скрининговые исследования по общему поражению коры головного мозга», хотя делать нечто подобное не имеет смысла. Лучше уж пройти короткую цепочку от невролога до онколога, чтобы точно убедиться в правильности поставленного диагноза.

Недавно поступили другие полезные новости из Великобритании. Там глава центральной Лондонской клиники Дэниел Фентон рассказал о шести признаках серьёзных проблем с организмом. Для начала он отметил частые ночные походы в туалет. Они могут говорить о заболеваниях мочеполовой системы, быть признаком увеличения простаты или даже первым симптомом надвигающегося рака.

Повторяющиеся покалывания в конечностях могут говорить о риске инсульта, а значительное потоотделение – быть симптомом лимфомы или миеломы, опасных для жизни опухолей.

Сильное чувство усталости говорит о нехватке витамина D, дефиците железа или слабой активности щитовидной железы. Также этот симптом может сообщить нам о риске развития рака крови.

Последними важными показателями, на которые не стоит закрывать глаза, специалист назвал резкую потерю веса и непрекращающееся чувство жажды. Эти признаки могут указывать на диабет или даже онкологические заболевания.

Об онкологических проблемах скончавшейся певицы Юлии Началовой ранее рассказал артист Егор Иващенко. По его словам, девушка когда-то призналась ему, что она несколько месяцев подряд боролась с раком, но на тот момент ей уже удалось победить недуг. Впрочем, ведущий Дмитрий Борисов засомневался в словах артиста, ведь об её онкологических проблемах никто не говорил.

Зарекаться от онкологических заболеваний не стоит, ведь они могут в итоге добраться до каждого из нас. Но спастись от них можно, если следовать советам врачей и учёных по профилактике подобных недугов.

Так, учёные из Израиля рассказали о пользе сна в борьбе с преждевременным старением и развитием рака. Оказалось, что сон помогает нашему ДНК восстанавливаться, так что лишний раз лишать себя сна не стоит – здоровее будете.

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Американские учёные, в свою очередь, рассказали о вреде сахара для организма. После тестов на мышах они пришли к выводу, что избыточное употребление сахара может увеличить риск развития рака. Рекомендация здесь очень простая: неплохо бы ограничить потребление сахара, чтобы сократить риск возникновения рака, а также ожирения, диабета и болезней сердца.

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