«Куда ведет фашизм»: внучку Муссолини оскорбила карикатура на её деда-диктатора

Евродепутат Алессандра Муссолини часто говорила о том, что гордится своим печально известным дедом. Когда-то она основала неофашистскую партию, а сейчас решила заступиться за своего родственника-диктатора. Её возмутила довольно жёсткая карикатура актёра Джима Керри, который решил напомнить о судьбе основателя итальянского фашизма Бенито Муссолини.

Знаменитый диктатор Бенито Муссолини был громкой фигурой первой половины XX века. Именно он стал основателем фашизма в Италии, в каком-то смысле был даже учителем Гитлера.

Во Второй мировой войне Италия под предводительством вождя Муссолини выступила на стороне Германии, объявив войну Франции и Великобритании. Со временем сильный диктатор, который жёстко и беспринципно управлял своей страной с помощью единственной разрешённой партии, сам стал практически «подчиненным» Гитлера, хоть и пытался всеми силами показать собственную независимость, принимая очень спорные и жестокие для простых людей решения.

В итоге всего за несколько лет человек, лик которого красовался на каждой монете и в каждом доме Италии, превратился в ненавистного всеми правителя. Из-за его дерзких и необдуманных решений на войне люди гибли десятками тысяч, что привело к ожидаемому результату. Партизаны расстреляли Муссолини вместе с его любовницей Петаччи, а потом повесили их на всеобщее обозрение.

Именно этот исторический факт жёстко высмеял актёр Джим Керри, сопроводив свой пост в Twitter собственным рисунком. «Если вы хотите знать, куда ведет фашизм, спросите об этом Бенито Муссолини», – написал актёр в комментарии к посту.

Долго ждать ответа от внучки Муссолини не пришлось. Она предложила Джиму сразу несколько идей по поводу его новых рисунков. К примеру, Алессандра предложила актёру изобразить ядерный взрыв в Хиросиме и Нагасаки или жестокое обращение белых со своими чернокожими рабами. Внучка Муссолини напомнила и о других грехах США, среди которых уничтожение коренных жителей Америки и война во Вьетнаме.

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«Не беспокойтесь о политических выпадах бедного Джима Керри, чьи рисунки — всего лишь испачканная бумага», – остро заметила Алессандра. «Контрудара» от Джима Керри пока не последовало.

...Это только кажется, что мы имеем дело с "историей из тамошней жизни". Можно или нельзя подвергать осмеянию деятелей прошлого - ведь у них есть или могут быть и родственники, и идейные сторонники, чьи чувства могут быть задеты? Например, здесь можно вспомнить о наших легендарных лидерах – о Сталине и Ленине. Многие их чуть ли не боготворят, но противников политики советских вождей находится не меньше. А среди таких людей немало талантливых художников, которые подарили миру сотни, а то и тысячи карикатур, в жёсткой форме вскрывающих грехи выдающихся (в том числе и своей неоднозначностью) людей прошлого. А там точно было что вскрывать.

Вот и с Муссолини та же история. Его как минимум можно назвать спорным лидером, у которого нашлись свои защитники и противники. И на фоне подобных споров вокруг карикатуры появляется вопрос: насколько вообще «законно» с моральной точки зрения так измываться над лидерами прошлого? С одной стороны, это довольно грубо, но с другой, разве в том же рисунке Джима Керри не было зерна истины? Муссолини не просто так повесили, и не просто так мы помним о жестоких и необдуманных поступках спорных диктаторов прошлых веков. Помним, чтобы такого больше не повторить.

Но не так уж просто решить вопрос столкновения морали и реальных фактов. Для каждого будут важны свои принципы, а кто-то вспомнит, что даже Муссолини делал что-то хорошее для своей страны, и будет прав. А как вы думаете, насколько уместны карикатуры на великих, но крайне спорных деятелей прошлого?

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