Как глава Пенсионного фонда Антон Дроздов подвёл премьер-министра Дмитрия Медведева

С единовременной выплатой пенсионерам 5000 рублей правительство хотело сделать как лучше, но получилось по-Черномырдину. Сайт «Мои года» (moi-goda.ru) приводит хронику происшествия.
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов. Фото tatarstan.ru
Единовременная выплата пенсионерам
С момента принятия решения о подмене индексации пенсий единовременной выплатой прошло четыре месяца. За это время Дмитрий Медведев, его заместители и министры столько раз напоминали о предстоящей выплате в 5 тысяч рублей, словно речь шла о 5 миллионах. Каждому, кто услышит.
Пресс-центр Пенсионного фонда России чётко, с толком, расстановкой публиковал разъяснения: кому, когда и в какие сроки ждать 5000 рублей. О чём сайт для пенсионеров «Мои года» исправно информировал своих читателей, например, здесь. Дело шло к тому, что разговоры скоро закончатся и люди без проблем получат деньги.
Но слово взял глава ПФР Антон Дроздов. Созданная премьер-министром картина о единовременной выплате, вдруг, стала рассыпаться на заседании правления ПФР 20 декабря 2016 года.
Руководитель Пенсионного фонда, рассказывая о выплате пенсионерам, сообщал, в частности:
«У нас будут граждане, которые не получат...», «к сожалению, в связи с нехваткой средств...», «людям нужно объяснять почему...», «чтобы на почте были все необходимые объявления...», «у меня просьба поработать с людьми, чтобы не было напряжения...».
До этого выступления напряжения точно не было. Если оно и было, то из серии: «Сколько можно – хватит говорить одно и то же», но теперь журналисты, поднимая попадавшие на пол ручки, блокноты и айфоны, наверняка задавались вопросом: «Что-что вы сказали? Повторите, пожалуйста!».
Может, кому и повторили, но было поздно. В Интернете появились сначала десятки, а затем сотни сообщений о том, что не все пенсионеры получат вовремя денежную выплату в 5 тысяч в январе 2017 года. Объяснялась неприятность тем фактом, что в процессе оформления процедуры выплат обнаружилась нехватка средств.
История умалчивает, какими словами выражался Дмитрий Медведев, когда уронил свой айфон на пол, увидев вечером 20 декабря в первой пятёрке горячих новостей Яндекса на первом месте новость «Единовременная выплата пенсионерам будет задержана из-за нехватки средств». Одни страшные огорчения в правительстве: Улюкаев, Дроздов. Кто следующий?
К журналистам претензий быть не может – они сообщили то, что услышали, и не от кого-нибудь, а от главного в государстве человека по пенсиям. Пресс-центр Пенсионного фонда отреагировал оперативно, разместив на сайте опровержение о задержках в выплате 5000 рублей. СМИ также оперативно данное опровержение опубликовали. При этом, не удаляя со своих сайтов предыдущую новость о задержках – теперь это будет гулять в Интернете, путая людей. Но из песни слова не выкинешь.
Это не единственная песня, которую без комментариев правильно не поймёшь. Так, днём ранее, 19 декабря, на сайте ПФР пресс-центром Пенсионного фонда было опубликовано очередное опровержение слов Антона Дроздова, произнесённых в интервью телеканалу «Россия-24». Оказывается, ряд СМИ эти слова не правильно поняли. Пришлось вот объяснять, что на самом деле хотел сказать руководитель Пенсионного фонда.
Когда выплатят 5 тысяч пенсионерам
Учитывая Указ Пётр I: «Указую на ассамблеях и в присутствии господам сенаторам говорить токмо словами, а не по писанному, дабы дурь каждого всем видна была», сайт «Мои года» рекомендует своим читателям не обращать внимания на «токмо слова», а довериться написанному сообщению ПФР, приведённому ниже.
Пенсионный фонд опровергает задержки в выплате 5000 рублей
В СМИ прошла информация о том, что ряд пенсионеров получит единовременную выплату в 5000 рублей с задержкой. Пенсионный фонд заявляет, что данная информация не соответствует действительности.
Выплата будет осуществлена в полном объёме в установленные сроки, которые неоднократно озвучивались – с 13 по 28 января 2017 года – без задержек.
Почтальоны доставят единовременную выплату вместе с пенсией за январь получателям, у которых дата доставки пенсии на дом – с 13 числа и до дня окончания выплатного периода.
Пенсионерам, получающим пенсию по графику с 3 по 12 число месяца, выплата 5000 рублей будет произведена с 13 по 28 января 2017 года так же с доставкой на дом. Таким пенсионерам информация о дополнительной дате в январе для осуществления единовременной выплаты будет сообщена при доставке пенсии за декабрь 2016 года.
Для пенсионеров, которые получают пенсии через кредитные или другие доставочные организации, действуют те же сроки доставки единовременной выплаты – с 13 по 28 января 2017 года.
Все необходимы средства на единовременную выплату – 221,7 млрд рублей – заложены в бюджете ПФР на 2017 год.
Выплата будет производиться на основании документов, которые содержатся в выплатном или пенсионном деле, поэтому обращаться в ПФР или подавать заявление не требуется.
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