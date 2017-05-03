К пенсионерам пришли с миром: почему все пенсии складывают в одну корзину?

С 1 июля 2017 года и до 1 июля 2020 года российских пенсионеров переведут на банковскую карту «Мир». Сайт «Мои года» (moi-goda.ru) разбирался, почему все пенсии складывают в одну корзину.

Пенсии на карту «Мир»

Пенсии в 2017 году - последние новости связаны с переводом пенсий на карту «Мир»

1 мая 2017 года Владимир Путин подписал закон об обязательном переводе бюджетников и пенсионеров на платёжную карту «Мир». Согласно документу, до 1 июля 2017 года банки должны обеспечить приём этих карт во всех устройствах, осуществляющих расчёт, включая банкоматы и кассовые терминалы.

С 1 июля 2017 года бюджетникам и пенсионерам, обращающимся за открытием нового счёта, будут выдавать карту «Мир». Окончательно работников бюджетной сферы переведут на новую карту до 1 июля 2018 года, а пенсионеров – до 1 июля 2020 года.

Пенсионеры смогут получить карты «Мир» взамен имеющихся банковских карт по истечении срока их действия, но не позже 1 июля 2020 года.

При этом пенсионерам не надо специально приходить для получения новой карты – когда закончится срок действия текущей банковской карты, её просто заменят на карту «Мир» без взимания платы.

Можно ли отказаться от получения пенсии на карту «Мир»? Скорее да, чем нет, потому что карта – лишь инструмент доставки пенсии, которую выплачивает государство. Но в таком случае необходим другой инструмент доставки, им вполне может стать «Почта России». Однако пока пользоваться картой выгодно: пенсионерам она будет выдаться на безвозмездной основе. Предполагается, что её использование для пожилых граждан также станет бесплатным. Как сложится ситуация в будущем – поживём, увидим.

Банковская карта «Мир» – что это?

Правительство России приняло решение перевести бюджетные выплаты на банковскую карту «Мир» после событий весны 2014 года, когда отдельные российские банки были отключены от обслуживания международными платёжными системами Visa и MasterCard. В связи с этим в действующий закон «О национальной платёжной системе» внесли поправки, предусматривающие ускоренный переход бюджетников и пенсионеров на карту «Мир».

По замыслу российских властей Национальная система платёжных карт (НСПК – это оператор платёжной системы «Мир») не должна зависеть от внешних экономических и политических факторов.

Путь от слов к делу был коротким: после весеннего происшествия с банками прошло не так много времени, когда власти заговорили о необходимости скорейшего внедрения национальной платёжной системы.

Своё название – «Мир» – система получила в результате всероссийского творческого конкурса. Спустя полтора года, в декабре 2015, были выпущены первые банковские карты. Первыми участниками проекта стали банки республики Крым.

Предложение о переводе бюджетников на новую карту принадлежит главе Центробанка Эльвире Набиуллиной. На встрече с банкирами, организованной Ассоциацией региональных банков России, Эльвира Набиуллина заверила, что необходимая инфраструктура уже построена, и карта «Мир» является дееспособным платёжным инструментом: сейчас среди участников платёжной системы «Мир» – 184 банка. Большинство банкоматов (98%) и платёжных терминалов в магазинах (79%) принимают карту к оплате. Кроме того, по карте можно совершить покупки через интернет.

«Мир» под защитой

Для повышения популярности новой платёжной системы среди россиян, Центробанк планирует внедрить инновационные технологии. Так, в 2017 году ожидается массовый выпуск бесконтактных пластиковых карт «Мир».

Такие карты считаются безопаснее обычных аналогов, ведь все устройства, придуманные аферистами для кражи денег с пластиковых карт, построены на утечках информации при контакте карты с банкоматом. В тот момент, когда владелец карты набирает цифры пин-кода, происходит передача информации жуликам. Отсутствует необходимость ввода пин-кода – отсутствует риск кражи такой информации.

Кроме того, для считывания с бесконтактных карт необходим непосредственный контакт со считывающим устройством. А это значит, что уже не удастся списать средства со счёта через сумку или карман (технически это возможно сделать с действующими сейчас банковскими картами, если злоумышленник находится рядом с вами).

Вопрос о востребованности нового экономического продукта вызывает массу споров среди общественности и экспертов. Особое недовольство было вызвано безоговорочным переводом бюджетников на карту «Мир». Глава «Сбербанка» Герман Греф отметил, что такая мера может повлечь за собой нарушение основных принципов конкуренции. Однако при этом Греф подчеркнул важность создания российской национальной платёжной системы.

«Очень хорошо, что есть наша собственная платёжная система «Мир» и уже никогда не возникнет таких рисков, которые были в 2014 году. Мне кажется, очень важно в этой динамике не переходить границу возможности создания равных условий конкуренции», – отметил президент Сбербанка.

С другой стороны, пока НСПК полностью не наладит повсеместный приём карт по всему миру, такой продукт вряд ли будет интересен российскому потребителю даже с учётом всех инноваций и приложений. Так считает председатель Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин.

Как бы там ни было, но команда НСПК закрывает пробелы в обслуживании карты. Пенсионный Фонд России отметил, что переход пенсионеров на карту «Мир» не отразится на выплатах пенсий и пособий. Кроме того, в ПФР сообщили, что более 60% пенсионеров получают пенсию на банковские счета, однако не у каждого из них имеются банковские карты. И появление национального платёжного инструмента даст им возможность её обрести.

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Сайт для пенсионеров «Мои года», moi-goda.ru



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