Госдума защитила бюджет от военных пенсионеров

За отмену понижающего коэффициента 0,54, используемого при начислении военной пенсии, в Госдуме отказались голосовать даже депутаты КПРФ. Хотя сами коммунисты и предложили отменить 0,54.
Результаты голосования в Госдуме за отмену коэффициента 0,54, учитываемого при начислении военной пенсии
Повышение пенсии военным пенсионерам
В канун Дня Защитника Отечества Государственная дума отклонила законопроект, предусматривающий отмену печально известного военным пенсионерам понижающего коэффициента 0,54.
Соответствующий законопроект был внесён в Госдуму ещё в 2014 году депутатом от КПРФ Вячеславом Тетёкиным. В случае принятия закона на повышение военных пенсий потребовалось бы 500 млрд рублей ежегодно.
Потом несколько лет об этой инициативе никто ничего не слышал. Возможно, документ засунули так далеко под сукно, что уборщица не сразу нашла, или поручили какому-нибудь младшему сотруднику аппарата Госдумы отвезти его к себе на дачу и там забыть.
Скорее всего, младший сотрудник дачу продал, а новый хозяин нашёл схрон с пожелтевшими от времени бумагами. И этим новым владельцем дачи оказался военный пенсионер – узнав из документов, что речь в них идёт о существенном повышении военных пенсий, он с радостью вернул их в Госдуму.
Были ли рады «находке» в российском парламенте – история умалчивает. Но в октябре 2016 года, через месяц после избрания депутатов седьмого созыва, Совет Госдумы назначил ответственным за законопроект Комитет по обороне. И вот 9 февраля 2017 года Комитет принял решение – рекомендовать депутатам отклонить законопроект.
Первоначально рассмотрение законопроекта включили в повестку Госдумы на 17 февраля, но затем передумали и вынесли вопрос на заседание 22 февраля. В принципе, логично – подарки принято дарить накануне праздников. Особенно, если этот праздник – День Защитника Отечества, а подарок положен тем, кто верой и правдой служил Отечеству, стойко переносил все тяготы и лишения воинской службы – военным пенсионерам.
За пять минут до окончания пленарного заседания 22 февраля председатель Госдумы Вячеслав Володин зачитал 65-й вопрос повестки дня:
– Проект федерального закона «О признании утратившей силу части второй статьи 43 Закона Российской Федерации от 12 февраля 1993 г. № 4468- 1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей». Пожалуйста, доклад Андрей Леонидович Красов. Андрей Леонидович – с места.
– Уважаемый Вячеслав Викторович. Уважаемые коллеги, – продолжил с места первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. – Автор законопроекта предлагает отменить так называемый понижающий коэффициент, который с 1 января 2012 года составлял 54%, а начиная с 1 января 2013 года увеличивается ежегодно до достижения 100% его размера... Конституционный суд пришёл к выводу, что устанавливая понижающий коэффициент, федеральный законодатель предусмотрел надлежащий механизм соответствующего возмещения... Начиная с 211 года по 2017 год военная пенсия увеличилась на 90%. Соотношение в 2016 году средней военной пенсии средней страховой гражданской пенсии примерно составляет 1,8. Учитывая изложенное, Комитет Государственной думы по обороне рекомендует Государственной думе отклонить указанный законопроект. Спасибо.
– Уважаемые коллеги, ставится на голосование вопрос 65. Включить режим голосования, – подхватил Вячеслав Володин. – Покажите результат.
Результат такой: 19 депутатов проголосовали «за» принятие законопроекта в первом чтении, остальные – не голосовали, что означает отсутствие кворума и отклонение законопроекта.
– Отклоняется закон 66-й вопрос... – подвёл итог Вячеслав Володин и перешёл к зачитыванию следующего 66-го вопроса повестки дня с такой скоростью, что не было мгновения для того, чтобы поставить запятую после слов «отклоняется закон».
Три года тянули с голосованием по этому законопроекту. А когда пришло время голосовать – никто из депутатов даже не пикнул, не говоря уже о том, чтобы выступить по вопросу повестки дня. Для сведения читателей «Мои года»: автор законопроекта Вячеслав Тетёкин не был избран в Госдуму седьмого созыва, поэтому не мог замолвить слова на заседании.
Среди 19 депутатов, голосовавших «за» принятие закона в первом чтении, – 17 депутатов от «Справедливой России» (из 23-х), и 2 депутата от КПРФ (из 42-х). Депутаты от «Единой России» и ЛДПР единогласно голосовали «против» – так парадоксально, но более понятно называется в данной ситуации отказ депутатов голосовать по законопроекту.
Вот по этой ссылке можно поимённо ознакомиться с результатами голосования.
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