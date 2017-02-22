Комитет глухой обороны: повышение военных пенсий приведёт к росту социальной напряжённости

Комитет Госдумы по обороне выступил против отмены понижающего коэффициента 0,54, применяемого при исчислении военной пенсии. Однако сама Госдума решение по этому вопросу пока не приняла.

Повышение военных пенсий

На повышение военных пенсий в случае отмены коэффициента 0,54 потребуется 500 млрд рублей в год. Фото mil.ru

Вот уже третий год российский парламент не может решиться отклонить или принять законопроект, внесённый депутатом Госдумы шестого созыва от КПРФ Вячеславом Тетёкиным. В 2014 году он выступил с законодательной инициативой отменить понижающий коэффициент 0,54, но парламентское большинство вздрогнуло и отложило документ под сукно.

Нерешённая проблема досталась в наследство депутатам Госдумы седьмого созыва, избранным в сентябре прошлого года. Через месяц после избрания – 6 октября 2016 года – Совет Госдумы назначил ответственным за законопроект Комитет по обороне. Как это и было в прошлом созыве, но на этот раз Комитет тянул-тянул с ответом, да и выдал его на заседании 9 февраля 2017 года – законопроект отклонить.

Один из аргументов, по которому «зарубили» поправку, – если отменить понижающий коэффициент, военные пенсии вырастут, что создаст социальное напряжение среди «гражданских» пенсионеров. Пенсии у народа маленькие, а тут у военных пенсионеров прибавка будет – не справедливо!

Это не ёрничество – сами читайте. Сайт для пенсионеров «Мои года» (moi-goda.ru) публикует заключение Комитета Госдумы по обороне от 9 февраля 2017 года с рекомендацией депутатам отклонить законопроект и текст письма автора законопроекта Вячеслава Тетёкина на имя председателя Комитета Госдумы по обороне.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИТЕТА ГОСДУМЫ ПО ОБОРОНЕ ОТ 9 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА

по проекту федерального закона № 631118-6 «О признании утратившей силу части второй статьи 43 Закона Российской Федерации от 12 февраля 1993 г. № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей»

внесен В.Н. Тетекиным в период исполнения им полномочий депутата Государственной Думы.

Рассмотрев проект федерального закона № 631118-6 "О признании утратившей силу части второй статьи 43 Закона Российской Федерации от 12 февраля 1993 г. № 4468-1 "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей", внесенный В.Н.Тетекиным в период исполнения им полномочий депутата Государственной Думы, Комитет Государственной Думы по обороне о т м е ч а е т:

Законопроектом предлагается признать утратившей силу часть вторую статьи 43 Закона Российской Федерации от 12 февраля 1993 года № 4468-1 "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, и их семей" (далее - Закон № 4468-1), согласно которой денежное довольствие для исчисления пенсий с 1 января 2012 года учитывается в размере 54 процентов, а начиная с 1 января 2013 года увеличивается ежегодно на 2 процента до достижения 100 процентов его размера, а с учетом уровня инфляции (потребительских цен) указанное ежегодное увеличение может быть установлено в размере, превышающем 2 процента.

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, его автор считает, что установление т.н. "понижающего коэффициента" ведет к росту социальной напряженности в среде "военных" пенсионеров вследствие недооценки государством их заслуг, а отмена "понижающего коэффициента" позволит восстановить социальную справедливость. При этом на реализацию законопроекта согласно приведенных автором данных требуется порядка 500 млрд. рублей в год.

Комитет по обороне не поддерживает концепцию законопроекта по следующим основаниям:

1) При установлении вышеуказанного механизма начисления пенсий законодатель учитывал, что исчисление пенсий с 1 января 2012 года осуществляется исходя из нового (более высокого) денежного довольствия. При этом даже с учетом установленного т.н. "понижающего коэффициента" размер "военных пенсий" увеличился в среднем на 60%.

При этом после повышения военных пенсий в 2012 году соотношение между средней "военной" пенсией и средней "гражданской" пенсией вернулось к уровню 2002 года, а на сегодняшний день этот разрыв еще более увеличился в пользу военной пенсии (1,8 раза).

Предлагаемое автором законопроекта увеличение "военных" пенсий приведет к еще большему разрыву между "военной" и "гражданской" пенсиями и не только не снимет социальную напряженность, но и приведет к ее большему росту;

2) Как неоднократно указывал Конституционный Суд Российской Федерации (далее - Конституционный Суд), Российская Федерация как правовое социальное государство не может произвольно отказываться от выполнения взятых на себя публично-правовых обязательств. При этом само по себе изменение способа определения размеров тех или иных денежных выплат при соблюдении конституционных принципов справедливости, равенства, соразмерности, а также стабильности и гарантированности прав граждан - является прерогативой законодателя.

Проверяя конституционность части второй статьи 43 Федерального закона № 4468-1 Конституционный Суд пришел к выводу, что устанавливая т.н. "понижающий коэффициент", федеральный законодатель предусмотрел надлежащий механизм соответствующего возмещения и признал рассматриваемую норму соответствующей Конституции Российской Федерации (например, определения от 17 июля 2012 г. № 1433-О, от 24 сентября 2012 г. № 1800-О).

При этом в последующем была признана конституционной действующая в настоящее практика приостановления действия рассматриваемой нормы и установление размеров денежного довольствия для исчисления "военной пенсии" законами о бюджете (например, определение от 8 декабря 2015 г. № 2739-О);

3) Источником "военных" пенсий является федеральный бюджет.

В современных социально-экономических условиях возможность столь резкого увеличения расходов федерального бюджета на указанные цели представляется, как минимум, спорной.

Правительством Российской Федерации законопроект не поддерживается на основании положений пункта 1 статьи 83 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно которым принимаемый закон либо другой нормативный правовой акт, предусматривающий увеличение расходных обязательств федерального бюджета, должен содержать нормы определяющие источники и порядок исполнения новых видов расходных обязательств.

Учитывая изложенное, Комитет Государственной Думы по обороне рекомендует Государственной Думе отклонить указанный законопроект.

Первый заместитель председателя Комитета А.Л. Красов

ПИСЬМО ВОЕННЫХ ПЕНСИОНЕРОВ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО ОБОРОНЕ ШАМАНОВУ В.А.

Примечание сайта «Мои года» – письмо направлено В.А. Шаманову до 17 февраля, когда Госдума, согласно плану, должна была рассмотреть законопроект, однако 17 февраля законопроект так и не был рассмотрен депутатами.

Уважаемый Владимир Анатольевич!

17 февраля 2017 года Государственная дума РФ будет рассматривать проект федерального закона № 631118-6 «О признании утратившей силу части второй статьи 43 Закона Российской Федерации от 12 февраля 1993 г. № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей», внесённого депутатом В.Н. Тетёкиным.

В данном проекте закона депутат В.Н.Тетёкин предлагает отменить понижающий коэффициент 0,54, учитываемый при исчислении пенсии за выслугу лет, применяемый только к военным пенсионерам и приравненным к ним лицам.

Автор законопроекта считает, что установление т.н. «понижающего коэффициента» ведёт к росту социальной напряженности в среде военных пенсионеров вследствие недооценки государством их заслуг, а отмена понижающего коэффициента позволит восстановить социальную справедливость и силу буквы закона.

Тем более что введение с 2012 года понижающего коэффициента, учитываемого при исчислении военной пенсии, и дальнейшая «заморозка» индексаций денежного содержания военнослужащих и военных пенсий, не распространялась на следующие категории пенсионеров их членов их семей (п.6 ст.12 ФЗ от 08.11.2011 № 309-ФЗ):

судей Военной коллегии Верховного Суда РФ и военных судов; прокурорских работников (в том числе военнослужащих органов военной прокуратуры); сотрудников Следственного комитета РФ (в том числе военных следственных органов Следственного комитета РФ); федеральных государственных гражданских служащих.

Поэтому депутат В.Н.Тетёкин и сотни тысяч военных пенсионеров и приравненных к ним лиц считали и считают, что применение только к ним указанных ограничений действительно ведёт к росту социальной напряженности в среде военных пенсионеров и противоречит Конституции РФ и российскому законодательству.

Такая избирательность законодателей, в отношении военных пенсионеров и приравненных к ним лиц, по ограничению их прав, нарушает принцип равенства, установленный ст.19 Конституции РФ и Постановлением Конституционного Суда РФ от 16.06.2007 № 12-П, где сказано – «В сфере пенсионного обеспечения соблюдение принципа равенства означает, помимо прочего, запрет вводить не имеющие объективного и разумного оправдания различия в пенсионных правах лиц, принадлежащих к одной и той же категории (запрет различного обращения с лицами, находящимися в одинаковых или сходных ситуациях)».

Что подтверждается ст.2 и 6 Федерального закона от 27.05.2003 № 58-ФЗ (в ред. от 23.07.2016) «О системе государственной службы РФ», где сказано – «военная служба включена в систему федеральной государственной службы и является видом государственной службы. Система федеральной государственной службы включает в себя: государственную гражданскую службу, военную службу и государственную службу иных видов».

Вы, ваш Комитет по обороне ГД РФ, законодатели и Конституционный Суд РФ прекрасно всё это знаете, но продолжаете нас разубеждать в обратном.

Мы, пенсионеры МО РФ, МВД РФ и приравненные к ним лица из различных регионов Российской Федерации, с большим возмущением прочитали Заключение Комитета по обороне ГД РФ от 9 февраля 2017 года по данному проекту закона, подписанному первым заместителем председателя комитета А.Л.Красовым, которое «не поддерживает концепцию законопроекта В.Н.Тетёкина по следующим основаниям»:

«1) При установлении вышеуказанного механизма начисления пенсий законодатель учитывал, что исчисление пенсий с 1 января 2012 года осуществляется исходя из нового (более высокого) денежного довольствия. При этом даже с учетом установленного т.н. «понижающего коэффициента» размер «военных пенсий» увеличился в среднем на 60%.»

Понижающий коэффициент 0,54 был применён к военным пенсионерам и приравненным к ним лицам в январе 2012 года и, с момента его применения, прошло уже пять лет. За прошедшие пять лет нормативными правовыми актами РФ с 1 января 2013 года по 1 января 2018 года были приостановлены действия следующих правил пенсионного обеспечения лиц, проходивших военную службу, службу в ОВД, ГПС, в органах наркоконтроля, в учреждениях и органах УИС, в Росгвардии, и их семей:

индексация денежного довольствия и военных пенсий в соответствии с ростом цен на потребительские товары и услуги;

денежное довольствие учитывается при исчислении пенсии с 1 января 2012 года в размере 54% и с 1 января 2013 года ежегодно увеличивается на 2% до достижения 100% его размера (индексация);

с учетом уровня инфляции (потребительских цен) Законом о федеральном бюджете указанное ежегодное увеличение может быть установлено на очередной финансовый год в размере, превышающем 2%.

В результате приостановления вышеуказанных действий, гарантия государства по защите денежного довольствия военнослужащих и пенсий военных пенсионеров от обесценивания оказывается не выполненной на протяжении вот уже пяти лет (2012-2017гг.). Это привело к тому, что на 1 января 2017 года денежное довольствие военнослужащих и военные пенсии обесценились более чем на 44%. Покупательная способность окладов за пять лет упала на треть с лишним. Чтобы вернуться к ситуации, которая была на 1 января 2012 года, их надо сейчас повысить почти на 50%.

Так что говорить в феврале 2017 года о том, что «размер военных пенсий в 2012 году увеличился в среднем на 60%», не совсем корректно и не к месту.

«При этом после повышения военных пенсий в 2012 году соотношение между средней «военной» пенсией и средней «гражданской» пенсией вернулось к уровню 2002 года, а на сегодняшний день этот разрыв еще более увеличился в пользу военной пенсии (1,8 раза).»

А почему государственные чиновники размеры средних военных пенсий и приравненных к ним лиц сравнивают со средней «гражданской» пенсией? Это во времена СССР армия была многомиллионная и военных пенсионеров, также было много. Сейчас же военных пенсионеров стало меньше, чем федеральных государственных гражданских служащих и их пенсионеров. По данным Росстата сейчас федеральных государственных гражданских служащих стало больше, чем их было в СССР. По его данным на конец июня 2016 года численность работников, замещавших должности гражданских и муниципальных служащих составила свыше 850 тысяч человек (без учёта пенсионеров и членов их семей).

При этом среднемесячная заработная плата гражданских служащих в I полугодии 2016 года составила 39,1 тыс. рублей, муниципальных служащих - 37,1 тыс. рублей. В то время как средняя военная пенсия только с 1 февраля 2017 года составила 23663 рублей, а средняя страховая «гражданская» – 13100 рублей.

Для федеральных государственных гражданских служащих разработали отдельные законы о государственной гражданской службе, о системе государственной службы Российской Федерации, чего не было в СССР. Некоторым из них денежное содержание было увеличено и приравнено к денежному содержанию военнослужащих, но понижающий коэффициент для расчета их пенсий, так и не был к ним применён, хотя мы относимся к одному виду федеральной государственной службы.

Так спрашивается где тут справедливость, где соблюдение буквы закона?

Если народ «содержит» Вооружённые Силы и «армию» федеральных государственных гражданских чиновников, то тогда почему на них не распространяется соотношение средней их пенсии по выслуге лет к средней страховой «гражданской» пенсии (1.7)?

Почему законодатели установили для федеральных государственных гражданских служащих высокое по размерам денежное содержание, рассчитываемое со всего их дохода, а отсюда и вытекающие большие размеры пенсий, в разы превышающие размеры военных и страховых пенсий?

Особенно это относится к чиновникам Администрации Президента РФ, Правительства РФ, Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Государственной думы РФ и ряда государственных корпораций.

Получается, что привилегированные пенсионеры – это государственные гражданские служащие и это они борются с террористами в Сирии и других регионах мира, отстаивают целостность и независимость нашего государства, рискуют своими жизнями и здоровьем.

Может пора изменить такой порядок определения соотношения пенсий и коэффициент соотношения в 1.7 применить к федеральным государственным гражданским служащим? Они же, как и мы относимся к единой системе федеральной государственной службы. Или средние военные и страховые пенсии рассчитывать исходя из соотношения 1,7 к средней пенсии федеральных государственных гражданских служащих?

Господа законодатели!

Почему нарастание геополитической напряженности в мире, введение против нашей страны режима санкций, замедление темпов мирового экономического роста крайне отрицательно влияют только на денежное содержание военнослужащих, приравненных к ним лиц и военных пенсионеров?

Почему приостановления, ограничения, замораживания, отмена, понижения, затягивание поясов, денег нет и т.д. – всё это распространяется и применяется в основном только на простых граждан России, военнослужащих и военных пенсионеров?

Мы думаем, что давно пора сплотиться, затянуть пояса, понизить своё денежное содержание и пенсии по выслуге лет, уменьшить количество социальных привилегий и федеральным государственным гражданским служащим. Пора ввести прогрессивную шкалу налога на сверхприбыль, ввести конфискацию имущества у коррупционеров и казнокрадов, отказаться от отмены смертной казни.

Почему всегда деньги в бюджете находятся на многочисленные массовые спортивные и международные политические мероприятия – зимние Олимпийские игры в Сочи, международные чемпионаты, фестивали студентов, чемпионат мира по футболу, различные международные форумы, саммиты и т.д., а для защитников Родины и тружеников страны денег нет?

«Предлагаемое автором законопроекта увеличение «военных» пенсий приведет к еще большему разрыву между «военной» и «гражданской» пенсиями и не только не снимет социальную напряженность, но и приведет к ее большему росту.»

И вот тут Вы опять ошибаетесь. Дальнейшее сохранение понижающего коэффициента, разделение федеральных государственных гражданских служащих на своих и чужих, обогащение одних за счёт дискриминации других, рост нищих в стране, ввод продуктовых карточек и не принятие мер, указанных нами выше - вот что действительно повысит социальную напряжённость и может привести к массовым протестам в стране.

Спрашивается: почему те, кто с оружием в руках защищает свободу, независимость и территориальную целостность нашей Родины, несёт боевое дежурство под землёй, в небе и под водой, умирает в различных горячих точках, должны были ждать 23 года (и сейчас продолжают ждать), чтобы получать свою заслуженную полную пенсию, а не 46% от неё?

Почему судьи, прокурорские работники и сотрудники следственных органов, федеральные государственные гражданские служащие Аппарата Президента РФ, Правительства РФ, Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Государственной думы РФ и прочие региональные и муниципальные чиновники, подождать своей полной пенсии 23 года не могут? Почему они с 1 января 2012 года сразу получили 100%-ю пенсию по выслуге лет?

Чем объективно оправданы такие различия в сфере пенсионного обеспечения? Каким конституционно значимым целям они соответствуют? Ответ прост - таких различий и конституционно значимых целей нет!

Мы полностью понимаем значение правосудия в Государстве, но вместе с тем считаем, что введение таких различий для одной и той же категории федеральных государственных служащих не имеет под собой никаких правовых, экономических и моральных оснований.

Лица, несущие военную службу, выполняют конституционно значимые функции, чем буславливается их правовой статус, а также содержание и характер обязанностей государства по отношению к ним. Необходимость выполнения военнослужащими поставленных задач в любых условиях, в том числе, сопряженных со значительным риском для жизни и здоровья, влечёт за собой обязанность государства гарантировать этим лицам социальную защиту, соответствующую их особому статусу.

«Проверяя конституционность части второй статьи 43 Федерального закона № 4468-1 Конституционный Суд пришел к выводу, что, устанавливая т.н. «понижающий коэффициент», федеральный законодатель предусмотрел надлежащий механизм соответствующего возмещения и признал рассматриваемую норму соответствующей Конституции Российской Федерации (например, определения от 17 июля 2012 г. № 1433-О, от 24 сентября 2012 г. № 1800-О).»

Мы согласны с Конституционным Судом РФ в том, что «устанавливая т.н. «понижающий коэффициент», федеральный законодатель предусмотрел надлежащий механизм соответствующего возмещения». Но предусмотреть-то он предусмотрел, а вот выполнять эту норму закона исполнительная власть отказалась.

Конституционный Суд РФ и Вы прекрасно знаете, что «надлежащий механизм соответствующего возмещения» не работает вот уже пять лет.

Так зачем тогда ссылаться в Заключении на те нормы закона, которые в жизни не работают!?

Почему никто, в том числе Конституционный Суд РФ, не раскрывают сути введения понижающего коэффициента 0,54 на военные пенсии. Ведь это лукаво завуалированный, с использованием возможностей элементарной математики, не предусмотренный никакими законами, налог на военные пенсии в размере 46%. Даже школьнику 5-го класса известно, что числу 0,54 соответствует в процентах цифра 54%.

Такое законотворчество и толкование российских законов в сторону интересов олигархов и приближённых к власти в корне подрывает у народа, военнослужащих и ветеранов веру в торжество закона и дискредитирует органы государственной власти.

«В современных социально-экономических условиях возможность столь резкого увеличения расходов федерального бюджета на указанные цели представляется, как минимум, спорной.»

А деньги в России есть, и Вы прекрасно это знаете.

Господа законодатели!

Как показали последние аресты коррупционеров и казнокрадов мэров, губернаторов, министров, полковников МВД РФ и продолжающая распродажа остатков государственной собственности и т.д. - денежных знаков в России много, но только вот почему-то власть не желает их направлять на повышение благосостояния народа, на развитие реальных секторов экономики, а вкладывает их на покупку ценных бумаг США и на проведение самых различных массовых, спортивных и других международных мероприятий.

А спросила ли власть у народа – стоит или нет, в разгар экономического кризиса, вкладывать миллиарды в спортивную инфраструктуру ради поднятия престижа? Может эти деньги нужно было направить в экономику, на борьбу с бедностью (нищих в России более 24 млн. чел.), на повышение пенсий гражданам и боеспособности Вооружённых Сил РФ?

Так, налогоплательщики ряда развитых стран, таких как Испания, Германия, Швеция, Польша отказались от проведения международных Игр-2022 по экономическим причинам, признав их как бессмысленную и дорогостоящую блажь, за которую приходится расплачиваться не только деньгами, но изуродованными пейзажами, порубленными лесами, загубленными водоемами.

Вот достойный пример для власти Российской Федерации.

Ну, уж если действительно денег в бюджете на отмену понижающего коэффициента 0,54 нет, тогда вполне справедливо будет введение этого коэффициента в расчёт пенсий по выслуге лет и для судей, прокурорских работников и сотрудников следственных органов, федеральных государственных гражданских служащих Аппарата Президента РФ, Правительства РФ, Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Государственной думы РФ и прочих региональных и муниципальных чиновников.

Уважаемый Владимир Анатольевич!

Хотелось бы Вам и другим представителям власти напомнить слова императора Петр I, который наказывал потомкам в части обеспечения ветеранов «государевой службы»: «Разве тот в старости должен терпеть нужду, кто лучшие лета свои посвятил мне на службе. Выдавать ему полное жалованье и не принуждать его к службе...».

Мы же видим, что многие власть предержащие забыли или просто игнорируют данный наказ Петра I, что вполне, с учётом современной военно-политической обстановки, может привести к тому – «что если власть не хочет кормить свою армию, то она будет кормить чужую».

С учётом изложенного, руководствуясь положением Конституции РФ (гл.1 ст.3 п.2), где сказано, что «народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления», в целях дальнейшего недопущения нарушения положений Конституции РФ и устранения допущенных правовых коллизий, мы ТРЕБУЕМ:

- проект федерального закона № 631118-6 «О признании утратившей силу части второй статьи 43 Закона Российской Федерации от 12 февраля 1993 № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей» поддержать и, тем самым, отменить применение понижающего коэффициента 0,54 для военнослужащих и приравненных к ним лиц.

С уважением,

Председатель интернет сообщества «Военные пенсионеры за Россию и её Вооружённые Силы» Г.А.Завьялов,

Председатель воронежского регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов ВС РФ полковник в отставке В.А.Сыч,

Председатель Волгоградского областного общественного движения «Комитет защиты ветеранов военной службы и других силовых структур». В.В. Дубачев.

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