«Гадко жил и еще более гадко умер»: как казнили Лаврентия Берию

Прошло 65 лет со дня расстрела Лаврентия Берии, легендарной персоны, долгое время стоявшей у вершин Советского Союза. В истории его ареста, суда и казни таится немало секретов, о которых в своё время решили умолчать люди, ответственные за это дело. Но они же выдали официальную версию последних месяцев жизни Берии.

23 декабря 1953 года в Москве по приговору Верховного суда СССР был расстрелян приближённый Иосифа Сталина, министр внутренних дел Советского Союза Лаврентий Берия. С конца 1930-х годов он занимал высшие государственные должности, решал важнейшие вопросы в стране и за её пределами.

С 1938 года по 1945 он возглавлял Народный комиссариат внутренних дел, а в начале марта 1953 года, сразу после смерти Сталина, Берия заступил на должность министра внутренних дел. По его приказу началась массовая амнистия, были прекращены резонансные расследования «дела врачей», «мингрельского дела» и «авиационного дела».

В то же время Берия пытался расправиться с жестокими методами работы сотрудников МВД. Сразу после получения должности министра он запретил избиения и пытки, что очень не понравилось многим сотрудникам МВД, принимавшим эти меры как нечто «естественное».

Но Берию арестовали довольно скоро после его нового назначения. 26 июня 1953 года прямо во время совещания Совета министров СССР за ним пришли генералы, которых возглавлял Жуков. В армии Берию совсем не жаловали: его репрессиям подверглись многие командиры того времени. Ходят слухи, что Жуков сильнее других ненавидел главу МВД, испытывая к нему личную неприязнь.

Берию удалось застать врасплох, а вместе с ним под стражу попала его «банда». Одного за другим арестовывали людей из ближайшего окружения главы МВД.

Следствием по этому серьёзному делу занялся генпрокурор СССР Роман Руденко. Интересно здесь вспомнить о реакции граждан на «дело Берии». В Грузии на многих предприятиях и в других учреждениях прошли митинги, в которых люди активно высказывались против «антипартийного преступника» Берии, нередко призывая суд к применению высшей меры наказания против «изменщика»: «Трудящиеся благодарят партию и правительство за своевременное разоблачение предателей Родины», – сообщалось в документе о реакции народа Грузии на арест главы МВД.

Репрессии против чуть ли не главного «предателя» СССР дошли и до его сына, Серго Берии. Знаменитого инженера-конструктора с лета 1953 до самого конца 1954 года содержали в одиночной камере, а также лишили учёных степеней прямо перед расстрелом его отца.

Следствие по делу Берии продлилось до 26 ноября, а через месяц, 23 декабря, его дело рассмотрели на заключительном закрытом заседании Специальным судебным присутствием Верховного суда СССР. К такому заседанию приходили не часто, лишь для принятия решения по самым важным, исключительным событиям.

Маршал Иван Конев был председателем заседания, а среди остальных присутствующих было немало военных, силовиков и государственных чиновников. Берию обвинили в создании «враждебной Советскому государству изменнической группы заговорщиков». По мнению следствия, «изменщик Родины» Берия попытался использовать МВД для захвата власти в стране, свержения советского строя и восстановления буржуазии.

Но это была лишь основа приговора, ведь Берию обвиняли во многих злодеяниях: здесь и убийства, и незаконный расстрел заключённых, и ужасающие испытания ядов на осуждённых, и целый ряд других преступлений, включая даже изнасилование 16-летней школьницы.

Впрочем, сам Берия отвергал почти все обвинения. Бывший глава МВД признал лишь свою службу в контрреволюционной разведке в Азербайджане и факт многочисленных связей с женщинами. По поводу остальных обвинений Берия отмечал, что предать родину или подорвать общественный строй СССР он не хотел, а «перегибы и извращения социалистической законности» в прошлом были требованием того времени. Убийства и жестокие испытания были, признавался он, но всё по приказу Сталина.

Честность и грамотное поведение на суде не смогли спасти Берию. Бывшего главу МВД расстреляли на 55-м году жизни. Георгий Жуков позже вспоминал, что Берия во время казни показал себя настоящим трусом: «При расстреле Берия держал себя очень плохо, как самый последний трус, истерично плакал, становился на колени и наконец весь обмарался. Словом, гадко жил и еще более гадко умер», – но, кто знает, Жуков мог и приукрасить в своих словах последние секунды жизни Берии из-за жгучей ненависти к нему.

Стоит заметить, этот процесс имел крайне высокий уровень секретности. Нет даже ни одного снимка или видеозаписи Берии во время ареста, не существует свидетельств очевидцев этого дела, кроме официальных участников процесса. Повышенная секретность и отсутствие доказательств самой казни привели к появлению множества конспирологических теорий: к примеру, некоторые исследователи говорили о том, что Берию убили ещё в момент ареста, а уже после этого стали подделывать все документы, чтобы скрыть истинное положение дел.

Сразу за Берией расстреляли всех членов его «банды», посмертно лишили их воинских званий и наград. А в последующие годы арестовали и казнили других союзников Берии. Было также немало тех, кто выжил в этой «чистке», но лишился своих званий и своей должности. Реально виновных среди них было не так уж и много.

Современные историки чаще всего склоняются к тому, что казнь Берии и его последователей вовсе не была «справедливым воздаянием». Исследователи считают, что уничтожение главы МВД было необходимо Никите Хрущёву, который участвовал в гонке за власть с Берией и председателем Совета министров Георгием Маленковым. Хрущёва считали «самым слабым» в этой битве, но в итоге ему удалось всех переиграть, обеспечив себе желанное место в партийной иерархии.

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