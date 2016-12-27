Ежемесячная доплата к военной пенсии в 2017 году увеличена в два раза

Размер доплаты к военной пенсии с 1 февраля 2017 года повышается почти в два раза. Соответствующий Указ 21 декабря 2016 года подписал Владимир Путин. Сайт для пенсионеров «Мои года» (moi-goda.ru) разбирался, что произошло.
К получателям доплаты кроме военных пенсионеров также отнесены лица, проходившие службу в органах МВД, наркоконтроля, пожарной службы, уголовно-исполнительной системы и Росгвардии.
Доплата к военной пенсии
Размер ежемесячной доплаты к военной пенсии повышается с 1 февраля 2017 года. Фото mil.ru
Год назад, 9 декабря 2015 года, был издан Указ Президента № 610 «О ежемесячной доплате к пенсиям отдельным категориям пенсионеров». Доплата устанавливалась ряду бывших военнослужащих и сотрудников федеральных служб в размере 2500 рублей.
Речь идёт о гражданах, которые получают пенсию в соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1993 года «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы и их семей».
21 декабря 2016 года подписан Указ Президента Российской Федерации № 698 «О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 9 декабря 2015 г. № 610 «О ежемесячной доплате к пенсиям отдельным категориям пенсионеров».
Глава государств уточнил перечень категорий граждан, получающих ежемесячную доплату к пенсии, а также увеличил размер этой доплаты.
Первое изменение – юридическая формальность, вызванная образованием в 2016 году Росгвардии. Никакой новой категории получателей доплаты не вводится. Так как войска национальной гвардии были созданы на базе Внутренних войск МВД и выведены из штата органов внутренних дел, то, как при смене фамилии, возникла потребность внести соответствующие правки в необходимые документы. Что и произошло: к получателям доплаты отнесены сотрудники Росгвардии.
Второе изменение – повышение размера доплаты – приятная неожиданность. Особенно с учётом политики правительства по экономии на пенсионерах. Понятно, что при таком неприятии пенсионеров со стороны правительственных чиновников (надо признать – взаимном), повышение пенсионного обеспечения россиян невозможно. Это сделал президент, хоть и для узкой в масштабах страны категории пенсионеров – бывших военнослужащих и силовиков.
Ежемесячная доплата военным пенсионерам пошла на повышение
Согласно Указу Путина от 21 декабря 2016 года размер ежемесячной доплаты к пенсии военным пенсионерам с 1 февраля 2017 года увеличивается до 4900 рублей. Почти в два раза по сравнению с доплатой в 2500 рублей, установленной год назад.
При этом президент также увеличил и размер доплаты к военной пенсии с 1 февраля 2016 года до 3700 рублей. Это значит, что пенсионерам произведут перерасчёт: выплатят к уже полученным 2500 рублей ещё дополнительно по 1200 рублей за каждый месяц с февраля по декабрь 2016 года.
Источник: официальный интернет-портал правовой информации
Такой вот новогодний подарок от главы государства военным пенсионерам. Если быть точным – не столько подарок, сколько возвращение долгов.
Уже пятый год не исполняется в полной мере Указ Президента от 7 мая 2012 года № 604 «О дальнейшем совершенствовании военной службы в Российской Федерации». Тогда Владимир Путин распорядился, чтобы военные пенсии увеличивались ежегодно не менее чем на 2 процента сверх уровня инфляции.
Однако за все последующие годы этот президентский указ в полной мере не был выполнен ни разу. В результате, по расчётам Комитета Госдумы по обороне, недоиндексация военных пенсий составила: в 2013 году – 0,25 процента; в 2014 году – 7,26 процентов; в 2015 году – 7,4 процента; в 2016 году – 3,8 процентов; в 2017 году недоиндексация ожидается в пределах 2 процентов. Подробнее о ситуации читайте здесь.
На сайте «Мои года» можно ознакомиться с актуальными новостями о социальном и пенсионном обеспечении военных пенсионеров.
Владимир Шпикалов, «Мои года»
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