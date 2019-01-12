Эксперты: нестиранный шарф приводит к проблемам со здоровьем

Насколько часто вы стираете свой шарф? Эксперты из Великобритании заметили, что мы нередко носим этот тёплый зимний аксессуар, но почти не заботимся о его чистоте – и в этом нет ничего хорошего. Оказывается, нестиранный шарф может даже навредить здоровью своего хозяина, передаёт слова специалистов Daily Mail.
Казалось бы, загрязнить шарф почти невозможно, ведь он всегда прячется у нас на шее. Может быть, именно по этой причине о его стирке так редко заботятся. Но мы забываем о том, что шарф постоянно плотно прилегает к коже и впитывает пот. Дерматолог и косметолог Мерин Паттерсон рекомендует отправлять шарфы в стирку не реже, чем любую другую одежду. К её словам присоединяется основательница лондонской косметологической клиники Mortar and Milk Памела Маршалл, от себя добавляя, что зимой шарфы становятся для нас каждодневным аксессуаром.
Из-за скопившегося пота шарф может вызвать закупорку пор и прыщи на всех частях тела, с которыми он соприкасается. В то же время, добавила Паттерсон, шарфы из синтетических материалов могут лишь усугубить проблему, а вот хлопковый аксессуар быстрее справится с испарением пота.
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