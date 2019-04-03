Древние находки: учёные — о таинственных дворцах прошлого и редком свидетельстве охоты на мамонтов

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Неизведанные загадки прошлого всё ещё манят исследователей со всего мира, которые каждый день рассказывают нам о новых открытиях из прошлых веков. Недавно в Египте археологи нашли затерянный дворец Рамзеса II. В России прямо под Воронежем обнаружили ребро мамонта, в котором застряло острое орудие людей из глубокой древности. А в Бахчисарае специалисты «откопали» более 10 тысяч артефактов на территории Ханского дворца.
Для начала пройдёмся по новостям из Египта. В Абидосе недалеко от храма Рамзеса II нашли пристройку, которая недвусмысленно намекает на свою принадлежность к знаменитому фараону.
О храме Абидоса знали уже давно, а вот каменный проход в другое здание учёные обнаружили впервые. Причём в новом месте были нанесены иероглифы, которые можно было встретить в самом храме.
По словам эксперта, неизвестное строение очень походит на здания храмового комплекса Сети I, который приходится отцом Рамзесу II. Интересная находка позволит пересмотреть план храма, найденного 160 лет назад.
Ещё в 2016 году в полукилометре от храма Сети I археологи обнаружили город-кладбище из древности. Фрагменты хижин, любопытные каменные инструменты и керамические изделия тогда стали новыми объектами для исследований. К тому же эксперты нашли 15 больших захоронений, в которых явно были погребены люди, не обделённые высоким статусом в давние времена.
Другой дворец, на этот раз Ханский в крымском Бахчисарае, подарил археологам более 10 тысяч новых артефактов! Среди находок были различные детали строительных материалов, камня и старинной черепицы. Предметов быта, указывают специалисты, нашли огромное множество: курительные трубки, кухонная керамика, монеты и ещё много всего. Но пока рано говорить о ценности данных находок. Специалистам предстоит тщательно изучить найденные артефакты, чтобы по достоинству оценить их значимость.
А под Воронежем археологов ждала неожиданная находка из совсем уж глубокой древности. Российские специалисты обнаружили ребро мамонта, в котором застрял наконечник. Что интересно, сделан он был из бивня другого мамонта.
Фрагмент скелета животного является древнейшим из себе подобных, он отсылает нас к первой эпохе распространения по Европе «человека разумного».
Редкость данной находки обуславливается ещё и найденным орудием для охоты. Учёные очень редко получают какие-либо свидетельства охоты на мамонтов, так что новый артефакт может подарить специалистам немало полезной информации.
Примечательные публикации на темы отечественной (и не только) истории
...И много других публикаций на эту тему
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